Briser la bataille pour l’AFC Est

La route vers les séries éliminatoires de la NFL 2021 a été une affaire principalement inclusive. En semaine 16, des junkers sont sur le point d’être remorqués.

Seules deux équipes, les Packers de Green Bay et les Cowboys de Dallas, ont obtenu leurs billets pour les séries éliminatoires pour janvier. Seuls cinq autres ont été complètement éliminés de la procédure. La classe dirigeante de la ligue est plus faible qu’elle ne l’a jamais été et le juste milieu entre elle et la lie est plus large que jamais. Cependant, il n’y a de place que pour 14 équipes lors de la deuxième saison. Certaines personnes doivent y aller.

Le chemin des Pittsburgh Steelers vers une offre Wild Card est actuellement bloqué par les Chiefs de Kansas City. La quête des Vikings du Minnesota pour rester en vie pour les séries éliminatoires se heurte aux espoirs des Rams de Los Angeles de remporter une couronne de division. Les Bills de Buffalo peuvent soit revendiquer une deuxième couronne consécutive de l’AFC Est en renversant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Foxborough, soit sombrer dans le niveau Broncos/Raiders de la conférence.

La combinaison du désespoir et des absences persistantes de Covid-19 rend la semaine 16 difficile à prévoir. Nous ne pouvons même pas miser sur le plateau de défaite combo Jets-Jaguars puisqu’ils s’affrontent. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas essayer de tirer quelques pioches de l’éther pour un week-end complet de football de vacances.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons d’autre, y compris le célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 6-11 sur la saison !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Voici mes choix d’évasion. Toutes les cotes via Tipico.

(1-0 la semaine dernière. 9-6 sur la saison, précédemment enregistré à The Post Route)

Miami Dolphins (+125) contre les New Orleans Saints

J’ai aimé ce choix quand c’était Taysom Hill au poste de quart. Je l’aime encore plus avec Ian Book qui commence. Le livre est… bien. Il sera probablement un lanceur plus stable que Hill. Mais il a été enterré dans le tableau de profondeur des Saints pour une raison, et maintenant il doit faire face à une défensive fulgurante des Dolphins qui a été l’une des meilleures de la ligue contre la passe depuis la semaine 9 :

La ligne sur celui-ci subira probablement quelques permutations au cours du week-end. Il me faudrait beaucoup de temps pour basculer du côté des Saints.

Choisissez j’ai trop réfléchi, donc vous devriez probablement le faner



(0-1 la semaine dernière, 8-7 sur la saison)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-135) contre les Bills de Buffalo

Je ne sais pas quoi penser des Patriots après la défaite décevante de la semaine dernière contre les Colts. Oui, ils avaient l’air affreux – mais ils étaient toujours en mesure de gagner ce match en retard malgré la ponte d’un œuf en première mi-temps contre une équipe éliminatoire en plein essor sur la route.

La Nouvelle-Angleterre a maintenu Carson Wentz à cinq passes décisives et Jonathan Taylor à moins de 3,7 verges par course avant son touché de 67 verges qui a scellé le match en fin de match. Son jeu de course a connu des difficultés, mais c’était contre la troisième défense au sol de la ligue et sans le meilleur arrière Damien Harris, qui est retourné à l’entraînement cette semaine. Mac Jones a connu une mauvaise journée, mais il a passé sa saison recrue à rebondir après des performances décevantes avec des matchs solides la semaine prochaine.

Pourtant, les Bills ont une puce sur leur épaule. Ils ont perdu contre les Patriots à domicile, aux heures de grande écoute, parce qu’ils devaient jouer à travers une recréation météo dédiée de The Wreck of the Edmund Fitzgerald de Gordon Lightfoot. Une autre perte renforcerait le traitement du petit frère de six États différents directement vers l’ouest de New York.

Josh Allen peut se frayer un chemin dans une conversation MVP grande ouverte en battant l’équipe qu’il a incendiée pour 320 verges et quatre touchés la dernière fois qu’il est passé par Foxborough. Et nous n’avons aucune idée de ce que Jones peut faire contre la deuxième défensive contre les passes de la ligue parce que, eh bien, il n’a lancé que trois passes lors de son seul affrontement contre ces gars-là.

Les Patriots peuvent jouer à domicile, ce qui est un environnement intimidant en hiver, mais aussi l’endroit où Jones a une fiche de 3-4 comme partant. Ce sera un scénario différent avec les Bills en ville et une base de fans nouvellement confiante dont les espoirs du Super Bowl ont été attisés. Ma pensée dominante est que cela, couplé à la déception de la semaine dernière, pourra allumer une étincelle contre une équipe de Buffalo de plus en plus désespérée qui n’a pas remporté deux matchs consécutifs depuis début octobre.

Choix bouleversé que j’aime le plus



(0-1 la semaine dernière, 6-9 sur la saison)

Bears de Chicago (+230) contre les Seahawks de Seattle

La semaine dernière, j’ai roulé avec les Browns même s’ils étaient sans environ un tiers de leur alignement et j’ai été presque récompensé avant que le but sur le terrain de Daniel Carlson ne vole ma gloire. Cette semaine, nous replongeons dans la brèche avec un autre quart-arrière douteux et une franchise maudite.

Les Bears jouent le rôle du malheureux mandat de Matt Nagy en tant qu’entraîneur-chef. Les Seahawks ont du mal à traverser leur première saison perdante en près d’une décennie et étaient complètement démoralisés lorsque leur retour contre les Rams a déraillé par un terrible appel d’interférence de passe manquée (c’est drôle comme cela semble se produire avec LA).

