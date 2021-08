Briser la première équipe des Saints

Subissant une défaite lors de son dernier match de pré-saison contre l’Athletic Bilbao, Southampton a terminé sur une note négative. Ajoutez le départ de Danny Ings à Aston Villa, et l’ambiance autour du club a été pour le moins sombre. Cependant, malgré cela, l’espoir est éternel. Ce dicton décrit grandement la situation autour de Southampton à partir du 11.

Alors que le club a perdu son attaquant vedette, la jeunesse et le talent qui restent offrent une forme d’espoir. Dirigé par le capitaine James Ward-Prowse, Southampton devrait déployer une combinaison de jeunesse et d’expérience dans ses onze de départ cette saison. Cependant, on ne sait pas qui sera inclus semaine après semaine.

C’est difficile à prédire, mais nous, à LastWordonFootball, avons tenté de prédire le 11 de départ de Southampton.

Prédire le début de la saison Southampton à partir du 11

Gardien de but : la cohérence gagne la journée

Options de la première équipe : Fraser Forster, Alex McCarthy, Harry Lewis

L’une des plus grandes batailles de cette pré-saison a été entre le gardien Alex McCarthy et Fraser Forster. Les deux possèdent une vaste expérience et un certain talent pour démarrer. Cependant, une seule boîte de ces deux vétérans peut gagner la place entre les poteaux. Malgré leurs similitudes, la forme affichée par un gardien de but s’est élevée au-dessus de l’autre.

L’ancien international anglais Fraser Forster devrait décrocher le poste de titulaire pour Southampton. Apparaissant dans trois des cinq matchs amicaux de pré-saison des Saints, Forster n’a accordé qu’un seul but – un penalty contre Fulham – et a continué à faire preuve d’une bonne constance dans le but.

Alors qu’Alex McCarthy fait plus d’arrêts de qualité supérieure par rapport à Forster, le coup contre le joueur de 31 ans a toujours été sa prise de décision et son manque de cohérence d’un match à l’autre. Combinez cela avec sa performance contre l’Athletic Bilbao et il est clair que Forster est clairement le leader du début de saison dans cette bataille de gardiens.

Entrée : Fraser Forster

Arrière : qualité supérieure et manque de profondeur

Options de la première équipe : Kyle Walker-Peters, Romain Perraud, Tino Livramento, Yan Valery

Le premier sujet de préoccupation pour Southampton n’est pas la qualité de ses arrières latéraux de départ. C’est le manque de profondeur au poste. Alors que Kyle Walker-Peters et Romain Perraud sont les options de premier choix pour les arrières droit et gauche, les points d’interrogation qui existent derrière chaque joueur sont très préoccupants.

Alors que le club a vanté le prospect Tino Livramento disponible pour soutenir Walker-Peters à l’arrière droit, le manque d’expérience en Premier League en fait réfléchir beaucoup. Cependant, la situation à l’arrière droit est encore infiniment meilleure que la situation difficile que connaît actuellement le club à l’arrière gauche. Après tout, le seul arrière gauche actuel du club est Romain Perraud.

L’option de deuxième choix derrière Perraud ? Le défenseur central Mohamed Salisu et l’ailier gauche Moussa Djenepo. Pour cette raison, l’ordre hiérarchique aux deux positions d’arrière est clair. Tant que les deux partants resteront en forme, la situation restera sur des bases solides. En cas de blessure ou d’indisponibilité, des moments inquiétants se produiront à Southampton.

Entrées : Kyle Walker-Peters et Romain Perraud

Défenseur central : une rotation d’options et de questions

Options de la première équipe : Mohamed Salisu, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek, Jack Stephens

Groupe de postes clés pour n’importe quel club, la place de défenseur central a été l’une des luttes de Southampton lors des dernières campagnes. Cependant, sur la base des premiers retours en pré-saison, cela pourrait être sur le point de changer cette campagne. Avec le jeune et brillant Mohamed Salisu devenant une star, Southampton n’a plus qu’à trouver le bon partenaire pour l’international ghanéen.

Cependant, ce choix d’appariement pourrait se résumer à ce qui se passe avec Jannik Vestergaard. Au cours de la dernière année de son contrat avec Southampton, Vestergaard aurait suscité l’intérêt de Leicester City et de West Ham. Si Vestergaard reste avec Southampton, son statut de défenseur central de premier choix devrait rester intact.

En cas de départ de l’international danois, la question du défenseur central devient un peu plus compliquée. Alors que Jan Bednarek a longtemps été une sélection préférée du manager Ralph Hasenhuttl, le défenseur polonais a eu du mal avec sa régularité ces derniers temps. Cependant, avec Jack Stephens restant comme seule autre option, Bednarek remporte clairement ce concours.

