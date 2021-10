Brillant début pour Sergio García à la CJ Cup à Las Vegas

Sergio Garcia © Golffile | Fran Caffrey

Sergio Garcia (-7) a joué dans un fantastique début de tournoi dans le Coupe CJ de Las Vegas, au Nevada. Le golfeur de Borriol, le seul espagnol présent à ce troisième tournoi de la saison 2021-22 du Tournée de la PGA, a livré une carte de 65 coups, avec un aigle, six birdies et un seul bogey, pour se faufiler dans la zone noble du classement avec une énorme solvabilité, confirmant le bon moment de jeu qu’il a montré dans le Championnat du TOUR et dans le Coupe Ryder.

La journée, splendide dans la ville des casinos à l’exception d’une légère brise qui a soufflé avec une certaine force à la fin du parcours, a commencé de la meilleure des manières pour le golfeur de Castellón. Avec un bon birdie à 1, réalisant un putt de deux mètres, il a rapidement mis son casier sous le par. Et s’il a fait une erreur en profitant du 4 en envoyant une balle dans l’un des bunkers verts qui a fini par lui coûter son seul bogey de la journée, il a réagi avec détermination en réalisant une série fantastique avec trois birdies consécutifs, entre le 5 et 7, pour commencer à chercher.

Ce n’est pas que Sergio était particulièrement précis depuis le tee (57% des fairways), ce qui est généralement l’un des points forts de son jeu. Mais avec les fers, il était pratiquement infaillible (83% des greens en régulation), amenant sa balle à proximité du drapeau avec une facilité étonnante. Et à partir de là, il a tiré des ressources avec le putter pour trouer d’environ trois mètres dans une paire de trous, tels que 5 et 7, pour ne pas manquer les putts voisins de 6 et 12, ou obtenir un «purezo» du chapeau. ‘comme le 11, de plus de 10 mètres pour birdie.

Même si le meilleur de sa ronde s’est fait attendre le 18. Après une belle sortie, au milieu de la rue, Garcia il a frappé un énorme fer 9 pour se donner une option d’aigle de vingt pieds qu’il n’a pas manquée. La meilleure façon de mettre la touche finale à une ronde de golf extraordinaire qui non seulement vous place très haut dans le tournoi, mais vous remplit également de confiance pour les trois jours de jeu qui restent au cours desquels vous chercherez un résultat qui vous permettra pour remettre votre saison sur les rails. sur le circuit depuis le début.

Posséder SergioDès qu’il a terminé son tour, il a expliqué à quel point le reste de la semaine dernière à la maison l’avait fait après avoir raté la coupe dans le Fermes Sanderson, auquel il est arrivé épuisé après la Ryder: « Après les tournois que j’ai disputés en septembre et octobre, ça m’a fait du bien de me reposer cette semaine. À Jackson, j’étais un peu fatigué psychologiquement, surtout le vendredi, et m’entraîner à la maison et en famille m’a aidé à me détendre.

Celui de BorriolDe plus, il a confirmé que la douce brise qui s’est levée ce jeudi dans le Le Club du Sommet de Las Vegas il avait soufflé avec plus d’intensité dans la dernière partie de son parcours, mais sans trop d’impact sur son jeu : « Le vent s’est mis à souffler dans les cinq derniers trous, mais heureusement il était en faveur. C’était important de finir eagle à 18 ans, après avoir touché un fer 9 depuis le fairway. »

Et si la journée a été extraordinaire pour les Espagnols, elle l’était encore plus pour les Américains Robert Streb (-11) et Keith Mitchel (-10), qui ont donné un authentique récital le matin en ouvrant une distance importante avec leurs poursuivants en seulement 18 trous. Il en reste en tout cas beaucoup, et en plus des Espagnols, il y a beaucoup de « coqs » impliqués dans le combat comme Cameron Smith (-6), Scottie Scheffler (-6), Hideki Matsuyama (-6), Ian Poulter (-6), Rickie Fowler (-6), Collin Morikawa (-5)…

Et comme si cela ne suffisait pas, le Numéro 1 du monde, avec Dustin Johnson en bas du classement, il ne semble pas en danger pour Jon Rahm… Pas plus pour aujourd’hui dans Las Vegas.

Consultez les résultats en direct ici