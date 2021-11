Briser les stéréotypes : le remake d’un super-héros

Et, indéniablement, c’est ce que les super-héros ont été conçus pour être le plus longtemps – sauver des demoiselles en détresse, sauver la ville et ses habitants et dur et dur à l’envers avec une histoire douloureuse à raconter. Mais le récit a changé aujourd’hui.

Par Reya Mehrotra

Récemment, une photo de Superman embrassant un homme de couleur est devenue virale. Bientôt, il a été annoncé que le nouveau Superman, Jon Kent, était bisexuel, et que le monde des super-héros n’était plus jamais le même, loin du populaire musclé, sauveur, combattant, quintessence de la masculinité, l’image « ubermensch » . Lorsque le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a continué à définir le « ubermensch » dans son livre de 1883 Ainsi parlait Zarathoustra, il a tout à fait défini ce qu’est un super-héros : « un objectif que l’humanité se fixe pour elle-même » ou « l’homme supérieur idéal du futur qui pourrait s’élever au-dessus de la morale chrétienne conventionnelle pour créer et imposer ses propres valeurs ».

Et, indéniablement, c’est ce que les super-héros ont été conçus pour être le plus longtemps – sauver des demoiselles en détresse, sauver la ville et ses habitants et dur et dur à l’envers avec une histoire douloureuse à raconter. Mais le récit a changé aujourd’hui.

Lors d’un récent dialogue au Greenlitfest, un festival de littérature qui organise des dialogues, des discussions et d’autres efforts artistiques autour de l’environnement, sur « Spies, Superheroes and Satire : A New Wave of Eco-Comics » en octobre de cette année, Mwelwa Musonko, satiriste zambienne, romancier graphique et fondateur du label de bande dessinée indépendant zambien Foresight Comics ; Rohan Chakravarty, dessinateur célèbre pour la série Green Humor, qui sont des dessins animés et des illustrations sur les animaux sauvages, la faune, l’environnement et la conservation de la nature ; et l’écrivain et dessinateur Sejal Mehta a parlé de l’impact des bandes dessinées écologiques et de la prise de conscience qu’elles apportent aux enfants qui apprennent le changement climatique. Apparemment, le genre est une nouvelle rage chez les jeunes enfants désireux de connaître l’impact du changement climatique. Chakravarty pense qu’il existe une demande pour ce genre et que les écrivains comme lui trouvent de bonnes opportunités grâce aux chroniques, aux réseaux sociaux et aux réseaux. Dans ses œuvres, il suscite des conversations à travers des dessins animés d’animaux et ils ont généralement un message pour l’environnement. Par exemple, une mangouste est un détective. Sur son choix de protagonistes, dit-il, « j’étais au-dessus des caricatures politiques. La faune a vraiment aidé la cause de mon art lorsque j’ai commencé à raconter des histoires à travers les animaux.

Amar Chitra Katha, célèbre pour ses histoires historiques et mythologiques, et qui a récemment été critiqué pour ses préjugés raciaux et sexistes, est devenu plus inclusif et plus sensible. Ses titres récents comme Valiant Women—Defenders of the Nation et Women Path Breakers—Stories of Success & Strength parlent de femmes fortes qui ont été les précurseurs du changement, comme Sarojini Naidu, la première femme météorologue indienne Anna Mani et Anandibai Joshi, la première femme médecin , et plus. La rédactrice en chef d’Amar Chitra Katha, Reena Puri, a déclaré qu’il s’agissait d’une «décision prise consciemment d’inclure des sujets pertinents pour la génération actuelle d’enfants, comme l’égalité des sexes, les castes, le racisme et les préjugés liés aux couleurs».

Consciente de la nécessité de s’adapter à l’évolution des temps, la bande dessinée indienne pour enfants Tinkle a également vu ses personnages se métamorphoser. Shambu n’est plus un shikari, mais un écologiste qui tire désormais sur les animaux avec son appareil photo et aide à attraper les braconniers. Suppandi n’est plus un « serviteur » mais un simplet qui aime s’essayer à différentes professions et carrières.

