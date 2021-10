Brighton rejoint West Ham dans la course pour que l’attaquant des bonnes affaires surpasse Mbappe

Un rapport affirme que West Ham United tient toujours à Mohamed Bayo mais pourrait faire face à la concurrence de Brighton pour le prolifique attaquant de Clermont.

Les marteaux étaient mentionnés pour la première fois comme prétendants possibles en août après la saison stellaire du joueur de 23 ans en France. L’international guinéen a marqué 22 buts en 38 matches de Ligue 2 pour aider son équipe à obtenir une promotion. Les Lanciers ont terminé deuxièmes du classement et ont fait un solide début de vie dans l’élite française.

L’équipe de Pascal Gastien occupe la 15e place après neuf matchs avec 10 points à son actif grâce à deux victoires et quatre nuls. Et Bayô a effectué une transition en douceur vers la Ligue 1, avec cinq buts en huit matches de championnat.

Il a clairement le sens du but et il n’est pas surprenant que West Ham soit enthousiaste. Il a été rapporté au cours de l’été que le club de l’East End avait pris contact avec Clermont au sujet d’un éventuel accord.

toutefois la piste est ensuite devenue froide et David Moyes n’a pas réussi à faire venir un nouveau tueur à gages. Michel Antonio continue de briller à l’avant et il reste à voir si Moyes agira en janvier.

L’équipe du London Stadium est neuvième au classement mais n’a pas manqué de buts. Ils ont déjà marqué 14 buts en championnat et cela peut signifier que Moyes attend l’été prochain pour avoir son homme.

Brighton a les yeux rivés sur Bayo

Bayo serait évalué à environ 10 millions de livres sterling et ce ne serait donc pas un problème. Cependant, s’il continue à trouver le chemin des filets avec régularité, Clermont pourrait bien être à la recherche d’une somme plus importante en 2022.

D’autres clubs ne manqueront pas d’entrer en scène et The Sun rapporte que Brighton est déjà sur l’affaire. Les Seagulls auraient envoyé des éclaireurs pour le regarder en action et auraient été impressionnés par ce qu’ils ont vu.

Il est dit que son compatriote de Ligue 1 Bordeaux a déjà soumis une offre pour l’attaquant. Bayo aura l’occasion d’améliorer encore sa réputation lorsqu’il participera à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier.

Il a fait trois apparitions pour la nation ouest-africaine à ce jour, marquant deux fois. Le jeune a battu le Soudan mercredi dernier et figurait à nouveau sur la feuille de match contre la même opposition samedi.

Il semble inévitable qu’il quitte Clermont à la fin de la campagne. Et West Ham pourrait devoir agir en hiver s’ils veulent voler une marche sur leurs rivaux.

