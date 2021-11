Briser l’épisode 4 de « Succession »

La famille riche la plus misérable de la télévision est de retour pour se battre pour le contrôle de Waystar Royco, et The Ringer suivra leurs manigances à chaque étape du processus. Chaque semaine, nous détaillerons les développements les plus importants, suivrons qui dirige la ligne de succession littérale et cataloguerons les brûlures les plus sauvages de chaque épisode, les meilleurs cousins ​​Greg–isms, et plus encore. Continuons avec le quatrième épisode, « Lion in the Meadow ».

Ligne de succession de la succession, semaine 4

La réunion des actionnaires de Waystar occupe une place importante dans la troisième saison de Succession – à chaque épisode qui passe, elle se rapproche. Bien qu’on ne sache pas combien de temps s’est écoulé cette saison – sérieusement, combien de semaines s’est-il écoulé depuis la conférence de presse explosive de Kendall ? – le raid du FBI dans les locaux de Waystar n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour l’entreprise. Au début de « Lion in the Meadow », la réunion des actionnaires est dans quatre jours et les investisseurs ont froid aux yeux. Cela inclut Josh Aaronson (joué par Adrien Brody), qui détient une participation cruciale de 4% dans la société et envisage une défection de dernière minute pour vendre ou rejoindre Sandy et Stewy.

Pour apaiser les inquiétudes avant le vote des actionnaires, Josh demande à Logan et Kendall de venir sur son île privée et de lui assurer que Waystar peut résister à certaines querelles internes de la famille Roy. Nous entrerons dans les détails de cette confrontation sous peu, mais Logan demande à Shiv d’être de « veille incendie » en son absence. C’est une occasion en or pour Shiv de prouver que, malgré son inexpérience dans le monde de l’entreprise, elle est la bonne gamin Roy pour le poste le plus élevé. (Je suis sûr que cette lettre ouverte brutale condamnant le comportement de Kendall dans l’épisode de la semaine dernière lui a également valu quelques points de brownie.)

En fin de compte, cependant, l’exécution de Shiv est un sac mélangé. Elle essaie, et échoue, d’affirmer son autorité sur Frank et Karl au milieu des négociations de règlement avec Sandy et Stewy. Lorsque Logan dit à Shiv que Karl n’a pas apprécié sa contribution, elle fait la moue comme un enfant qui se fait enlever son jouet préféré. Et s’il y a une chose que Logan n’aime pas voir d’un successeur potentiel, c’est sa faiblesse. « Je n’ai pas besoin d’un autre mal de dents », lui dit-il. « Je t’ai donné une destination, je ne peux pas t’y accompagner, d’accord ? »

Du côté positif, Shiv a réussi à faire critiquer le président «raisin» du président « raisin », le même type que Tom a interrogé la saison dernière sur le fait d’être définitivement un néo-nazi, le pressant ainsi d’appeler le ministère de l’Intérieur. L’enquête de la justice sur Waystar. (Sidenote: Lors d’une réunion d’idées, Ravenhead dit: « J’aime la garderie pédo, c’est fort. ») Mais alors que la couverture défavorable de Ravenhead du président est une victoire pour Logan livrée par Shiv, il est plus susceptible de se rappeler comment elle n’a pas réussi à l’impressionner que ce qu’elle a fait pour renverser la vapeur en sa faveur. Telle est la lutte de Sisyphe pour tenter de gagner les faveurs de Logan Roy, à la fois en tant que fille et en tant qu’employée.

Pendant ce temps, Roman poursuit une quête d’un épisode pour salir Kendall, faisant resurgir une personne sans logement qu’ils ont forcée à se faire tatouer les initiales de Ken sur son front lors de l’enterrement de vie de garçon de Kendall à la Nouvelle-Orléans. (Plus d’informations à ce sujet sous peu.) Mais comme le souligne Gerri, Roman se saperait également en rendant cette information publique parce qu’il était d’accord avec la farce. « Comment cela fait-il avancer ma position personnelle ? » Gerri lui dit. « Vous devez y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu devrais te faire tatouer ça sur la tête. Gerri écoute certainement ses propres conseils. Elle n’a pas fait de mouvements majeurs depuis son installation en tant que PDG, mais avec Roman lui fournissant volontairement ce genre d’informations, elle accumule un effet de levier. Avec toute l’attention portée aux enfants Roy, la femme taupe porte bien son nom.



