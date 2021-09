Briser les boucles temporelles réelles de Deathloop exclusives à la PS5

Image : Bethesda / Kotaku

Deathloop est le dernier jeu à jouer avec le temps, mais c’est loin d’être le seul. Le jeu indépendant de cet été 12 Minutes était également centré sur une boucle temporelle répétitive, comme de nombreux autres jeux, allant de Outer Wilds, un classique de la Nintendo 64, The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Mais lequel a fait le mieux ?

Dans l’épisode de cette semaine de Splitscreen, nous décomposons ce que nous avons aimé et détesté du nouveau jeu de tir immersif à gros budget d’Arkane Studios, ainsi que des nombreux autres jeux de genre dont il est tiré, comme Dark Souls et Destiny 2. Deathloop’s le mécanisme du temps ne fonctionne pas tout à fait comme je l’aurais voulu (plus de détails sur pourquoi dans ma critique), mais il offre certainement beaucoup de choses à dire, comme si le jeu est en fait un roguelite, et pourquoi la boucle temporelle les mécanismes semblaient être codés en dur dans le format try, die et try again de la plupart des jeux.

Nous allons également un peu plus loin et parlons de certaines de nos utilisations préférées de la mécanique de la boucle temporelle dans d’autres médias comme les films, les livres et les mangas. Parfois, il est utilisé pour sonder les profondeurs de la condition humaine (Groundhog Day et Palm Springs) et d’autres fois pour mettre en place des séquences d’action cool et des hijinks de science-fiction étranges (Steins; Gate et Kill la Kill). La corvée fastidieuse est-elle un sous-produit nécessaire des jeux qui vous font jouer les mêmes niveaux, cartes et rencontres, ou existe-t-il un moyen de transmettre un sentiment de maîtrise engendré par la répétition qui ne ressemble pas à une corvée ? Nous en discutons et plus encore.

Le journaliste principal et ancien de Kotaku, Mike Fahey, est encore en train de se remettre d’un récent épisode de covid-19 (envoyez-lui tout votre amour et vos bonnes vibrations s’il vous plaît !) offrent quelques points de vue intéressants sur la façon dont Deathloop modifie la formule traditionnelle d’Arkane.

