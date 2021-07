Briser les barrières et transformer les communautés

Comparer

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Le COVID-19 a mis l’économie mondiale à genoux. Bien sûr, ce n’est pas un fait étrange ou “le saviez-vous”. En tant que tel, sans aucun doute, tout le monde serait d’accord. L’influence de la pandémie s’est intensifiée dans toutes les nations du monde, chacune subissant sa juste part de son impact. Malheureusement, l’Afrique du Sud a eu une proportion considérable des effets avec environ 2,37 millions de cas et une économie relativement paralysée. En 2020, l’IFPRI, dans un rapport, a évalué l’impact et l’a considéré comme jamais vu auparavant.

En plus de l’influence de la pandémie qui règne sur la nation avec une sympathie sans cœur, l’émergence des escroqueries cryptographiques a joué un rôle essentiel dans la paralysie de l’écosystème financier centralisé et décentralisé de l’Afrique du Sud. La BBC et BusinessTech ont récemment rapporté que l’Afrique du Sud avait peut-être connu l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques au monde avec la saga du programme MIT sud-africain. Sans parler de plusieurs autres systèmes de cryptage frauduleux qui étaient cachés sous le tapis. Il est clair que l’Afrique du Sud est confrontée à des revers et à des défis économiques majeurs en raison du COVID-19 et de la variété des escroqueries, intensifiés par les derniers troubles dans le pays.

La tranquillité naissante

Depuis sa création, DigitalFlyer® a joué un rôle actif pour aider les petites entreprises à se connecter numériquement. En changeant leur façon de faire des affaires, chacun joue un rôle important dans la reconstruction de l’économie sud-africaine. Il s’agit d’un projet sud-africain dont la priorité absolue consiste à raviver l’espoir d’un développement économique et communautaire durable en utilisant simplement la plateforme DigitalFlyer®.

Depuis 2020, DigitalFlyer® offre une excellente opportunité à tous ceux qui cherchent à explorer un marché commercial numérique axé sur le profit. Il permet à une entreprise d’avoir accès à des outils et fonctionnalités numériques souvent trop chers, de générer des profits simplement en faisant plus d’affaires en utilisant la plateforme DigitalFlyer®. CBT sera utilisé au sein de la plate-forme DigitalFlyer® comme jeton de récompense, rendant ce jeton de récompense crypto accessible aux entreprises de toute taille et introduisant l’utilisation et le commerce des crypto-monnaies pour les masses.

Ce qui est encore plus attrayant, ce sont leurs offres d’un bon rapport qualité-prix. L’accès à toutes les fonctionnalités de la plate-forme marketing est abordable tout en fournissant tout ce dont vous avez besoin pour le succès de votre entreprise dans une plate-forme tout-en-un. En substance, la plate-forme est fonctionnelle, efficace et sans frais cachés. Tous ces éléments sont essentiels pour entretenir un écosystème qui convient à tous, indépendamment de l’orientation commerciale, de l’origine culturelle, ainsi que d’une compréhension de la blockchain et de la cryptographie.

En utilisant les fonctions commerciales et marketing intégrées à l’innovation interfonctionnelle, toute personne recherchant votre service ou votre entreprise peut le trouver grâce aux recherches Web qui apparaissent à la fois sur l’application mobile et la plate-forme Web. De plus, il existe une large gamme de fonctions et de modules qui facilitent encore plus les processus métier. De plus, le programme d’affiliation transparent a rendu le recrutement plus accessible et transparent pour les demandeurs d’emploi et les employeurs.

Un autre fait intrigant est leur approche du marketing pour les entreprises internationales. Quel que soit votre emplacement, sans vous limiter à l’équipe commerciale sud-africaine, vous pouvez profiter d’un certain nombre de fonctionnalités qui vous aideront à étendre la portée de votre entreprise, augmenter votre marge bénéficiaire et, finalement, vous propulser dans un monde d’opportunités inexploitées.

De toute évidence, au fur et à mesure que le projet progresse en termes d’années, il progresse également en termes de croissance globale de la fonctionnalité, de l’audience, de la portée et des partenariats. En outre, il promet même de faire tomber les barrières et de transformer le visage de l’économie sud-africaine et mondiale centralisée et décentralisée.

Redonner à la communauté

Avec DigitalFlyer® et CBT, la vision est de faire une différence durable dans les communautés. Essentiellement, l’objectif est de travailler avec les communautés, pas pour elles. En restaurant l’espoir et l’estime de soi, il assure la croissance continue et l’autonomie de ces communautés. Assurer une croissance régulière n’est pas une tâche facile. Fondamentalement, l’objectif est de permettre aux communautés de subvenir à leurs besoins en travaillant avec des individus et des organisations partageant la même passion et la même vision pour l’avenir. Les revenus générés par le Community Business Token (CBT) et DigitalFlyer® sont utilisés pour aider les communautés et profiter aux entreprises.

Une gamme d’échanges pris en charge

À ce jour, la CBT est disponible à la négociation sur quatre bourses principales ; IndoEx, LATOKEN, Bitsten et CoinsBit. Avec cette gamme d’options, le projet continue d’évoluer vers une plus grande flexibilité dans les transactions et les échanges. Chacun peut accéder aux différentes fonctions adaptées à ses préférences à partir de ces échanges. Il s’agit d’un progrès remarquable sur le projet, et nous pensons qu’au fur et à mesure que le projet se déroule, il ajoutera quelques échanges supplémentaires pour élargir sa portée et attirer un large éventail de publics par rapport à ce qu’il a actuellement.

La croissance de la CBT est relativement rapide et elle a fait tomber les barrières et atteint de nouveaux sommets depuis sa création. En tant que tel, il promet sans aucun doute d’être une option d’investissement bénéfique et finalement rentable.