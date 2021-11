Briser l’épisode 6 de « Succession »

La famille riche la plus misérable de la télévision est de retour pour se battre pour le contrôle de Waystar Royco, et The Ringer suivra leurs manigances à chaque étape du processus. Chaque semaine, nous détaillerons les développements les plus importants, suivrons qui dirige la ligne de succession littérale et cataloguerons les brûlures les plus sauvages de chaque épisode, les meilleurs cousins ​​Greg–isms, et plus encore. Continuons avec le sixième épisode, « Ce qu’il faut ».

Ligne de succession de la succession, semaine 6

Juste une semaine après que les Roys ont presque perdu leur propre entreprise parce que Logan était devenu fou par une infection urinaire, « What It Takes » trouve la famille avec désinvolture en train de choisir le prochain candidat républicain à la présidentielle. Très peu d’émissions pourraient réussir le coup de fouet tonal de personnages allant de l’implosion de presque tout leur avenir à la formation de la république américaine en l’espace de deux épisodes, mais Succession est une bête unique et terrifiante. La chose la plus effrayante à propos de Logan qui choisit à la main le prochain président potentiel d’une suite de chambre d’hôtel est à quel point cela semble crédible.

Nous aborderons sous peu la santé déclinante de la démocratie américaine – une collection de mots que je n’aurais jamais pensé avoir à taper dans un récapitulatif télévisé – mais pour l’instant, décomposons ce que cet épisode fatidique signifie pour les enfants Roy. Roman, Shiv et Connor participent tous au Future Freedom Summit – cela ne fait que correspondre à l’acronyme de la conférence, FFS, qui signifie aussi « putain de merde » – avec leurs propres agendas. Alors que Connor continue de faire campagne pour lui-même en tant que prochain POTUS avec un soutien surprenant de la part de Conheads, Roman et Shiv ont jeté leur dévolu sur deux candidats républicains aux extrémités opposées du spectre du GOP.

Shiv tire pour Rick Salgado (joué par Yul Vazquez), un conservateur aux valeurs plus traditionnelles ; il semble être un républicain qui penche davantage vers le centre et efface la barre basse d’être consterné par l’insurrection du 6 janvier au lieu de l’approuver implicitement. Il est logique que Shiv, qui avait déjà travaillé pour l’équivalent de Bernie Sanders de Succession, soutienne un conservateur qui pourrait réellement atteindre l’autre côté de l’allée et qui parle de se battre pour la classe ouvrière sans un soupçon d’ironie maléfique. Mais plus important encore, Salgado propose également d’aider Shiv à devenir le prochain PDG de Waystar, même si cela signifie jeter Logan en prison pour le faire.

Roman, quant à lui, a attelé son chariot à Jeryd Mencken (Justin Kirk), une figure alt-right brûlante qui ressemble à l’enfant d’amour rempli de haine de Josh Hawley et Jordan Peterson. Sans surprise, Roman ne s’inquiète pas de la menace qu’un fasciste déclaré qui a parlé de brûler des Corans et dit des choses comme « les gens font confiance aux gens qui leur ressemblent, c’est juste un fait scientifique » poserait à la démocratie américaine s’il était dans le Blanc Loger; pour le meilleur ou pour le pire (certainement pour le pire), Roman comprend que Mencken est l’avenir du parti républicain et du public de plus en plus âgé d’ATN. Le discours de Roman à Logan est biaisé sur la façon dont la politique incendiaire de Mencken fournirait probablement une aubaine d’audience et attirerait un public plus jeune à ATN. Roman maintient la politique et les affaires entremêlées et parle donc la langue de Logan.

Parmi les nombreux problèmes de Shiv cette semaine, il y a la façon dont elle comprend mal ce que son père veut d’un candidat du GOP et la facilité avec laquelle elle montre sa main. Tout en délibérant dans la chambre d’hôtel de Logan, Shiv fait campagne à plusieurs reprises pour Salgado, ce qui rend tout à fait clair qu’il pourrait y avoir quelque chose pour elle. Même si Logan ne connaît pas les détails des arrière-pensées de Shiv, il est clair que son désir que Salgado reçoive la bénédiction de Logan est motivé par son intérêt personnel. Puis, lorsque la balance penche en faveur de Mencken, Shiv essaie de faire appel à la moralité de Logan et à quel point une présidence Mencken serait dangereuse, mais elle devrait savoir mieux que quiconque que son père ne se soucie que des résultats de Waystar. La candidature de Salgado n’a jamais eu de chance ; même Connor avait plus d’élan, et il est Connor.

