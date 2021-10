Brighton news: Montagne de rues infestées de déchets par les rats alors que les travailleurs refusent de nettoyer | Royaume-Uni | Nouvelles

Les habitants se sont plaints de l’odeur et de la vue des sacs poubelles empilés dans la ville. Les hommes de poubelle à Brighton sont en grève depuis sept jours, depuis mardi, les syndicats avertissant qu’ils pourraient manifester pendant cinq semaines supplémentaires.

Le syndicat GMB a appelé à l’action contre les changements de fonctions, les chauffeurs étant retirés des tournées et des salaires de longue date.

Les hommes de poubelle travaillant pour l’entreprise Cityclean avaient initialement prévu de reprendre le travail pour nettoyer les rues avant de faire grève à nouveau entre le 21 octobre et le 3 novembre.

Cependant, ils disent maintenant qu’ils ne reviendront pas avant le milieu du mois prochain après l’échec des pourparlers entre les représentants du GMB et le conseil municipal de Brighton dirigé par le Parti vert.

Les responsables du Conseil ont qualifié leur offre de « significative et généreuse » et ont exhorté GMB à réfléchir à nouveau.

La conseillère Hannah Clare, chef adjointe du conseil, a déclaré qu’un salaire plus élevé avait été proposé dans une « tentative positive de reconnaître le travail acharné » des hommes de poubelle.

Elle a déclaré: «Nous sommes déçus que le GMB soit sorti de la salle avant de discuter de cette offre avec nous.

« Nous pensons que la discussion est cruciale.

Ce n’est qu’en restant autour de la table qu’un bon résultat peut être obtenu, tant pour le personnel que pour les habitants de notre ville. »

Mark Turner, secrétaire général de la succursale de GMB dans le Sussex, a déclaré que la dernière offre était « reculée » par rapport à la précédente et a accusé le conseil de faire de la « propagande ».

Il a ajouté : « Ils ont présenté leur offre que nous avons laissée sur la base qu’elle est revenue en arrière.

«C’est pire que la situation dans laquelle nous avons commencé.

«Ils doivent améliorer l’offre. Ils ne nous rencontrent même pas à mi-chemin.

Les habitants ont déclaré au Sun qu’ils étaient choqués et dégoûtés par la « puanteur » des poubelles entassées dans les rues.

L’un d’eux a déclaré : « Il s’agit d’un risque pour la santé publique et, sur cette seule base, il devrait y avoir une intervention décisive.

« J’ai vu des rats s’éloigner des poubelles qui débordent à Hove.

« Encore un échec lamentable de la part des autorités dans cette ville. »

Jamie Lloyd, vice-président du comité de l’environnement, des transports et de la durabilité du conseil municipal de Brighton & Hove, s’est excusé pour l’accumulation de déchets causée par le différend en cours.

Il a déclaré: « C’est une situation épouvantable et nous nous engageons à régler cela le plus rapidement possible. »

Cependant, il a affirmé que les revendications du syndicat entraîneraient des « coupures catastrophiques dans d’autres services ».

La législation gouvernementale interdit le recours à des travailleurs intérimaires pour remplacer le personnel gréviste.