Aucune des deux équipes n’a grand-chose à jouer, mais Chicago a un peu plus d’optimisme à gagner. Justin Fields, malgré son penchant pour les sacs, a fait preuve d’un bras solide et d’une capacité à faire des jeux vers le bas. Le moyen le plus simple pour lui de briser le cœur des fans des Bears du monde entier est de terminer 2021 sur un radiateur, de se faire un dormeur de fantasy football populaire pour 2022, puis de tomber à plat ventre au cours de la deuxième année.

Comme il s’agit d’un moyen évident d’exacerber la douleur du quart-arrière d’une franchise à la recherche d’une franchise depuis près de 40 ans, cela semble raisonnable. Les Seahawks ont pataugé en 2021 derrière une saison creuse de Russell Wilson et environ huit ans de choix de repêchage terribles. Il n’y a plus grand-chose à faire maintenant que de se regrouper, et il est difficile de voir le noyau de vétérans de Seattle être aussi excité pour la fin de la saison insignifiante (les Seahawks sont toujours techniquement dans la course aux séries éliminatoires mais… allez) que les plus jeunes joueurs qualifiés de Chicago.

Donc, derrière cette théorie galactique, je lance Bears comme un choix de +230 pour gagner directement. Je crois en Justin Fields. En tant que quart-arrière de franchise? Type de! En tant que joueur qui peut être juste assez bon pour prolonger le cycle de chagrin de cinq ans à Chicago ? Assurément.

L’écluse de la semaine du Rhode Island Scumbag



La semaine dernière : 1-2. Année à ce jour : 6-11 (.353)

Dimanche, les Texans ont battu les Jaguars et notre Scumbag résident a participé à la discussion de groupe pour bafouer mon « jinx » – ce qui, je suppose, l’inclut simplement dans cette colonne qu’il connaît clairement ou qu’il enregistre peut-être le résultat de ses paris ? Peu de temps après, les Titans se sont effondrés sur eux-mêmes comme une étoile mourante. Un jour plus tard, les Browns, malgré les meilleurs efforts du dieu de la passe Nick Mullens, ont perdu 16-14 dans un match qu’ils ont terminé en perdant 1,5 point (je ressens sa douleur ici; j’ai eu Cleveland directement).

Cela amène notre gars à 6-11 sur la saison. S’il était une équipe de football, ce serait les Panthers de la Caroline. Si vous le décoloriez sur chaque verrou qu’il a fait et que vous lanciez 100 $ sur le pari opposé, vous auriez gagné 400 dollars et un cent maintenant.

Tu vois, *c’est* comme ça qu’on blesse quelqu’un. Ou peut-être est-ce juste une comptabilité précise de ses choix. Je confonds les deux.

Parlons maintenant de l’effort de rebond de cette semaine.

Packers de Green Bay -7,5 et Buffalo Bills +2,5

Green Bay à Noël. Buffle le lendemain. Green Bay devrait porter le coup de grâce, contrairement à ce qu’ils ont fait à Baltimore. J’ai déjà Green Bay dans une allumeuse ouverte et j’aime ce mouvement parce que je ne les vois pas perdre, donc cela enlève de la marge. Les Pats jouent au-dessus de leur tête depuis quelques semaines. Ils reviendront à la réalité cette semaine. Pas de vents de 30 mph pour les sauver de l’offensive Buff cette fois.

Un fan des Patriots pariant contre les Patriots. Bon, attendez, je vais chercher la définition réelle de jinx parce que j’ai l’impression que nous dansons vraiment autour de ça maintenant.

Bière de la semaine : O’Fallon Vanilla Wafer Cream Ale



Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

O’Fallon a un mix pack très intrigant en vente cet hiver; quatre bières, chacune sur le thème des cookies. Il y a un stout à l’avoine, une bière au beurre de cacahuète et un stout à la crème au chocolat. C’est un mélange sauvage et c’est Noël, alors j’ai décidé de rouler avec.

Aujourd’hui, nous buvons la gaufrette à la vanille, car j’ai eu des variations sur tous ces autres biscuits mais pas celui-ci, le héros méconnu de l’allée des desserts Dollar Tree :

Il coule fin et doré comme une pinte de Miller Lite. Ce goût de bière fait place à un goût de biscuit immédiat qui, eh bien, a un goût assez similaire à une gaufrette à la vanille. La douceur frappe d’emblée, mais ce n’est pas écrasant, et lorsque le goût de la bière entre en jeu vers la fin, le sucre colle. L’arrière-goût peut être plus satisfaisant que ce que vous obtenez à l’avant ; c’est un peu liquide au milieu une fois que vous avez dépassé la réaction « merde cette bière a le goût d’un cookie » des premières gorgées.

Cette pause au milieu est une sorte de déception. Le dunkel au chocolat de Leinenkugel était chocolaté comme l’enfer, mais restait toujours le malt torréfié des dunkels qu’il singeait. La bière à la crème O’Fallon embrasse certaines des pires parties du type – la platitude du joyau de la couronne de Genesee, par exemple – au milieu de certaines saveurs solides.

Cela ne veut pas dire que c’est mauvais, juste que ça pourrait être mieux. « Vanilla + cream ale » était probablement un accord trop naturel pour être ignoré, mais ce serait une bière plus complète si elle était juste un peu plus lourde. « Assez bien, mais pas génial » décrit un tas de trucs d’O’Fallon, il n’est donc pas surprenant que la galette de vanille atterrisse ici. La bonne nouvelle, c’est que j’ai encore trois variétés à essayer avant Noël. (MISE À JOUR : j’ai essayé la Peanut Butter Ale. Elle n’est pas très bonne. Elle est mauvaise. Elle a le goût de coquilles salées.)

