Brilliant England : une équipe qui appartient à la plus grande scène

L’Angleterre a joué un grand tournoi (Photo : Visionhausl/.)

Il est temps de célébrer cette équipe. Cette équipe de football d’Angleterre brillante, humble, empathique et talentueuse.

Cette équipe qui représente tout ce qui est bien dans ce pays et rien de mal.

Qui gardent le ballon comme s’ils savaient vraiment pourquoi ils le font. Qui voient un défi et ne ressentent que la détermination de réussir, pas la peur de l’échec.

Une équipe solide en défense – qui n’a pas encore encaissé de but dans le tournoi en jeu ouvert – mais à l’aise, ô combien confortable, avec le ballon.

Une équipe qui a finalement pris la tête contre le Danemark à Wembley mercredi, puis a calmé les nerfs d’une nation en berçant ses rivaux de demi-finale avec leurs jolis motifs, tombant un peu profond parfois mais conservant toujours leur envie de ballon. .



Southgate inspire cette équipe anglaise (Photo: .)

L’objectif était de garder le ballon loin de leurs adversaires et si cela signifiait le garder près de leur propre but, qu’il en soit ainsi. Alors que les anciennes équipes anglaises auraient écrasé le ballon dans le champ pour le voir revenir quelques instants plus tard aux pieds de l’ennemi et avec des intentions plus malveillantes, ces joueurs ont la confiance et la capacité de le passer entre eux, en sachant qu’ils ont la technique et le sang-froid pour s’assurer qu’il ne va nulle part où il ne devrait pas.

Et avez-vous vraiment douté que cette équipe d’Angleterre verrait le Danemark partir ? Ah bon? Bien sûr que vous l’avez fait, mais seulement parce que c’est ce qui arrive toujours. Oui, l’histoire nous a dit que cela ne serait jamais facile, mais cette équipe n’est pas accablée par l’histoire et a cherché à suivre un scénario différent tout l’été.

Une équipe construite autour des piliers des défenseurs centraux de classe mondiale Harry Maguire et John Stones. Aussi intransigeants que les noms l’indiquent, et pourtant des défenseurs très modernes capables de garder la possession et de construire par l’arrière, comme l’exige le jeu du 21e siècle.

Une équipe avec Jordan Pickford, un gardien de but souvent décrié qui n’a jamais laissé tomber l’Angleterre et est visiblement déterminé à ne pas commencer maintenant. Une défense complétée par Luke Shaw, qui a décidé de venir à cette soirée sous le nom de Roberto Carlos, et le couteau suisse qu’est Kyle Walker, un homme aussi accompli en tant que troisième défenseur central qu’il est ailier droit.

Une défense comme celle-là peut prendre soin d’elle-même, mais a la commodité supplémentaire de Declan Rice et Kalvin Phillips jouant British Bulldog devant eux. Occupé mais jamais imprudent. Toujours près du ballon et plus souvent sur le ballon.

Une équipe qui passe avec patience mais attaque avec un objectif impitoyable. Avec la ruse et la bravoure de la jeunesse sur le ballon des toujours disponibles Bukayo Saka et Jadon Sancho, complétées par la ruse de Mason Mount, Jack Grealish et Phil Foden, la finition mortelle indubitable de Harry Kane et le monde implacable tous azimuts. l’éclat de classe de Raheem Sterling.

Surtout Sterling, un homme que les gens qui refusent de mieux connaître ont une fois tenté de mettre dans une boîte marquée « excès de football surpayé et sous-performant », mais un homme qui a refusé d’être étiqueté et a continué à s’élever au-dessus de tout. Un joueur que toutes les autres équipes nationales de la planète prendraient en un clin d’œil.

C’est l’équipe d’Angleterre la plus célébrée depuis 50 ans et d’une certaine manière, on a l’impression que nous ne les célébrons pas assez. Ce millésime particulier a été débarrassé des guirlandes comme la «génération dorée» d’il y a 15 ans, mais mérite bien plus les attentes qui accompagnent ces grands surnoms.



L’Angleterre disputera la finale de dimanche (Photo : Visionhausl/.)

Là où les précédentes incarnations des équipes anglaises ont trébuché lors des premiers rounds à élimination directe et sont rentrées chez elles au premier signe de vrais problèmes, cette équipe n’a jamais vu un défi auquel elle n’a pas relevé.

Alors que leurs prédécesseurs étaient de grands noms de grands clubs, parfois divisés en factions, la formation qui a débuté la demi-finale avec le Danemark était composée de joueurs de huit clubs – certains grands et d’autres moins grands – mais sans aucune trace de rivalité ou animosité entre clubs. Une équipe d’Angleterre.

Dimanche, ils affrontent une équipe italienne qui est également dotée de qualité, de conviction et d’esprit d’équipe. Une équipe Azzurri qui ne pouvait pas être plus confiante après avoir prolongé son invincibilité à 33 matchs.

Comme Gareth Southgate l’a dit mercredi soir: “C’est le plus grand test possible que nous puissions avoir”. Et il devrait en être ainsi, c’est la finale d’un tournoi majeur après tout. Ce ne sera pas facile, ça ne l’est jamais. C’est le point à ce niveau. Souffrir et surmonter l’adversité fait partie du test des champions.

Mais pour une fois, l’histoire est de notre côté. Après tout, le bilan de l’Angleterre en finale des tournois majeurs est plutôt bon, merci. Mais s’ils perdaient dimanche soir – et Dieu sait que nous espérons qu’ils ne le feront pas – il y aura toujours un moment où nous pourrons réfléchir à la célébration parce que cette équipe est là pour rester. Des demi-finales consécutives de tournois majeurs sous Southgate, de nets progrès par rapport à la Coupe du monde de 2018 et la jeunesse et la profondeur du vivier de talents à sa disposition – sans parler des capacités du manager lui-même – suggèrent que c’est quelque chose conçu pour durer plus longtemps qu’un été glorieux.

L’Italie en finale est un vrai football de grands garçons et l’Angleterre pourrait être la deuxième meilleure, mais elle n’a rien à craindre. Ils ont prouvé qu’ils appartenaient à cette scène. Une équipe dont on peut être fier. Peut-être même la meilleure équipe d’Europe.

