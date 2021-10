Bring Young et l’éventuel transfert de Cam Reddish aux Lakers de Los Angeles

Rumeurs NBA: Selon Michael Scotto de HoopsHype, les dirigeants rivaux surveillent la disponibilité des Cam Rougeâtre sur le marché et son nom a été lié aux Lakers de Los Angeles comme un transfert parfait pour les deux parties.

Sur Twitter, la star de Atlanta Hawks Trae Young il a demandé aux fans de « se calmer », ce que certaines personnes ont perçu comme rejetant l’idée que Reddish serait avec les Lakers avant la date limite des échanges de cette saison. Il n’est peut-être pas un cadre du front office, mais en tant que visage de la franchise, les Atlanta Hawks vous feront d’abord savoir s’ils envisagent de faire un tel geste.

ATLANTA TRIOMPHE. Les Hawks ont battu les Mavs 113-87.

Cam Rougeâtre 20 PTS (3 3PTS)

Apportez les jeunes 19 PTS et 14 ASIS

John Collins 16 PTS, 9 REB, 3 ASIS et 2 TAP

Clint Capela 12 PTS, 13 REB et 2 TAP pic.twitter.com/4LUIUGXvMK