Étant donné à quel point Shiv a tâtonné le sac avec Salgado, cela vaut la peine de se demander : est-elle réellement l’enfant Roy la plus incompétente ? En tant qu’ancienne consultante politique, un sommet du GOP aurait dû être comme un avantage sur le terrain, mais elle se retrouve une fois de plus sur le point de perdre un bras de fer familial contre Roman, qui s’est encore plus accommodé de Logan au cours du week-end. (L’estimation de Rhea Jarrell la saison dernière selon laquelle Shiv « pense qu’elle est plus intelligente qu’elle ne l’est » est plus que vraie.) Pour ajouter l’insulte à la blessure, Logan exige que Shiv apparaisse sur une photo avec Mencken comme une approbation tacite de sa candidature. Elle résiste d’abord, avant que Logan ne lui lance un ultimatum : « Siobhan, fais-tu partie de cette famille ou non ? Plutôt que de s’en tenir à ses convictions morales, Shiv dit qu’elle sera sur la photo, mais qu’elle ne se tiendra pas à côté de Mencken.

C’est une démonstration pathétique de « résistance » qui met à nu tous les problèmes de Shiv au cours des deux dernières saisons. Au moins lorsque Kendall était psychologiquement tourmenté par Logan dans la saison 2, c’était parce qu’il y avait une accusation d’homicide involontaire coupable au-dessus de sa tête comme chantage. Entre toutes ces indignités, tout ce que Shiv peut espérer, c’est la promesse d’être le prochain PDG de Waystar, et il est évident depuis un certain temps qu’elle n’y arrivera jamais. Elle est dans un enfer de sa propre fabrication, jusqu’à sourire aux caméras près de l’homme dont elle s’oppose avec véhémence à l’idéologie malveillante.

Plats à emporter de la semaine : Pick ‘Em présidentiel

« C’est juste une belle conférence politique avec des donateurs et des intellectuels partageant les mêmes idées », explique Roman à Greg au début de l’épisode, avant que Tom n’ajoute utilement: « Aka, choisir le prochain président. » Greg suppose naïvement que les présidents sont choisis le jour des élections, mais dans l’univers de Succession – un univers avec de nombreux parallèles inconfortables avec le nôtre – ce genre de décisions est prise autour d’un verre dans les halls et les suites des chambres d’hôtel. Logan avait essentiellement le pouvoir d’empêcher le président de « Raisin » de briguer un second mandat en faisant en sorte qu’ATN lui fasse une couverture défavorable, et il a tout aussi bien assez d’influence pour choisir la prochaine personne qui siège dans le bureau ovale.

Peut-être que la seule chose plus horrible que l’avenir de la république américaine tombant entre les mains d’une seule personne, ce sont les priorités de cette seule personne. Pour commencer, Logan souhaite que le prochain candidat à la présidence lui donne l’assurance que le ministère de la Justice renoncera à enquêter sur la division des croisières de la société. Il s’attend également à ce que le gouvernement maintienne l’industrie technologique en pleine croissance – la plus grande menace pour la domination continue de Waystar en tant que conglomérat médiatique – sous contrôle. Ce sont de grandes demandes, mais pour souligner le type de pouvoir que Logan exerce – et combien les candidats du GOP doivent lui céder – l’actuel vice-président Dave Boyer (Reed Birney) attend avec impatience dans le couloir d’un hôtel pour obtenir un mot rapide. (Alors que Logan plaisante avec son assistant à portée de voix, il soupçonne que la deuxième personne la plus puissante du pays est restée debout pendant 10 minutes, ressemblant à un idiot.) Pire encore, Logan appelle Boyer au milieu de la nuit et exige qu’il lui apporte un Coca—un moment de « baiser la bague » qui est encore plus choquant si l’on considère que Logan paniquait à propos d’un faux chat mort il y a juste un épisode.

Comme si la situation présidentielle de Succession n’était pas déjà assez déprimante, Logan finit par approuver le candidat le plus odieux du GOP, quelqu’un qui fait passer Connor pour la seconde venue d’Abraham Lincoln. Et pour gagner l’approbation de Logan, Mencken n’a même pas besoin de parler à Logan de ses politiques – pas qu’il en ait – ou des faveurs qu’il peut lui apporter à la Maison Blanche. Tout ce que Mencken a à faire, c’est de lui remettre un Coca en main propre comme déclaration implicite de servitude du baiser du cul :

Pour paraphraser Padmé Amidala dans Star Wars : La Revanche des Sith : C’est ainsi que la liberté meurt… avec le craquement tonitruant d’une canette de soda. Aidez-nous, Parti Démocratique de la Succession, vous êtes notre seul espoir.

L’affichage le plus insensible de la richesse

À chaque épisode de la troisième saison de Succession, Tom est devenu de plus en plus obsédé par la possibilité de faire face à une peine de prison. (Tom ne s’est pas rendu service en s’offrant comme agneau sacrificiel à Logan, une décision peut-être malheureuse que nul autre que Shiv a approuvée.) Entre lire des blogs de prison et parler avec son « consultant en prison », pense Tom il est de plus en plus préparé à une vie derrière les barreaux, et la dernière étape de cet ajustement est de manger… de la nourriture au dîner ?

