Brilliant Earth Stock dépasse les attentes pour l’introduction en bourse – WWD

Le joaillier Millennial s’adressant directement aux consommateurs, Brilliant Earth, a été coté en bourse aujourd’hui, avec un cours de l’action l’après-midi oscillant autour de 16,80 $, soit environ 40 % de plus que son prix d’inscription initial.

Désormais cotée sous BRLT, la société avait apporté un changement de dernière minute et réduit de moitié son premier appel public à l’épargne – mettant en place un total de 8,33 millions d’actions à 12 $ chacune. La semaine dernière, Brilliant Earth a déclaré que son introduction en bourse comprendrait 16,67 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars.

L’introduction en bourse de la société porte sa valorisation globale à environ 1,1 milliard de dollars.

Brilliant Earth – fondée à San Francisco en 2005 par Beth Gerstein, l’actuelle PDG de la société, et Eric Grossberg, son président exécutif – se définit comme une force « perturbatrice » dans la haute joaillerie. Elle commercialise principalement des bijoux de fiançailles et de mariée fabriqués de manière transparente, proposés avec des diamants naturels et cultivés en laboratoire. Plus récemment, Brilliant Earth a fait des progrès pour augmenter son offre de bijoux au jour le jour, donnant à l’entreprise plus de piste auprès des consommateurs en plus des bijoux d’occasion spéciale et d’engagement.

S’adressant à WWD, Gerstein a déclaré : « C’est une journée vraiment spéciale, pas seulement pour moi mais pour toute l’équipe. Repenser au démarrage de cette entreprise avec mon cofondateur dans mon appartement il y a 16 ans, là où nous en sommes maintenant, c’est incroyable. Nous avons célébré avec une proposition juste devant le bâtiment du Nasdaq avec un vrai couple. »

Alors que l’introduction en bourse a levé environ 100 millions de dollars pour la société, Gerstein a déclaré qu’une nouvelle obligation envers les actionnaires et les analystes ne modifie pas son approche des affaires. « Je ne pense pas que cela change fondamentalement quoi que ce soit. Nous nous développons de manière rentable et nous nous concentrons sur la valeur à long terme. Nous continuerons avec la même position, le même objectif d’offrir vraiment des produits beaux et axés sur le design qui sont joyeux, une expérience personnalisée et une approche omnicanale », a-t-elle déclaré.

Brilliant Earth affirme avoir jusqu’à présent servi plus de 370 000 clients. Dans son dossier, la société a déclaré que les revenus sur la période de 12 mois se terminant le 30 juin avaient atteint 323 millions de dollars, soit une augmentation de 56% par rapport à la même période l’année dernière. Les marges brutes de l’entreprise sont d’environ 45 %, avec une valeur moyenne des commandes de 3 152 $. Environ 87 % de la base de consommateurs « actifs » de Brilliant Earth sont des acheteurs de la génération Y ou de la génération Z.

Gerstein a déclaré que la société utiliserait son nouvel argent pour continuer à développer son activité quotidienne de bijoux, ainsi que des initiatives de traçabilité et de durabilité.

« Je pense que stimuler la croissance dans la catégorie de la haute joaillerie est une opportunité passionnante pour nous, nous avons une relation client très forte avec une approche axée sur le design qui est informée par les données. Avoir une équipe de conception créative derrière cela signifie que nous sommes incroyablement bien placés pour continuer à élargir notre assortiment et vendre à une clientèle déjà fidèle », a déclaré Gerstein.

Sur le front de la durabilité, elle a ajouté : « Je pense que c’est une priorité constante pour nous. Notre effort blockchain que nous avons initié il y a quelques années [will go further] et nous réfléchirons à des moyens nouveaux et innovants de favoriser la traçabilité et la durabilité, qui sont au cœur de notre entreprise. »

Brilliant Earth est l’une des rares marques d’accessoires cotées en bourse indépendante d’un grand conglomérat. Gerstein a déclaré que la base de l’entreprise à San Francisco avait joué un rôle déterminant pour l’aider à gagner des parts de marché et à attirer l’attention jusqu’à ce moment.

« Je pense qu’étant au centre de l’innovation et des données, avec mon expérience d’ingénieur électricien et l’expérience de mon cofondateur Eric dans le conseil, nous avons toujours approché cela d’un endroit axé sur la technologie et les données. Nous sommes autour de la disruption et de l’innovation [in San Francisco] et c’est ce que nous avons créé à Brilliant Earth », a-t-elle déclaré.