À emporter de la semaine : les jouets humains

Cela va sans dire : ce que Kendall et Roman ont fait à cette personne sans logement était dégoûtant. Mais leur comportement d’enterrement de vie de garçon est également emblématique de la façon dont les Roy perçoivent les gens dans leur strate socio-économique – que quoi qu’il leur arrive n’a pas d’importance car il n’y avait, comme cela a été répété à plusieurs reprises dans la série, « aucune vraie personne impliquée ». Il est révélateur que Roman l’appelle « Tattoo Man » plutôt que de l’identifier par son vrai nom. Malheureusement pour Tattoo Man, Roman le ramène sous les projecteurs dans l’espoir de percer la nouvelle image réveillée de Kendall, seulement pour être découragé par le fait que les initiales de Kendall sont maintenant à peine visibles sur sa tête. (Il a fait retirer l’insigne pour, naturellement, aider ses perspectives d’emploi.) Il est difficile de décider ce qui est plus déshumanisant : l’acte initial à la Nouvelle-Orléans ou la façon dont Roman et Hugo poussent et poussent le front de l’homme dans une salle de conférence.

Mais les Roys ont un avant-goût de leur propre médecine cette semaine lorsqu’une source improbable traite Logan et Kendall comme ses propres jouets. Ce serait le Josh Aaronson susmentionné. Josh fléchit d’abord sur les Roys en exigeant que Logan et Kendall le rencontrent ensemble malgré leur vendetta très publique. Puis, après que Kendall ait acquiescé à contrecœur à cette demande, Josh demande qu’ils s’envolent pour son île privée au lieu de se rencontrer en ville à cause de la fièvre de sa fille. « Bien, j’adore », dit-il à Logan en arrivant sur son île. « Putain de King Kong, viens danser pour moi. Je suis honoré. »

Il ne faut pas longtemps pour qu’il devienne clair que Josh, qui, entre les mains compétentes d’Adrien Brody, donne l’impression que Noah Baumbach surmontait un divorce en investissant massivement dans la crypto, ne dit pas la vérité avec Logan et Kendall. D’une part, sa fille soi-disant malade fait des flips avant dans la piscine :

Ce que Josh veut par-dessus tout, c’est une chanson et une danse – le genre qu’on lui aurait rarement, voire jamais, offert dans des circonstances normales. Une participation de 4% peut ne pas sembler beaucoup, mais 4% de l’une des plus grandes entreprises du monde signifie posséder une île privée. La rencontre avec Logan et Kendall ne concerne pas vraiment ses préoccupations concernant les perspectives commerciales de l’entreprise; il s’agit de regarder l’un des hommes les plus puissants de la planète se tortiller.

L’aspect le plus cruel du stratagème de Josh est peut-être la façon dont il s’attaque à la vulnérabilité physique de Logan. Il exhorte Kendall et Logan à faire une longue promenade dans ses locaux, et après avoir dit qu’il s’était arrangé pour qu’un chariot les récupère sur le chemin du retour, ils… continuent simplement à marcher. Alors que Logan siffle, Josh crie en retour: « Je vais appeler la maison, car c’est le moyen le plus rapide mais parfois cela prend plus de temps », une déclaration si absurde que cela pourrait aussi bien être un coup de couteau. L’inévitable finit par arriver, et Logan tombe d’épuisement.

Josh utilise l’épisode débilitant de Logan comme excuse pour obtenir son soutien avant le vote des actionnaires, mais comme Kendall le voit à la toute fin de « Lion in the Meadow », il avait déjà organisé une réunion avec Stewy après le leur. En plus de s’imposer comme une personne faussement affreuse, Josh a mis les Roys dans un coin. Il ne semble pas que l’assemblée des actionnaires se déroule dans leur sens, et si la famille perd sa propre entreprise, cela laissera une marque plus permanente et plus dommageable que même un tatouage sur le visage.

L’affichage le plus insensible de la richesse

Étant donné que Logan et Kendall ne sont pas dans les meilleurs termes, euh, pour le moment, le fait qu’ils aient convenu d’une réunion où ils sont dans la même pièce ressemble à un accomplissement en soi. Mais avant de pouvoir parler avec Josh, ils doivent se rendre sur son île. Cela signifie que Succession revient à l’un de ses produits de base préférés à 1 % : le transport aérien privé. Mais les ego respectifs de Kendall et Logan sont si grands que partager un hélicoptère et un avion privés ne suffira pas. Non, ils voleront séparément, l’un à côté de l’autre, d’où cette image absurde d’excès :

Mis à part à quel point ce concours de balancement de bite est mauvais pour l’environnement – ​​il n’y a que deux épisodes en arrière que Kendall a supplié ses frères et sœurs de l’aider à sauver la planète – c’est aussi un très mauvais look pour les Roys. Quelle meilleure façon de montrer à l’investisseur que vous rencontrez que père et fils ne font pas partie de la même équipe qu’en refusant littéralement de voler ensemble ?

