Briser l’épisode 5 de « Succession »

La famille riche la plus misérable de la télévision est de retour pour se battre pour le contrôle de Waystar Royco, et The Ringer suivra leurs manigances à chaque étape du processus. Chaque semaine, nous détaillerons les développements les plus importants, suivrons qui dirige la ligne de succession littérale et cataloguerons les brûlures les plus sauvages de chaque épisode, les meilleurs cousins ​​Greg–isms, et plus encore. Continuons avec le cinquième épisode, « Retired Janitors of Idaho ».

Ligne de succession de la succession, semaine 5

Après des semaines d’attente, la réunion des actionnaires de Waystar pour déterminer l’avenir de l’entreprise est enfin arrivée. Sans le soutien de Josh Aaronson d’Adrien Brody, les Roys sont probablement du côté des perdants d’un vote potentiel des actionnaires, et sont donc désespérés de négocier un accord avec Stewy, Sandy et la fille de Sandy, qui s’appelle… Sandi. (Ce n’est pas du tout déroutant.) Stewy et les Sandies espèrent également s’installer, craignant peut-être que Logan ne tire quelque chose de son cul pour l’emporter comme il le fait toujours. Le problème, c’est que Sandy refuse de faire la moindre concession à Logan, l’homme qu’il déteste avec le feu des mille soleils. Il veut un quatrième siège au conseil d’administration pour son équipe, des droits de veto sur tout enfant de Roy devenant PDG et la fin de l’utilisation des jets privés chez Waystar. (C’est la demande la plus insignifiante de Sandy, et pourtant c’est peut-être celle que tout le monde dans la pièce rechigne le plus.)

En bref, tout est sur le fil du couteau dans « Retired Janitors of Idaho », et un Logan particulièrement grognon semble prêt à risquer l’entreprise lors d’un vote s’il n’obtient pas sa place dans les négociations. Mais comme cela devient évident, il y a une ligne mince entre Logan étant un homme d’affaires impitoyable et un vieil homme perdant son emprise sur la réalité à cause d’une infection urinaire. Oui, lors de l’un des jours les plus importants de l’histoire de Waystar, Logan oublie de prendre ses médicaments et devient de plus en plus délirant. (Une infection urinaire détruisant les installations mentales d’un homme âgé est une chose réelle ; comme Connor le note utilement, Ronald Reagan a failli déclencher une guerre avec la Belgique alors qu’il souffrait d’une infection des voies urinaires.) À un moment donné, Logan appelle Tom « fils ». et appelle Shiv « Marcia ». Il demande même à son agent de sécurité, Colin, de retirer un chat mort de sous sa chaise. Et bien, alerte spoiler : il n’y a pas, en fait, un chat mort sous sa chaise. Mais personne ne sait ce qui arrive à Logan, ou quoi faire, donc leur seule solution est de faire en sorte que Colin « enlève » le « chat ».

Avec Logan indisposé pour la plupart des « concierges à la retraite de l’Idaho », l’avenir de l’entreprise repose entre les mains des sous-fifres de Shiv, Roman et Waystar. En fin de compte, c’est Shiv qui se connecte sur un Je vous salue Marie, organisant une réunion en tête-à-tête avec Sandi au cours de laquelle ils négocient un accord qui convient à leurs deux intérêts juste avant que les actionnaires ne votent. Shiv est prête à céder un quatrième siège au conseil d’administration à Sandi, à condition que l’équipe Logan obtienne un siège supplémentaire au conseil d’administration, un siège qui, oh quelle coïncidence, pourrait lui appartenir. Et donc, avec seulement quelques instants à perdre, le vote est annulé.

Au moment où Logan prend ses médicaments et revient à son état normal, tout est déjà enclenché – le champagne a été sauté pour célébrer l’accord. Shiv s’imprègne de tous les éloges et ne peut contenir son excitation face à ce qu’elle perçoit comme un triomphe. Mais le patriarche Roy n’est pas d’humeur festive : comme d’habitude, Shiv n’a pas fait assez pour l’impressionner. Il pense qu’elle a fait trop de concessions lors des négociations et qu’il y a « du sang dans l’eau » parce que leur camp a fait preuve de faiblesse. (Lorsque Shiv suggère que le siège supplémentaire devrait lui revenir, Logan lui lance un regard mortel avec suffisamment de feu pour faire fondre les calottes glaciaires polaires.) La tension atteint un point d’ébullition lorsque Shiv essaie de donner à son père un verre de champagne. Logan frappe de force le verre avec sa main, puis éclate sur sa fille.

