Brilliant CPNG Stock a un prix moins que brillant

En raison de la montée en puissance et de l’intégration spectaculaires du commerce électronique, il n’est pas surprenant que de nombreuses entreprises aient mis la ligne de mire sur Amazon (NASDAQ:AMZN). Malgré de multiples tentatives de détrôner, Amazon reste la référence en matière de domination et de cohérence. Dans ce contexte, le détaillant en ligne Coupang (NYSE:CPNG) semble voué à être un autre visage dans la foule. Pourtant, l’action CPNG a un mélange d’avantages et d’inconvénients que l’investisseur patient peut vouloir considérer.

Premièrement, la bonne nouvelle. Coupang a récemment procédé à son introduction en bourse et les premiers investisseurs ont obtenu un très bon rendement. Comme notre propre Musulman Farooque l’a déclaré, «la direction a initialement fixé le prix des actions entre 27 $ et 30 $. Après avoir vu l’immense enthousiasme des investisseurs, cependant, sa valeur a été portée à 35 $. » Plus tard, lors de ses débuts sur le marché public, l’action de CPNG a bondi à 49,25 $, générant une capitalisation boursière de plus de 84 milliards de dollars.

Le sentiment reste fort après quelques effondrements de la spéculation intense le jour de l’ouverture. À ce jour, l’action CPNG est d’environ 47,26 $.

Personnellement, je ne suis pas surpris par le pop IPO. En septembre de l’année dernière, j’ai couvert Coupang lorsqu’il s’agissait d’une offre de financement participatif en actions. À l’époque, j’ai mentionné parmi plusieurs catalyseurs haussiers deux facteurs qui donnent aux actions CPGN un avantage distinct.

Premièrement, Coupang se concentre sur la conquête de l’espace de commerce électronique sud-coréen. En tirant parti d’une connaissance approfondie de la culture et des coutumes des consommateurs coréens, Coupang peut bloquer plus efficacement les concurrents étrangers potentiels.

Deuxièmement, j’ai déclaré que «la plupart des habitants de Corée vivent dans les grandes régions métropolitaines, ce qui élimine sur papier une grande partie des problèmes associés à la livraison du dernier kilomètre.» Statistiquement, près d’un cinquième des Coréens vivent à Séoul. Avec une telle demande centralisée, Coupang est en mesure de fournir des services le jour suivant ou le jour même pour certains produits via son réseau de livraison Rocket.

N’oublions pas non plus que SoftBank (OTCMKTS:SFTBY) est l’un des principaux bailleurs de fonds de CPNG. Cela contribue à expliquer en grande partie le sentiment des investisseurs de détail. Cependant, Coupang n’est pas sans verrues, que vous devez également évaluer avant de prendre une décision.

L’action CPNG peut être (considérablement) surévaluée

Sur le plan de la surface, la forte densité de population de Séoul – en fait, de nombreuses régions métropolitaines d’Asie de l’Est – semble être une vache à lait. En mettant en place des opérations logistiques dans un emplacement centralisé, les produits peuvent être expédiés rapidement et efficacement. Bien sûr, il y a un problème de trafic massif, mais cela pourrait être atténué avec des livraisons par drone.

Le problème avec cette réflexion est que les drones sont excellents en théorie, mais peut-être pas en pratique. Peut-être pourraient-ils travailler dans des zones plus rurales où vous n’avez pas autant de paquets aller-retour. Mais les drones qui bourdonnent quotidiennement dans une zone métropolitaine congestionnée pourraient être trop.

Plus important encore, bien que Coupang opère sur son propre territoire et profite d’un mur culturel contre la concurrence étrangère, il n’a pas grand-chose à montrer dans les livres. Lorsque j’ai écrit mon article sur l’investissement privé, un journal coréen a rapporté que la société avait subi des pertes d’exploitation de 940 millions de dollars en 2018. Selon Gurufocus.com, la perte était un peu plus élevée à 1,05 milliard de dollars.

Certes, c’est pinailler. Mais le point principal est que les dépenses et les dépenses de Coupang peuvent commencer à porter atteinte aux parties prenantes. En 2020, Coupang a enregistré un chiffre d’affaires de 11,97 milliards de dollars, en hausse de près de 91% par rapport à l’année précédente. Pourtant, la perte de revenu nette n’a été réduite que de 32% à 475 millions de dollars contre une perte de 699 millions de dollars.

La réponse à cela pourrait être une expansion internationale vers d’autres villes d’Asie de l’Est. Compte tenu de la concurrence saturée en Chine, le Japon est une cible naturelle. Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a vaguement fait allusion à cela, bien que SoftBank ait précisé plus tard qu’il envisageait le modèle commercial de type Coupang, et non que Coupang se lancera au Japon.

Même si cela était sur la table, la Corée du Sud et le Japon ont au mieux une relation risquée. S’il n’y avait pas d’ogives nucléaires nord-coréennes, les deux pays ne se verraient probablement jamais d’accord.

Quelle est la taille de la Corée du Sud?

Franchement, je ne vois pas Coupang pénétrer le marché japonais pour une myriade de raisons, la géopolitique étant un obstacle majeur. Je ne vois pas non plus la firme compétitive en Chine car les Chinois ont déjà plusieurs plateformes à leur disposition.

Le marché de l’Asie du Sud-Est peut être une opportunité pour l’action CPNG. Comme je l’ai écrit pour Benzinga, l’intégration numérique est en plein essor dans cette région lucrative, avec une possible pénétration d’Internet de 70%.

Voici le problème des marchés lucratifs – tout le monde veut y participer. Entreprise de commerce électronique indonésienne Tokopedia lancera probablement son introduction en bourse bientôt. De plus, j’ai ancré Sea Limited (NYSE:SE) en tant que pair potentiel d’Amazon. Ces entreprises comprennent également la culture des consommateurs asiatiques et jouissent d’une reconnaissance de marque significative dans leurs régions clés.

Cela laisse Coupang dépendre largement du marché du commerce électronique sud-coréen. Ce n’est pas un mauvais travail, compte tenu de la croissance explosive des revenus de Coupang. Mais il semble que l’action CPNG soit bien cotée, même si ses ambitions étaient de se dérouler parfaitement comme prévu.

Par conséquent, j’attendrais un meilleur prix. Coupang est attractif, mais pas forcément à ce niveau.

