Briser les banques contre les échanges cryptographiques: ce que la dernière salve des prêteurs signifie pour le secteur brûlant, ses utilisateurs

Alors que la décision présumée de la RBI semble contraster avec l’effort probable du gouvernement pour réglementer les crypto-monnaies, le gouverneur Shaktikanta Das avait précédemment soutenu qu’il n’y avait pas de divergence d’opinion entre la banque centrale et le gouvernement sur les cryptos.

La dichotomie sur l’approche du commerce de crypto-monnaie en Inde entre le gouvernement et les banques a pris les échanges de crypto et leurs utilisateurs dans le bourbier. Il n’y a pas eu d’interdiction formelle des cryptos, mais certaines des principales banques du pays auraient rompu leurs liens avec les échanges de crypto-monnaies à un moment où le gouvernement a fait allusion à réexaminer le potentiel des cryptos et une fenêtre pour réglementer le secteur. Selon les échanges cryptographiques, plusieurs banques ont cessé de faciliter les virements bancaires vers des comptes cryptographiques la semaine dernière en interrompant l’accès des échanges à leurs interfaces de programmation d’application (API). Paytm Payments Bank a emboîté le pas lorsqu’elle a cessé de prendre en charge les transactions cryptographiques, ajoutant au défi des bourses de trouver de nouveaux partenaires bancaires. Ici, WazirX, CoinDCX, BuyUcoin, d’autres ont été les destinataires.

«Paytm a été l’un de nos partenaires bancaires. Nous sommes en pourparlers actifs avec eux pour obtenir plus de clarté sur leur position et pour travailler ensemble pour parvenir à une résolution au plus tôt », a déclaré Neeraj Khandelwal, directeur technique et cofondateur de CoinDCX à Financial Express Online. La bourse explorait d’autres canaux de paiement alors même que ses opérations de transfert de fonds étaient actuellement fonctionnelles via une route automatisée tierce et des dépôts en INR via son autre partenaire bancaire. L’entreprise n’a pas divulgué son nom.

De même, BuyUcoin avait obtenu la passerelle de paiement de Mobikwik pour servir les clients avec des dépôts. La société a déclaré que Paytm Payments Bank avait suspendu son soutien sans donner de «raison officielle». «Nous utilisons la passerelle de paiement Mobikwik. Les banques ont empêché la passerelle de paiement de fournir leurs services aux entreprises de cryptographie. Il y a des limites sur le transfert de passerelle de paiement, de sorte que les personnes qui souhaitent investir davantage sont confrontées à un énorme problème. Nous demandons à RBI de clarifier les choses aux banques afin qu’elles puissent nous autoriser les opérations bancaires », a déclaré Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin à Financial Express Online.

Paytm Payments Bank n’a pas répondu à l’e-mail demandant des commentaires sur cette histoire.

Pour WazirX, d’autre part, sa méthode P2P était la seule option disponible pour le moment alors que la société est dans les «étapes finales» de l’ajout de nouveaux partenaires bancaires et de l’introduction de plusieurs options de dépôt INR pour que ses utilisateurs déposent des fonds sur le portefeuille WazirX. . «Nous travaillons également sur une mise à niveau du moteur de trading WazirX afin de s’adapter à la croissance rapide du trafic et du volume. Cela s’appelle Project Raftaar… l’équipe est en conversation constante avec les banques qui tiennent toujours à l’ancienne circulaire (RBI) ou qui n’ont aucune idée de la façon dont cela crée de la confusion », a déclaré Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX. a récemment déclaré dans un communiqué de la société suite à l’action des banques. La société n’avait pas de nouveaux commentaires à ce sujet.

En outre, pour le premier échange de crypto-échange interentreprises en Inde, DigitX, qui a eu de la chance dans la mesure où il n’a pas travaillé avec Paytm Payments Bank ou l’une des banques arrêtant le soutien aux échanges cryptographiques, «les transactions peer-to-peer peuvent être facilitées par les échanges. Les paires crypto-crypto peuvent être échangées. La perte la plus importante est la perte de confiance dans les investisseurs et la perte d’opportunités pour les institutions qui investissent leur argent et leur énergie dans la fourniture de solutions / d’éducation / de sensibilisation dans ce domaine parmi les investisseurs », a déclaré Ashish Mehta, cofondateur de DigitX à Financial Express Online.