Si la folie fait la même chose encore et encore et s’attend à un résultat différent, alors Shiv pourrait être aussi fou que Logan quand il a arrêté son traitement contre les infections urinaires. À maintes reprises, elle a été entraînée par la promesse de s’asseoir à table avant que Logan ne retire la chaise de sous elle parce qu’elle « n’en a pas fait assez ». Elle veut tellement faire du bon travail, prouver qu’elle est capable, mais la seule personne qui peut accorder cette approbation n’est tout simplement pas faite pour ce genre de sentiment. Ce ne sera pas le moins du monde surprenant si Shiv ne se voit pas offrir le siège littéral à la table pour lequel elle s’est battue dans les négociations. Avec quatre épisodes de la troisième saison de Succession restants, nous verrons si Shiv voit enfin la lumière comme Kendall, ou si elle recommence le cycle autodestructeur d’essayer de gagner l’affection de Logan.

Plats à emporter de la semaine : marionnettes en viande

La succession est rarement un spectacle subtil, et dans les premiers instants de « Retired Janitors of Idaho », l’épisode a révélé sa main avec quelques nouvelles chyrons sur l’état mental supposé du président « raisin »:

Les chyrons évoquent une image qui ne semblerait pas déplacée à l’époque médiévale : un souverain déséquilibré présidant leur royaume avec un groupe de subordonnés ineptes qui sont trop incapables ou ont peur de se mettre en travers de leur chemin. Dans l’univers de Succession, qui a de nombreuses ressemblances inconfortables avec le nôtre, le monde est dirigé par une poignée de vieillards vindicatifs et de plus en plus malades engagés dans un concours d’échangisme. Nonobstant le Raisin, nous avons Logan et Sandy Furness, dont ce dernier est maintenant, grâce à une maladie non divulguée, en fauteuil roulant et seulement capable de maugréer des ordres à sa fille.

Sandi n’hésite jamais à suivre les ordres de son père, ce qui en fait un parallèle approprié cette saison à chaque enfant Roy non nommé Kendall. Mais ce n’est pas la seule chose qu’ils ont en commun cette semaine : autant que Stewy et Sandi sont à la merci du « légume le plus en colère du monde », comme le dit Stewy, l’équipe Logan est également paralysée lorsque leur chef est frappé d’incapacité. Le spectateur peut sentir que Logan pourrait perdre son emprise bien avant que les laquais de Waystar ou ses enfants ne soupçonnent quoi que ce soit – quand il grogne « Fuck ’em! » et regarde au loin, ils ne peuvent que supposer qu’il s’agit d’un mouvement de puissance. « Regardez, il parie la société parce que c’est un putain de dur à cuire », dit Roman, le frère le plus résolument fidèle. « Il sait ce qu’il fait … il est putain de papa, il a six coups d’avance. »

On parle beaucoup de «marionnettes à viande» dans cet épisode, principalement de Stewy et Kendall alors qu’ils tirent les ficelles pour obtenir ce qu’ils veulent de l’accord. Mais il est évident d’une manière tragi-comique – et tous les plus beaux épisodes de Succession sont tragi-comiques – que Logan détiendra toujours le plus de pouvoir – même dans son état le plus affaibli. Jusqu’à ce qu’ils soient dans le sol – peut-être même après qu’ils soient dans le sol – des gens comme Logan et Sandy tireront les ficelles de leurs marionnettes à viande respectives, et le reste du monde en subira simplement les conséquences.

C’est une proposition troublante, surtout lorsque l’univers cruel de Succession fonctionne comme un miroir amusant du monde réel; ce n’est que l’année dernière que le sénateur Chuck Grassley, âgé de 88 ans, a tweeté ceci :

Si vous avez perdu votre animal de compagnie pidgin / c’est mort dans la cour avant ma ferme de l’Iowa JUSTE DÉCOUVERT ici r identifiants Jambe droite Bleu 2020/3089/AU2020/SHE /// JAMBE GAUCHE BANDE VERTE PAS D’INFO IMPRIMÉE. Désolé pour les mauvaises nouvelles – ChuckGrassley (@ChuckGrassley) 19 septembre 2020

Peu importe que ce soit de la fiction ou de la réalité, des pigeons morts dans les cours ou des chats morts sous des chaises : la vérité sur le pouvoir dans ce pays et ceux qui l’exercent est absolument horrible.

L’affichage le plus insensible de la richesse

Nous avons mentionné les Roys et leurs jets privés tant de fois cette saison que nous pourrions aussi bien renommer cette section L’affichage le plus insensible de la propriété d’un jet privé. Mais alors que nous nous concentrons encore une fois sur les jets privés, il y a une distinction importante à faire cette semaine: l’un des flex de style de vie des Roys à 1 pour cent pourrait bientôt prendre fin.