Pourtant, des jets privés séparés est une chose ; posséder une île privée en est une autre. (Je suis presque sûr que même les Roys ne fléchissent pas si fort.) Il est difficile d’avoir une lecture complète sur l’île de Josh basée sur une promenade pittoresque au bord de l’océan, mais d’après l’apparence de sa maison, il a définitivement pris les mauvaises leçons de Parasite.

Les insultes les plus brutales de la semaine

5. Après s’être connecté à une conférence téléphonique avec tous les sous-fifres de Logan : « Putain de merde, tout le gang est là, hein ? C’est comme le putain de Sgt. Poivre de l’Amérique d’entreprise brisée. —Kendall

4. Les braves gens à sept heures : « Vous savez qu’ils m’appellent ‘Terminal Tom’ à sept heures ? Parce que j’ai le cancer de la carrière. -À M

3. Après avoir complimenté Kendall devant Josh : « Ouais, eh bien, tu vas dire n’importe quoi pour te faire baiser à un rendez-vous, n’est-ce pas ? » —Logan

2. Sur Shiv essayant d’être le grand patron de Waystar : « Tu te souviens quand tu jouais au bureau de poste et que tu tamponnais tout le courrier qui entrait dans la maison ? … C’est un peu comme ça, n’est-ce pas ? —Connor, avec une brûlure rare mais certes efficace

1. Après que Kendall commence à se demander si Josh est de connivence avec son père : « Ça va, fiston ? Certaines de ces drogues que vous prenez peuvent vous rendre paranoïaque, n’est-ce pas ? » —Logan

Le cousin Greg Corner

La tentative inefficace du cousin Greg de jouer des deux côtés semble avoir finalement pris fin cette semaine, après que Logan ait demandé une audience avec lui. « J’ai cette inquiétude stupide que je vais passer et qu’il y aura des hommes de main, des comparses et des valets bruts pour administrer une raclée », a déclaré Greg à Kendall. Mais Kendall sait que Logan, même en reconnaissant la présence de Greg, est un développement important : « Cela signifie que vous avez du poids, mon frère. »

Bien sûr, c’est une chose pour Greg d’avoir de l’influence ; c’en est une autre de savoir quoi en faire. Entre deux gorgées d’un rhum-coca très fort, Greg n’a aucune idée de quoi demander à Logan s’il accepte d’abandonner son avocat personnel et de signer l’accord de défense commune de Waystar. L’échange prévisible et maladroit se termine lorsque Logan lui dit de revenir quand il saura exactement ce qu’il veut, et Greg boit le rhum et le coca qui sont au moins à 50 pour cent de rhum :

Mais alors que Greg avait l’air désemparé dans la pièce avec Logan, il a formulé des demandes intelligentes. Comme il l’explique à Tom, il demandera à être directeur des opérations dans l’un des parcs à thème Waystar, de préférence celui de Buffalo, afin qu’il puisse retourner à New York le week-end. Greg a clairement indiqué la saison dernière qu’il ne voulait jamais suivre Tom à ATN ; maintenant, il peut travailler dans un environnement moins toxique qui (vraisemblablement) emploie moins de néonazis.

Tom ne gère pas bien les nouvelles, avec la possibilité qu’il aille en prison pendant que sa meilleure amie prend le contrôle d’un Six Flags glorifié. Il raconte à Greg l’histoire de Néron et Sporus. (« Ce n’est pas une propriété intellectuelle que je connais bien », dit Greg.) Nero, explique Tom, était un empereur romain qui a poussé sa femme dans un escalier avant de castrer son esclave préféré Sporus et de l’épouser. « Je te castrais et t’épouserais en un clin d’œil », dit Tom, ce qui est à la fois bizarre et pourtant, dans le contexte de l’univers cruel de Succession, l’une des expressions d’affection les plus authentiques jamais prononcées dans la série.

Mais si tout se passe bien pour Greg et son nouveau plan, le personnage bouclera la boucle. Après tout, notre introduction à Cousin Greg dans le pilote Succession était dans l’un des parcs à thème Waystar, où il vomissait à travers les yeux de l’une des mascottes. Ce n’est pas exactement une épopée romaine, mais le retour au parc est tout de même étrangement poétique.

