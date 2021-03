Brighton et Hove Albion ont battu Southampton 1-2 pour prendre les trois points

14/03/2021 à 15:04 CET



Le Brighton joué et gagné 1-2 en tant que visiteur du duel dimanche dernier dans le Stade St. Mary. Le Southampton Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Brighton et Hove Albion. Concernant l’équipe visiteuse, le Brighton et Hove Albion perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre La ville de Leicester et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec ce bon résultat, l’ensemble Brightonian est seizième, tandis que le Southampton Il est quatorzième à la fin du match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Brighton, qui a ouvert le score grâce à un but de Tremper à la 16e minute. Cependant, l’équipe de Southampton à 27 minutes il a réagi et égalisé le concours grâce au succès de Che Adams, terminant ainsi la première partie avec le résultat 1-1.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Brighton et Hove Albion, qui a pris les devants avec un but de Trossard à la 56e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. Le Brighton a donné accès à Zeqiri, Propper Oui Moder pour Brûler, Welbeck Oui Trossard et par le Southampton il a été remplacé Redmond, Djenepo Oui N’lundulu pour Minamino, Tella Oui Armstrong.

Avec cette défaite après le match, le Southampton il s’est classé quatorzième du tableau avec 30 points. Le Brighton et Hove Albion, quant à lui, il était à la seizième place avec 29 points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Le Southampton fera face au Burnley Pendant ce temps, il Brighton et Hove Albion le fera contre lui Newcastle United.