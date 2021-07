Brighton prévoit un transfert de 15 millions de livres sterling pour le héros de Liverpool Nat Phillips pour remplacer Ben White, lié à Arsenal

in

Brighton prévoit un transfert de 15 millions de livres sterling pour le défenseur de Liverpool Nat Phillips pour remplacer Ben White, lié à Arsenal, selon talkSPORT.

L’arrière central Phillips, 24 ans, a été informé qu’il pouvait quitter Anfield si l’opportunité de jouer régulièrement au football en équipe première se présentait.

Phillips a joué beaucoup plus pour Liverpool que beaucoup auraient pu s’y attendre la saison dernière

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

