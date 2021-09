Briser le drame Brendan-Pieper-Natasha avec Jared Freid

Juliet est rejointe par Jared Freid pour disséquer tout le drame qui s’est déroulé entre Brendan, Pieper et Natasha. Ils parlent de tous les mensonges que Brendan a racontés (1:04), que Pieper soit ou non dans le plan (19:18) et comment leurs discussions sur les comptes d’abonnés affecteront la franchise à l’avenir (28:06). De plus, l’arrivée de Kendall sur la plage (42:42).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Jared Freid

Producteur : Kaya McMullen

