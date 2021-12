Photo de Jason Miller/.

Chris et Seerat examinent les équipes les plus moyennes de la saison et discutent de celle qui a les meilleures chances de renverser le statu quo et de sortir du gang des .500

Hôtes : Chris Ryan et Seerat Sohi

Producteur : Devon Manze

