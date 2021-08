Brighton & Hove Albion Defender signe un nouveau contrat

in

Le défenseur de Brighton & Hove Albion, Adam Webster, devrait signer un nouveau contrat de cinq ans avec le club, rapporte Andy Naylor de ..

Ce nouveau contrat remplacera l’accord existant de quatre ans que Webster a signé lorsqu’il a rejoint les Seagulls en provenance de Bristol City en 2019.

Adam Webster signe un nouveau contrat à Brighton

Un défenseur clé

Webster est un élément clé de l’équipe de Brighton depuis son arrivée il y a deux étés. Son influence va être plus que jamais nécessaire à la suite du départ de Ben White à Arsenal.

Le joueur de 26 ans a disputé 60 matches de Premier League au cours de ses deux saisons avec le club, marquant quatre buts au cours de cette période.

Brighton n’a pas l’intention de se précipiter pour remplacer White à ce stade, malgré la somme de 50 millions de livres sterling qu’ils ont reçue pour lui.

Cela signifie que Webster et Lewis Dunk auront une responsabilité supplémentaire la saison prochaine. Le manager de Brighton, Graham Potter, a régulièrement utilisé un trio de White, Webster et Dunk, il sera donc intéressant de voir la direction dans laquelle il s’engage pour la saison 2021/22.

La position préférée de Webster est à gauche d’un trois de derrière, donc le départ de White pourrait entraîner une implication accrue de Joel Veltman ou l’arrivée d’un joueur plus jeune.

Les aspirations de l’Angleterre

Après deux saisons de solide implication à Brighton, Webster aura le sentiment que la prochaine étape de sa progression naturelle sera de poser la question d’une convocation anglaise à Gareth Southgate.

Ce sera particulièrement le cas après avoir vu l’ascension rapide de White, qui n’a connu sa première saison complète à Brighton qu’en 2020/21, ce qui lui a valu une convocation tardive dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 et donc le transfert à Arsenal. .

Dans une interview avec ., Webster a exprimé ces désirs en déclarant: “Je savais que juste avant de me blesser, je jouais très bien et nous avons commencé à gagner plus de points pour nous éloigner de la zone de largage”, a déclaré Webster dans le interview de fond, que vous pouvez lire ci-dessous.

«Je ne sais pas à quel point j’étais proche ou à quel point j’aurais été si j’étais resté en forme, mais c’est le rêve, jouer pour l’Angleterre.

“J’ai mieux joué la saison dernière par rapport à ma première saison et je veux le refaire, cela me donne les meilleures chances d’essayer de percer dans l’équipe d’Angleterre.”

