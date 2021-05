Brighton et Hove Albion s’imposent à domicile contre Manchester City (3-2)

18/05/2021 à 22:02 CEST

le Ville de l’homme ne pouvait pas battre le Brighton, qui s’est imposé 3-2 lors du duel organisé ce mardi dans le Le stade communautaire American Express. le Brighton et Hove Albion Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre lui. Jambon de l’Ouest. Concernant l’équipe visiteuse, le Manchester City a remporté 3-4 son dernier match du tournoi contre Newcastle United. Après le résultat obtenu, l’équipe Brightonian est quinzième à la fin de la partie, tandis que le Ville de l’homme continue en tant que leader de la Premier League.

La première partie du jeu a commencé de manière favorable pour lui Manchester City, qui a ouvert le score avec un but de Gündogan quelques minutes après le début du match, en particulier dans la deuxième minute, concluant la première mi-temps avec un 0-1 dans la lumière.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance grâce à un but de Foden quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute. Brighton et Hove Albion couper les différences grâce au succès devant le but en Trossard en minute 50. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux au moyen d’un but Webster à la 72e minute qui a établi le 2-2 en faveur de Brighton. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, qui a réussi à revenir grâce à un objectif de Brûler à la minute 77, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat de 3-2.

Le technicien de la Brighton, Graham Potter, a donné accès au champ à Trossard, Lallana Oui Zeqiri remplacer Welbeck, Jahanbakhsh Oui Se lever, tandis que de la part du Ville de l’homme, Pep Guardiola remplacé Garcia, Fernandinho Oui Gabriel Jésus pour Ferran torres, Gündogan Oui Bernardo Silva.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Jahanbakhsh, Webster Oui Sanchez, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Bernardo Silva, Journées Ruben Oui Fernandinho et avec du rouge à J’annule.

le Manchester City mène le tournoi avec 83 points, dans une place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Brighton et Hove Albion il est resté à la quinzième place avec 41 points après le duel.

Le lendemain, l’équipe de Graham Potter fera face à Arsenal, Pendant ce temps, il Manchester City Pep Guardiola sera mesuré contre lui Everton.

Fiche techniqueBrighton et Hove Albion:Sánchez, Webster, Burn, White, Bissouma, Alzate (Zeqiri, min 65), Moder, Gross, Mac Allister, Welbeck (Trossard, min 28) et Jahanbakhsh (Lallana, min 49)Manchester City:Ederson, Rúben Dias, Stones, Zinchenko, Cancelo, Rodri, Gündogan (Fernandinho, min.56), Bernardo Silva (Gabriel Jesus, min.77), Foden, Ferran Torres (Garcia, min.14) et MahrezStade:Le stade communautaire American ExpressButs:Gündogan (0-1, min.2), Foden (0-2, min.48), Trossard (1-2, min.50), Webster (2-2, min.72) et Burn (3-2, min. 77)