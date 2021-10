Briller à nouveau: la demande d’or de l’Inde rebondit aux niveaux d’avant Covid

WGC rapporte que la demande au troisième trimestre reflète une combinaison d’un effet de base faible et d’un retour de sentiments positifs pour le commerce et les consommateurs.

L’or devrait connaître une forte augmentation de la demande au quatrième trimestre (octobre-décembre) 2021, aidé par la baisse des prix de l’or et le retour de sentiments commerciaux positifs, a déclaré jeudi le World Gold Council (WGC).

L’organisation de développement du marché de l’industrie aurifère a ajouté qu’avec la levée progressive des restrictions à travers le pays, la demande de détail rebondit aux niveaux d’avant Covid.

«Avec la prochaine saison des fêtes et des mariages, il y a d’autant plus d’enthousiasme envers la demande d’or, et nous prévoyons que ce sera la saison d’achat d’or la plus active depuis le début de Covid. La hausse de l’inflation tend à stimuler la demande d’or. L’or est perçu comme une solide couverture contre l’inflation et des décennies de données soutiennent cette hypothèse. Bien que nous n’ayons fait aucune prévision pour le reste de l’année, à moins d’un rebondissement inattendu dans l’histoire, nous pourrions assister à une forte augmentation de la demande au quatrième trimestre 2021 », a déclaré Somasundaram PR, PDG régional, Inde, World Gold Council.

Selon le rapport, la demande d’or en Inde pour le troisième trimestre (juillet – septembre) 2021 était de 139,1 tonnes, en hausse de 47% par rapport à la demande globale du troisième trimestre de 94,6 tonnes pour 2020. Les importations nettes totales de lingots au troisième trimestre 2021 étaient de 255,6 tonnes, soit une augmentation de 187% par rapport à 89 tonnes au T3 2020.

WGC rapporte que la demande au troisième trimestre reflète une combinaison d’un effet de base faible et d’un retour de sentiments positifs pour le commerce et les consommateurs.

«Cela est principalement dû à ce qui semble être une emprise ferme sur la pandémie avec des taux de vaccination plus élevés et des taux d’infection en baisse, entraînant un fort rebond de l’activité économique. La baisse des prix de l’or a également suscité un intérêt considérable des consommateurs avant la demande saisonnière. L’activité commerciale observée lors de diverses rencontres acheteurs-vendeurs et les commentaires anecdotiques des fabricants indiquent que cette saison des fêtes du quatrième trimestre pourrait être la meilleure depuis plusieurs années, avec de fortes importations (255,6 tonnes et une augmentation de 187% par rapport à l’année dernière) bien en avance sur la demande du troisième trimestre », dit Somasundaram.

La demande totale de bijoux en Inde pour le troisième trimestre 2021 a augmenté de 58% à 96,2 tonnes par rapport au troisième trimestre 2020 (60,8 tonnes) et la valeur de la demande de bijoux était de 41 030 crore, en hausse de 48 % par rapport à 27 750 crore au troisième trimestre 2020.