« Vous savez que Raspoutine prendrait une dose d’arsenic au petit-déjeuner chaque matin pour renforcer sa tolérance », explique Tom à Kendall lors de son deuxième dîner de l’épisode. C’est ridicule à plusieurs niveaux : d’abord, comment Tom ose-t-il insulter la nourriture du restaurant ? Si vous n’aimez pas une assiette d’œufs au plat, de pommes de terre rissolées et de gaufres (ou de crêpes) trempées dans du sirop, pouvez-vous même vous considérer comme un Américain ? Deuxièmement, Tom devrait probablement être plus préoccupé par des choses autres que la cuisine de la prison, comme, vous savez, ne pas aller en prison en premier lieu. Et s’il est condamné, je pense qu’il aura bien plus à s’inquiéter que de savoir s’il aime ce qui est servi pour le déjeuner.

Mais manger de la nourriture au restaurant et comparer son comportement à celui de Raspoutine n’est pas le seul propre de Tom cette semaine. Lui et Shiv ont également investi dans un vignoble, qui leur envoie des bouteilles à déguster dans leur chambre d’hôtel. « Oh, bouchon à vis », dit Tom avec une inquiétude palpable avant de goûter un millésime qui ressemble à un verre de thé glacé pétillant.

« C’est fleuri. Ce n’est ni sucré ni végétal. C’est assez agricole », dit-il. « C’est, euh… ce n’est pas très agréable, n’est-ce pas, le vin, Shiv ? » Non seulement l’argent ne peut acheter aucun des personnages du bonheur de la succession, mais il semble qu’il ne puisse pas non plus leur procurer une bonne bouteille de vin. Le karma, comme l’arsenic, peut être difficile à digérer.

Les insultes les plus brutales de la semaine

5. Après que Shiv s’oppose à la nomination présidentielle de Mencken pour avoir été une menace pour la démocratie américaine : « Vous avez un mari trophée et plusieurs manteaux de fourrure, je pense que tout ira bien. » -Romain

4. Quand Shiv cherche à être reconnu pour avoir sauvé Waystar lors de la réunion des actionnaires : « Kerry, donne à Shiv une putain de médaille. —Logan

3. Une évaluation brutale (et injuste) du conseiller juridique de Lisa Arthur : « Écoutez, j’apprécie vraiment tout le travail que vous faites, honnêtement, mais essayons plus fort. Oui? Essayons plus fort. Merci. » —Kendall

2. Après avoir repoussé les avances sexuelles de Shiv : « Ça ne sert à rien. … Vous êtes toujours sous contraception et c’est comme jeter autant de pâte à gâteau sur un mur de briques. -À M

1. Un récapitulatif tragi-comique du parcours de Kendall à travers les deux saisons et demie de la série : « Je ne veux pas être insultant mais, ayant été un peu dans le coin, j’ai l’impression que tu vas te faire baiser. Parce que je t’ai souvent vu te faire baiser, et je n’ai jamais vu Logan se faire baiser une seule fois. -À M

Le cousin Greg Corner

Bien qu’on ne sache pas combien de temps s’est écoulé entre la réunion des actionnaires et le Future Freedom Summit, ce fut une période d’anxiété pour le cousin Greg. C’est parce que Kendall n’a toujours pas décidé s’il allait le brûler dans l’enquête du DoJ – voici un triste échantillon de leurs textes unilatéraux :

Avec son propre destin hors de ses mains, Greg élabore un autre plan à moitié idiot. Tout en prenant leur dîner de fin de soirée, Greg demande à Tom s’il est prêt à ajouter des méfaits d’entreprise à son assiette métaphorique puisqu’il s’est déjà résigné à passer du temps en prison. (Personnellement, j’espérais que Greg demanderait à Tom s’ils pouvaient rester ensemble en prison ; c’est le genre de retombées de Succession que je regarderais en un clin d’œil.) Incroyablement, bien qu’il n’ait rien obtenu de l’accord, Tom dit qu’il être prêt à faire Greg un solide et prendre la chute pour lui. Tom a certainement une certaine affection pour Greg, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi il l’accepterait sans contrepartie. Mais alors que la promesse était peut-être sincère sur le moment, Tom pourrait avoir des doutes après avoir vu Greg se faire jeter en l’air par un groupe de fascistes scandant « GREG ! » et « FUCK GREENPEACE! »

Pour quelqu’un qui a déjà voulu sortir chez ATN parce que c’était contre ses « principes », Greg semble bien sûr être dans son élément entouré (et littéralement hissé) par des figures de droite. Greg a peut-être agi comme un substitut du public au début de Succession, mais au cours des deux dernières saisons en particulier, il s’est avéré tout aussi obséquieux et avide de pouvoir que le reste de sa famille élargie. À ce stade, il est sûr de dire que Greg l’œuf est pourri et irrécupérable. Greenpeace, va chercher cet héritage.