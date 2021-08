Briser les NFT en morceaux : ces quatre projets fractionnent les NFT Grimes, Banksy et Cryptopunk

in

31 juillet 2021 08:05 UTC

| Actualisé:

31 juil. 2021 à 08:05 UTC

Par Clark

Alors que les objets de collection à jetons non fongibles (NFT) sont tous à la mode, quelques projets développent l’idée de NFT fractionnés afin que les investisseurs, sans avoir les poches profondes, puissent acheter des actions d’un objet de collection chic. Jeudi, la société Otis a révélé que les gens investiraient dans un NFT créé par le musicien et producteur de disques canadien de renommée mondiale Grimes. La plate-forme permet à quiconque d’acheter une petite partie de la conception de l’artiste d’enregistrement appelée “Newborn 1 & 3”.

Le design de Grimes “Newborn 1 & 3” est fractionné

Au cours des trente derniers jours, les statistiques de l’historique du marché de nonfungible.com montrent qu’il y a eu 219 millions de dollars de ventes NFT. Plus de 48 000 portefeuilles actifs ont enregistré 214 654 ventes, ce qui pourrait représenter une augmentation constante des ventes par rapport au début des 120 150 ventes du mois. Le site Web montre en outre qu’un Meebits NFT s’est récemment vendu pour 1 000 ETH ou 2,1 millions de dollars et qu’un personnage Cryptopunks NFT s’est vendu pour 450 ETH ou un peu plus de 1 million de dollars.

Le créateur de NFT standard Beeple a créé l’histoire une fois qu’il a vendu son NFT « Tous les jours : le premier 5000 jours » pour 69 millions de dollars via la luxueuse entreprise commerciale Christie’s. des coûts comme ceux-ci, cependant, renforcent la barrière à l’entrée et seuls les riches y participeront. Ce problème a poussé les développeurs et NFT à développer des NFT fractionnés qui permettent aux gens d’acheter des actions de l’objet de collection.

Bitcoin.com News a signalé le fractionnement des NFT dans le passé, car le protocole Unicly fractionne les objets de collection NFT via l’utilisation d’un jeton natif appelé utoken. Les jetons sont répertoriés sur la plate-forme de teneur de marché automatique (AMM) créée par l’équipe Unicly. “[Unicly is a] protocole pour mélanger, fractionner et échanger des NFT », note le site Web du projet. « Transformez votre assortiment NFT en une qualité négociable avec une liquidité sécurisée », ajoute la description du protocole.

Un autre projet qui fractionne les objets de collection de jetons non fongibles pourrait être une plate-forme appelée Otis. Jeudi, Otis a présenté une édition NFT de Grimes sur la plate-forme et a révélé que “tout le monde investira dans “Newborn 1 & 3” de Grimes pour seulement 10 $. L’annonce détaille :

“Les nouveau-nés 1 et 3 font partie de la toute première chute NFT du musicien pop Grimes et représentent une étape très importante dans le paysage NFT”, note l’annonce du projet. “Otis pense que Grimes est une icône dont l’art est sur le point de porter une valeur continue comme une étape importante dans sa carrière créative – et l’héritage général des artistes NFT.”

Claire Boucher, connue professionnellement sous le nom de Grimes, est l’épouse d’Elon Musk et donc la mère de son enfant « X Æ A-12 ». Otis souligne que le NFT “Newborn 1 & 3” de Grimes est évalué à 6 400 $ et que l’assortiment est donc intitulé “Warnymph assortment Vol. 1.” Les créateurs du projet pensent que l’art NFT “maintiendra la connectivité continue comme une étape importante dans la carrière créative de Grimes et donc dans l’héritage global des artistes NFT”.

La plate-forme Otis est disponible via les systèmes d’exploitation iOS et Android et, par conséquent, l’application permet à quiconque d’acheter des actions de « biens culturels ». La plate-forme Otis compte environ 100 actifs pouvant être obtenus des originaux de Banksy aux baskets «Shattered Backboard» de Michael Jordan.

Des projets comme fractionnaire et Daofi espèrent renforcer l’idée de la NFT fractionnée

Otis et Unicly ne sont pas les seuls protocoles à explorer le monde des NFT fractionnés, car divers projets développent cette idée. Un projet appelé fractionnel estime que le fractionnement facilitera la découverte de valeur.

“[If] l’actif est très précieux et qu’ils doivent faciliter la recherche de prix, fractionner l’article et vendre et vendre 20% sur le marché est un outil précieux pour aider à percevoir quelle que soit la valeur marchande du NFT », détaillent les créateurs fractionnaires dans un journal extrêmement poste concernant le sujet.

Un autre projet qui fractionne en outre les jetons non fongibles pourrait être un protocole appelé Daofi qui décompose les NFT en jetons ERC20 fongibles. La publication dans le journal de Daofi en mars fournit également aux utilisateurs une compréhension du fonctionnement de la méthode de fractionnement.

Le message de Daofi indique que le système NFT doit remédier à un “manque de liquidité sur les marchés secondaires NFT”, “les bourses centralisées prenant des frais de baisse très élevés”, “[the] manque d’utilité en dehors de la possession de l’objet de collection », et « curation de contenu », souligne le représentant de Daofi Andrew Lee dans le message.

