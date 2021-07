Brighton news : Des dizaines d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés hébergés dans un hôtel | Royaume-Uni | Nouvelles

Phélim Mac Cafferty, chef du conseil municipal de Brighton et Hove, a déclaré que les autorités avaient reçu un préavis de moins de 24 heures du gouvernement concernant les dispositions. Au moins un enfant a également été testé positif pour le coronavirus et le ministère de l’Intérieur organise un test à débit rapide pour les autres dans l’établissement, ont déclaré le conseil municipal de Brighton et Hove.

Cllr Mac Cafferty du Parti vert, a déclaré que l’autorité locale soutient désormais 38 enfants migrants et plus de 100 adultes.

Il a déclaré : « Nous prenons actuellement en charge et soutenons 38 enfants demandeurs d’asile non accompagnés et plus de 100 adultes demandeurs d’asile non accompagnés qui sont maintenant en congé de prise en charge.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la semaine dernière, avec un préavis de moins de 24 heures, nous avons été informés que des enfants demandeurs d’asile non accompagnés allaient être placés par le ministère de l’Intérieur dans un hôtel de la ville.

«Nous n’avons pas été consultés sur cette décision, il n’y a eu aucune discussion avec nos communautés et toutes les dispositions ont été prises et sont gérées par le ministère de l’Intérieur.

«Nous nous soucions profondément du bien-être de ces enfants et nous nous inquiétons, en raison de la vitesse à laquelle cela s’est produit, de leur bien-être et du soutien qu’ils reçoivent.

«Cela devrait être la priorité absolue du ministère de l’Intérieur.

«Nous avons demandé aux responsables et aux ministres de nous fournir des informations et de nous rassurer sur leurs soins et leur soutien actuels et continus.»

Cllr Mac Cafferty a déclaré que le conseil de Brighton a également accepté 34 enfants réfugiés l’année dernière.

En juin, le Home Office a annoncé plusieurs changements au National Transfer Scheme (NTS).

Dans le cadre du NTS, les enfants non accompagnés demandeurs d’asile sont placés auprès des autorités locales à travers le pays.

L’hébergement temporaire des migrants à Brighton intervient un mois après que le conseil du comté de Kent a été submergé par les arrivées.

Le 10 juin, l’autorité locale a annoncé qu’elle n’avait plus la capacité de prendre en charge les enfants non accompagnés.

Plus de 9 000 personnes ont traversé la Manche et sont arrivées sur les plages britanniques en 2021.

Jusqu’à présent en juillet, plus de 3 300 sont arrivés au Royaume-Uni dans un nouveau record pour un seul mois.

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a annoncé un accord pour plus que doubler le nombre de policiers patrouillant sur les plages françaises, avec le gouvernement pour donner à la France 54 millions de livres sterling.

Express.co.uk a contacté le Home Office pour commentaires.