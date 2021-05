Brighton et Hove Albion sauvent un point contre West Ham (1-1)

15/05/2021

À 23:49 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Le stade communautaire American Express et qui a fait face au Brighton et à Jambon de l’Ouest il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Brighton et Hove Albion est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Wolverhampton Wanderers. Concernant l’équipe visiteuse, le Jambon de l’Ouest il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Everton. Après le score, l’équipe de Brightonian était en dix-septième position, tandis que le Jambon de l’Ouest, quant à lui, est sixième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score avec un but de Welbeck à la minute 84. Cependant, le groupe des «Hammers» a réagi et égalisé le combat grâce au but de Benrahma dans la foulée, en 88, concluant le match avec un résultat final de 1-1.

Le technicien de la Brighton, Graham Potter, a donné accès au champ à Lallana, Tau Oui Zeqiri remplacer Se lever, Jahanbakhsh Oui Trossard, tandis que du côté du Jambon de l’Ouest, Moyes David remplacé Benrahma pour Bowen.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Bissouma.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le Jambon de l’Ouest il se situait à la sixième place du tableau avec 59 points, à la place de l’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, Brighton et Hove Albion Avec ce point atteint, il a atteint la dix-septième place avec 38 points après le match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Manchester City, Pendant ce temps, il Jambon de l’Ouest jouera contre lui West Bromwich Albion.

Fiche techniqueBrighton et Hove Albion:Sánchez, Webster, Burn, White, Bissouma, Alzate (Lallana, min 68), Moder, Gross, Trossard (Zeqiri, min 83), Welbeck et Jahanbakhsh (Tau, min 74)West Ham:Fabianski, Ogbonna, Dawson, Cresswell, Coufal, Rice, Soucek, Lingard, Fornals, Bowen (Benrahma, min.64) et AntonioStade:Le stade communautaire American ExpressButs:Welbeck (1-0, min.84) et Benrahma (1-1, min.88)