La dernière décision d’arrêter ou de limiter le soutien aux échanges cryptographiques par plusieurs banques, notamment ICICI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, etc., a probablement été déclenchée par la directive «informelle» de la RBI aux banques de retirer leur soutien aux échanges cryptographiques et aux traders, comme selon un récent rapport de .. En avril 2018, la RBI avait interdit aux banques de prendre en charge les transactions cryptographiques après que des cas de fraude via des monnaies virtuelles aient été signalés. Cependant, la Cour suprême avait annulé l’interdiction en mars 2020. L’une des raisons invoquées était que les crypto-monnaies n’étaient pas illégales mais non réglementées en Inde. Néanmoins, les implications du mouvement actuel de RBI peuvent affecter l’écosystème.

Lisez aussi: Les investisseurs en crypto ont perdu 748 milliards de dollars au cours des sept derniers jours alors que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, d’autres ont décliné

ICICI Bank, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank n’ont pas commenté cette histoire. Le porte-parole de la RBI n’a pas pu être joint.

«L’interdiction se situe au niveau de la vente au détail – où le client de détail craint que si j’envoie de l’argent à l’échange cryptographique, mon compte soit bloqué – et au niveau institutionnel où les échanges eux-mêmes continuent à avoir leurs comptes bloqués. Les clients de détail ont reçu des e-mails de banques pour la fermeture de leurs comptes liés à la cryptographie. Cela nuira davantage aux nouveaux joueurs, car si le compte bancaire est fermé, c’est un énorme défi pour les clients. Dans l’ensemble, cela a créé un environnement d’incertitude. Il est extrêmement mauvais d’avoir une industrie qui n’a pas de comptes bancaires. Les clients ne peuvent pas échanger quand ils le souhaitent. Cependant, la crypto étant un phénomène mondial, cela ne devrait pas avoir un impact réel », a déclaré Ajeet Khurana, partenaire de capital-risque et expert mondial chez Blockchain Founders Fund à Financial Express Online.

Cependant, cela signifie également que les nouveaux acheteurs ne pourront pas entrer dans le système et cela pourrait affecter les nouveaux achats de crypto-monnaie. La décision des banques de se désengager des échanges indiens avait coïncidé avec le fait que la Chine aurait interdit à ses institutions financières et à ses sociétés de paiement de prendre en charge les cryptos. «Peut-être que nous essayons de copier les Chinois, mais en Chine, au moins, il y avait une directive officielle contrairement à l’Inde. La situation ici suggère également que le prix de la cryptographie peut être affecté dans une certaine mesure, car je pense que les Indiens contribuent à près de 10% du marché de la cryptographie dans le monde. La liquidité globale sera affectée car de nouveaux acheteurs n’entreront pas dans l’écosystème. Cela signifie à qui allez-vous vendre des crypto-monnaies. Et s’il n’y a pas de nouveaux acheteurs, la vente sera également un problème. Si cela se résout dans une semaine ou deux, alors tout va bien », a déclaré Atul Chatur, cofondateur de Antilles Cryptocurrency Ecosystem (ACE-X) à Financial Express Online.

Alors que la décision présumée de la RBI semble contraster avec l’effort probable du gouvernement pour réglementer les crypto-monnaies, le gouverneur Shaktikanta Das avait précédemment soutenu qu’il n’y avait pas de divergence d’opinion entre la banque centrale et le gouvernement sur les cryptos. “Je ne pense pas qu’il y ait de divergence d’opinion entre la RBI et le gouvernement central sur les crypto-monnaies”, avait déclaré Das lors du Conclave économique indien du Times Network en mars de cette année. Pendant ce temps, le gouvernement avait déjà indiqué son intention de réglementer les cryptos. Dans ce qui avait peut-être marqué la première décision du gouvernement de le faire, le ministère des Affaires corporatives avait rendu obligatoire en mars pour les entreprises traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques et le montant de cryptos qu’elles détiennent dans leur solde. feuilles.

Le gouvernement avait également déclaré que les gains cryptographiques étaient imposables en tant que revenu et que la TPS était applicable sur les services par les échanges cryptographiques. “Indépendamment de la nature de l’entreprise, le revenu total pour l’impôt doit inclure tous les revenus de quelque source que ce soit dérivés … les gains résultant du transfert de crypto-monnaies / actifs sont soumis à l’impôt sous un chef de revenu”, Ministre d’État du ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait dit en réponse à une question dans le Rajya Sabha en mars.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.