Brilliant Earth vend des tacori personnalisés – WWD

Tacori et Brilliant Earth s’associent sur des bagues de fiançailles, et Brilliant Earth vend pour la première fois des versions personnalisables des paramètres de Tacori. Les 10 paramètres d’engagement Tacori les plus populaires seront désormais disponibles à la vente dans le cadre de la fonctionnalité de site Web “ Créez votre propre ” de Brilliant Earth.

Le site présentera également les 12 alliances les plus populaires de Tacori pour la personnalisation. Les acheteurs pourront personnaliser le type de métal et la taille et la forme du diamant. Les prix commencent à 1790 $ et arriveront sur le site de Brilliant Earth mercredi.

Brilliant Earth est dans le processus d’une grande expansion du design et a lancé le mois dernier sa première collection signature. Le cofondateur et directeur général Beth Gerstein a déclaré que ce nouveau partenariat avec Tacori est une extension des concepts de partenariat précédents qui sont toujours disponibles sur le site de la société.

«Brilliant Earth est ravi d’offrir des concepteurs partageant les mêmes idées grâce à notre expérience numérique de pointe. Ce partenariat illustre l’extension naturelle de nos collaborations de marque en cours et de nos collections primées, notamment Lela Rose, Simone I. Smith, Diamonds That Care et d’autres. Nous sommes ravis d’offrir à notre client la première collection nuptiale entièrement personnalisable pour Tacori », a-t-elle déclaré.

Le PDG de Tacori, Paul Tacorian, a ajouté: «Nous sommes ravis d’apporter l’héritage de qualité et de personnalisation de Tacori aux clients de Brilliant Earth. Ce partenariat est le mariage parfait de marques partageant les mêmes idées et centrées sur le design, à la pointe de l’innovation et de la personnalisation de l’industrie, et offrira une expérience vraiment unique et passionnante aux acheteurs de bague d’aujourd’hui. »