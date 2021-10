La succession est de retour et Chris et Andy sont là pour tout casser. Ils donnent quelques réactions instantanées à l’épisode (1:00), parlent des histoires de duel entre Kendall et Logan Roy (22:37) et parlent de certaines des raisons pour lesquelles ils sont heureux de retrouver le spectacle après deux- année de pause (38:39).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS