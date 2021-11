Brighton vs Leeds commentaires en direct et nouvelles de l’équipe: Graham Potter et Marcelo Bielsa cherchent à reprendre le chemin de la victoire après les défaites en Premier League

Brighton et Leeds chercheront tous les deux à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils s’affronteront en Premier League ce week-end.

Les Seagulls ont commencé la saison avec brio avec quatre victoires lors de leurs cinq premiers matchs, mais sont maintenant sur une série de sept matchs sans trois points.

Trossard et Raphinha s’affronteront lors du choc de Brighton avec Leeds

Pendant ce temps, Leeds n’a gagné que deux fois tout au long de la saison et la défaite 2-1 de dimanche dernier contre Tottenham ne leur a laissé qu’une place au-dessus de la zone de relégation.

Brighton contre Leeds : commentaire en direct

Cet affrontement de Premier League aura lieu le samedi 27 novembre au stade Amex avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 17h30.

La couverture commencera à partir de 17 heures avec Lynsey Hipgrave sur les fonctions de présentation.

Les commentaires viendront ensuite de Clive Tyldesley et de l’ancien attaquant de West Ham, Portsmouth et Leicester David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

getty

Dan James a marqué son premier but à Leeds contre les Spurs mais ce n’était pas assez Brighton contre Leeds: nouvelles de l’équipe

Les hôtes recevront un énorme coup de pouce avec le retour du gardien Robert Sanchez après sa suspension contre Aston Villa.

Les Seagulls restent sans Steven Alzate et Danny Welbeck en raison d’une blessure, mais Enock Mwepu a repris l’entraînement cette semaine après un problème musculaire.

Quant à Leeds, l’équipe de Marcelo Bielsa attend toujours le retour de Robin Koch et Patrick Bamford tandis que Luke Ayling est également porté disparu.

Mais la tenue d’Elland Road a été renforcée par la disponibilité de Raphinha après que le talisman brésilien se soit remis d’une maladie récente.

Rodrigo et Jamie Shackleton ont également tous deux été jugés aptes pour le match.

.

Phillips devrait être bon pour affronter Brighton Brighton contre Leeds : faits du match Brighton a remporté huit de ses neuf derniers matches de championnat contre Leeds (L1), réalisant le doublé contre les Blancs en Premier League la saison dernière. Leeds a perdu ses cinq derniers matchs à l’extérieur matchs de championnat contre Brighton sans marquer un seul but, tandis que leur dernière victoire en championnat à l’extérieur contre les Seagulls était de retour en novembre 2009 en League One (3-0). Après avoir remporté quatre de leurs cinq premiers matchs de Premier League cette saison, Brighton est désormais sans victoire. lors de leurs sept derniers (D5 L2) – seul le côté inférieur de Newcastle (12) est sur une course actuelle plus longue sans victoire que les Seagulls. Lors de leurs huit premiers matchs de Premier League cette saison, Brighton n’a concédé que cinq buts (0,6 par match) et n’a affronté que 21 tirs cadrés (2,6 par match). Lors de leurs quatre derniers matchs, les Seagulls ont encaissé neuf buts (2,3 par match) et ont fait face à 23 tirs cadrés (5,8 par match). Seuls Burnley (14) et Newcastle (12) ont perdu plus de points que Leeds (10). en Premier League cette saison. C’est quatre points de plus que les Blancs perdus sur l’ensemble de la saison dernière (6). Leeds a marqué le pourcentage le plus élevé de ses buts hors de la surface en Premier League cette saison, avec cinq de ses 12 buts à distance (42% ). Pendant ce temps, les Blancs sont l’une des deux seules équipes (avec Chelsea) à n’avoir encore encaissé aucun but de l’extérieur de la surface ce trimestre. Leeds n’a converti que 6,9% de ses tirs en Premier League cette saison (12 buts sur 175 tirs) – seul Norwich (5,8%) a un taux de conversion des tirs inférieur à celui de l’équipe de Marcelo Bielsa ce trimestre. Neal Maupay de Brighton a marqué quatre buts lors de ses six matches de championnat contre Leeds, plus qu’il n’en a marqué contre toute autre équipe du championnat anglais de football. Depuis ses débuts pour le club en octobre 2020, Leeds a remporté 45% de ses matchs de Premier League dans lesquels Raphinha a joué (18/40), mais n’a remporté aucun de ses six matches lorsque le Brésilien a été absent (D2 L4). Le manager de Leeds Marcelo Bielsa a remporté 65% de ses matchs de Premier League contre des managers anglais (13/20), contre seulement 23% contre des managers de partout sauf en Angleterre (7/30).