De toute évidence, la vraie raison pour laquelle Stewy, Sandy et Sandi insistent tant pour retirer les jets privés de l’entreprise n’a pas grand-chose à voir avec l’optique : fouetté n’importe où dans le monde quand cela lui convient. Pour Logan, ne pas avoir de jet privé, c’est comme si quelqu’un vivant à New York se voyait soudainement refuser l’accès aux transports en commun. Et se faire dire qu’il ne peut pas avoir de jet privé est encore plus épouvantable que de ne pas avoir de jet privé.

Du côté positif, si Logan et le reste des supérieurs de Waystar ont besoin d’un rappel sur ce que cela fait de voler « programmé », ils peuvent toujours consulter Connor.

Les insultes les plus brutales de la semaine

5. Quand Connor arrive à l’assemblée des actionnaires : « Super, c’est tellement central que vous êtes ici ». -Romain

4. Après que Karl mentionne que l’un des symptômes tardifs de la syphilis, dont Sandy aurait été victime, est la démence : « Vous avez fait des recherches de panique tard dans la nuit là-bas, Karl ? » -Romain

3. Après que Greg lui ait dit qu’il prévoyait de poursuivre Greenpeace : « J’aime ton style, Greg. À qui pensez-vous aller ensuite, Save the Children ? » -À M

2. Après que Connor ait déclaré que Logan avait approuvé qu’il reprenne les opérations de câble européen de Waystar : « Quand a-t-il dit cela ? Parce qu’il était définitivement hors de lui quand il a dit ça. — Shiv

1. Quand Shiv et Roman se demandent si Sandi tire les ficelles des négociations à la place de Sandy : « Oh, je fais juste ce que mon père me dit, comme vous les gars. » —Sandi

Le Cousin Greg Corner

Cela a été une saison en dents de scie pour le cousin Greg : chaque fois qu’il semble sortir d’un trou, un nouveau est creusé pour lui. Après avoir compris ce qu’il veut demander à Logan en échange de la signature de l’accord de défense conjointe de Waystar – imaginez simplement les opportunités de narration qui viendraient avec Greg gérant son propre parc à thème – il doit maintenant faire face à Kendall, qui n’est pas satisfait de l’un de ses seuls alliés qui lui a fait défection. Kendall reste simple pour Greg : si Greg ne se retire pas de l’accord de défense commune, Kendall va le céder au ministère de la Justice. « Tout ira probablement bien, ils ne veulent pas envoyer les bottom feeders en prison. Ils vont probablement juste te baiser et te jeter pour arriver à la viande rouge », dit Kendall, ce qui n’est pas du tout réconfortant.

Inquiet de faire face à des problèmes juridiques, Greg revient vers son grand-père, Ewan, et l’avocat avec qui il l’a initialement mis en contact, c’est-à-dire le gars qui a très certainement fait un don à la campagne de Bernie Sanders. Mais contrairement à pratiquement tous les autres personnages de Succession, Ewan n’a aucune patience pour le changement constant d’allégeance de Greg. Non seulement Greg n’a pas de chance d’obtenir une nouvelle représentation légale, mais Ewan va réparer ce qu’il a menacé son petit-fils de retour dans la saison 2 et couper son héritage. En fait, Ewan va faire don de l’intégralité de sa succession à Greenpeace. « Tu dois te prendre au sérieux, gamin », dit Ewan avec désapprobation, une déclaration qui frappe plus fort et plus profondément que n’importe quel « fuck off » de la signature de Logan.

Secoué par les paroles de son grand-père et la pureté de ses convictions anticapitalistes, Greg décide qu’il va tourner une nouvelle page et ne plus être un rouage dans la machine corporative écrasante qu’est Waystar.

Je rigole. Voici un échange qu’il a avec un autre avocat après avoir parlé à Ewan : « Pensez-vous qu’il est possible de poursuivre une personne, un grand-parent par exemple, d’une manière qui ressemble à de l’affection, qui pourrait transmettre, comme : « J’aime vous et moi sommes heureux que vous fassiez partie de ma vie, mais j’entame une action en justice contre vous ?’ » Oh, Greg : la réponse est non.

Sans surprise, plus Greg passe de temps avec sa famille élargie, plus il hérite de certaines de leurs pires qualités. Bien que cela soit joué pour rire, le fait qu’il pense que poursuivre son propre grand-père pourrait être présenté sous un jour positif – ou que, puisqu’il ne peut pas poursuivre Ewan, il ira plutôt après le foutu Greenpeace – montre à quel point il est devenu détaché de tout sens de la logique. C’est triste, vraiment. Ce mangeur de fond devrait vraiment tenir compte des conseils de son grand-père et commencer à se prendre au sérieux. Sinon, il ne s’agira pas de savoir s’il est mangé, mais de savoir qui le nourrit réellement aux loups.

