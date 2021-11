briser le solde négatif du Barça face au Bayern

24/11/2021

Act à 12h13 CET

Les Bayern-Barça le 8 décembre prochain sera un nouveau défi pour Xavi Hernándezcar votre équipe doit gagner là où elle n’a jamais fait auparavant dans son histoire, à l’Allianz Arena. Au-delà de la défaite humiliante à Lisbonne ou de la défaite du premier tour du Camp Nou, les Catalans devront lutter contre une statistique négative.

Le Barça a disputé cinq matches de compétition européenne sur la pelouse du Bayern Munich; un en Coupe UEFA 1995/96, qui s’est soldée par un match nul (2-2) et quatre dans la meilleure compétition continentale, où il n’a guère mieux réussi.

Le bilan du Bayern-Barça en Ligue des Champions 21/10/1998 · 1998/99 · Ch. League · F.Gr. J.3 · Bayern – Barça · 1-014 / 04/2009 · 2008/09 · Ligue Ch. · 1/4 Tour · Bayern – Barça · 1-123 / 04/2013 · 2012/13 · Ligue Ch. · 1 / 2 Match aller · Bayern – Barça · 4-012 / 05/2015 · 2014/15 · Ligue Ch. · 1/2 Tour · Bayern – Barça · 3-2

Le bilan Bayern-Barça est clairement négatif pour l’équipe catalane puisqu’elle n’a réalisé qu’un match nul (1-1) lors de la campagne historique 2008/09, au cours de laquelle la Pep Team a signé le premier triplé pour les vitrines du club.

Le reste des précédents a été réglé avec trois défaites pour le FC Barcelone, certains aussi volumineux que le 4-0 en demi-finale de la saison 2012/13 avec le malheureux Tito Vilanova à la tête de l’équipe.

Bien que par le minimum, ils n’avaient pas pu battre le Barça de Louis Van Gaal auparavant dans le fief bavarois, lors de la phase de groupes de la saison 1998/99. Et cela non plus, plus de trois décennies plus tard, l’équipe formée par Luis Enrique Martínez, qui s’incline à nouveau 3-2 avec les demi-finales en jeu.

Xavi a souffert en tant que joueur du Barça

Ainsi, Xavi Hernández doit briser un mauvais fario qu’il a subi en tant que joueur du Barça, car l’entraîneur du Barça a joué ces quatre précédents: Le Vallesano a été titulaire lors des trois premiers matchs (jouant respectivement 87′, 90′ et 90′) et remplaçant lors du quatrième (17′), qui était sa dernière saison au club.

Les comptes du Barça sont clairs : il est deuxième du groupe E avec 7 points, loin du leader Bayern, qui a jusqu’ici fait le plein (15 points), suivi de Benfica avec 5 points. Le Dinamo, avec 1 point, est totalement décroché.

Après le 0-0 au Camp Nou, combiné au 3-0 à l’Estadio Da Luz, les blaugranas doivent battre le Bayern s’ils veulent dépendre d’eux-mêmes être en huitièmes de finale.

S’ils ne s’imposaient pas à l’Allianz Arena, le Barça dépendrait de ce que Benfica a fait face au Dinamo Kiev, qui ne joue plus rien. Le triomphe des Portugais reléguerait le Barça en Ligue Europa en cas de nul ou de défaite.