Entrées : Mohamed Salisu et Jannik Vestergaard

Milieu central : la profondeur est une préoccupation derrière les stars du club

Options de la première équipe : James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Ibrahima Diallo

La position la plus forte dans l’équipe première de Southampton, il ne fait aucun doute que le milieu de terrain central contient deux des plus grandes stars des Saints. Dirigé par le capitaine et magicien des coups francs James Ward-Prowse, le milieu de terrain reste le ciment qui maintient le reste de cette équipe de Southampton ensemble.

Avec Ward-Prowse et Oriol Romeu jumelés, le milieu de terrain est devenu le cœur de cette équipe de Southampton. Alors que Ward-Prowse aide à dicter les mouvements vers l’avant du club, Romeu reste un pilier défensif pour aider à protéger la ligne de fond des attaques dangereuses. Le jeune français Ibrahima Diallo rejoint également le duo.

Alors que Diallo est certainement une option de départ capable qui peut sauvegarder à la fois Ward-Prowse et Romeu, ce sont des questions majeures à poser sur la profondeur derrière lui. Alors que des joueurs comme Stuart Armstrong et Will Smallbone peuvent remplacer en cas de besoin, ni l’un ni l’autre ne correspond vraiment à un milieu de terrain. Sans options supplémentaires, des problèmes pourraient survenir plus tard dans la saison. Dans l’état actuel des choses, cependant, les partants restent le couple actuel le plus fort.

Entrées : James Ward-Prowse et Oriol Romeu

Wingers : qualité supérieure soutenue par la profondeur

Options de la première équipe : Stuart Armstrong, Nathan Redmond, Nathan Tella, Theo Walcott, Moussa Djenepo, Will Smallbone, Mohamed Elyounoussi

Le groupe de joueurs le plus profond de l’équipe première des Saints, Ralph Hasenhuttl a son choix d’ailiers parmi lesquels choisir. En haut de cette liste, nous trouvons la paire de départ de la saison dernière, Stuart Armstrong et Nathan Redmond. Malgré leur statut de deux des meilleurs joueurs du club, le talent derrière eux constituera sans aucun doute un défi.

Au sommet de cette liste difficile se trouveront à la fois Nathan Tella et Theo Walcott. Alors que la paire peut et fera le clair de lune en tant qu’avant-centre cette saison, les deux sont des ailiers naturels. Derrière ce duo se cache le super-sous Moussa Djenepo. Alors que l’international malien a eu des problèmes de forme physique en tant que titulaire, le rythme et la rapidité de Djenepo en font une option naturelle lorsqu’un remplaçant en deuxième mi-temps est nécessaire.

Le produit de l’académie Will Smallbone et Mohamed Elyounoussi figureront également sur la liste de la première équipe. Alors que Smallbone sera probablement utilisé avec prudence après la blessure au LCA qu’il a subie en janvier dernier, Elyounoussi est définitivement plus un joker. Excellent joueur lors de son prêt de deux saisons au Celtic, Elyounoussi tente de regagner une place en équipe première à St.Mary’s.

Avec toute cette profondeur, il est presque certain que la rotation se produira aux deux positions des ailes. Cela dit, recherchez à la fois Armstrong et Redmond pour figurer la majorité du temps dans le Southampton à partir de 11.

Entrées : Nathan Redmond et Stuart Armstrong

Avant-centre: Remplir un trou de la taille de Danny Ings

Options de la première équipe : Che Adams, Adam Armstrong, Armando Broja, Shane Long, Michael Obafemi

Mené au cours des trois dernières saisons par Danny Ings, Southampton tente désormais de remplacer son ancien attaquant vedette. En vendant Ings à Aston Villa pour 30 millions de livres sterling, ils ont rapidement réinvesti ces fonds pour trouver ce remplaçant potentiel. Complétant la signature du prêt d’Armando Broja de Chelsea, Southampton a également signé un contrat permanent avec la star des Blackburn Rovers, Adam Armstrong.

Les deux joueurs devraient jouer un rôle majeur aux côtés de l’international écossais Che Adams. Bien qu’il soit peu probable qu’Adams égale la production d’Ings, son association avec Armstrong et Broja peut fournir juste assez de buts pour que Southampton reste compétitif cette saison. Cependant, l’histoire ne se termine pas seulement avec ces trois joueurs.

Derrière le trio, le vétéran Shane Long et l’ancien joueur de l’académie Michael Obafemi offrent actuellement des options de profondeur aux Saints. Les ailiers Theo Walcott et Nathan Tella sont également susceptibles de figurer en tête cette saison. Bien qu’ils ne fournissent pas une qualité haut de gamme, ces joueurs offrent à Ralph Hasenhuttl des options dans le 11 de départ de Southampton si l’un des trios principaux devait manquer en raison d’une blessure ou de problèmes de forme physique.

Entrées : Che Adams et Adam Armstrong