Kuriakose Saju Vaisian, rédacteur en chef de Tinkle Comics, déclare : « Nous avons eu des garçons qui aiment le ballet et les poupées, et des filles qui aiment les jeux vidéo et le karaté, remettant en question la perspective des activités « appropriées au genre ». Quelques histoires que nous avons faites l’année dernière ont porté sur des parents célibataires qui dirigent un ménage, d’avoir un emploi à faire l’épicerie et à cuisiner pour les enfants. En ce qui concerne les handicaps, nous essayons de normaliser les handicaps autant que possible. Certains de leurs titres importants incluent Thrillers : Ballet Bewilderment, une histoire sur un garçon qui aime le ballet ; Malpua Mishap, un père qui prépare un repas pour la famille ; Not Again !, une histoire mettant en scène un garçon avec un bras prothétique ; et Wheel’s Up!, un enfant en fauteuil roulant qui abat les voleurs de pizza.

Ce n’est pas la première fois que les bandes dessinées et les livres d’histoires véhiculent le message de l’égalité et brisent les stéréotypes. Ce n’est pas non plus la première fois que les super-héros sont décrits comme des humains réalistes et faillibles. Plus tôt cette année, la bande-annonce de Loki de Marvel Studios a révélé que le sexe de Loki était » fluide « , comme le montre son dossier. La révélation flash-and-miss est survenue pendant le mois de la fierté en juin. The Fearless Defenders de Marvel Comics, qui a fait ses débuts en 2013, a son personnage Valkyrie comme bisexuel; La série Incredible Hulk montre la romance entre Korg, un guerrier kronien fait de roches, et Hiroim ; World of Wakanda voit une romance lesbienne entre Ayo et Aneka. Récemment, dans l’interprétation de Cendrillon par Amazon Prime Video, la marraine est apparue dans un tout nouvel avatar sans genre alors que Billy Porter entrait à sa place.

Ces mesures sont prises par des maisons de production de premier plan après avoir été longtemps critiquées pour leur conformité aux stéréotypes. Cependant, pas seulement dans un passé récent, mais dès les années 1970, une séquence d’inclusivité a fait sa marque dans l’univers Marvel et DC. En 1979, Northstar a été présenté comme le premier personnage ouvertement homosexuel et en 1992, son identité d’homosexuel était fortement établie. Plus tard, Harley Quinn, Batwoman Kate Kane, Robin, Poison Ivy, X-Men’s Iceman sont également devenus homosexuels.

Les livres d’histoires pour enfants ont pris le message d’une manière beaucoup plus large. The Whiz Mob and the Grenadine Kid est un livre de contes sur un enfant orphelin, Amir ; Un ami comme Simon est un livre de contes qui initie les enfants à l’autisme ; Le garçon invisible fait comprendre aux enfants à quel point les actes de gentillesse peuvent faire en sorte que les enfants aux capacités différentes se sentent inclus. Ammu et les moineaux de Vinitha R, publié par Pratham Books, se penche sur la solitude à laquelle un jeune garçon est confronté alors qu’il attend et aspire à retrouver ses parents. De même, le livre Grandparents’ Bag of Stories de l’auteur pour enfants Sudha Murthy était un récit fictif de situations réelles de pandémie lorsque les gens étaient coincés et que peu se présentaient pour aider les autres. Ce ne sont que quelques exemples.

En fait, des adolescents et des écoliers comme Greta Thunberg à la tête d’un mouvement mondial font comprendre que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avancés et exposés aux défis que les enfants ne l’étaient il y a environ une décennie ou deux. Avec cela, les auteurs pour enfants font des choix conscients d’être sensibles lorsqu’ils écrivent et parlent de questions importantes. Simran Kaur, rédacteur en chef adjoint, Puffin, Penguin Random House India, partage que les livres publiés par Puffin/Duckbill ont été des sujets de conversation, que ce soit sur la positivité corporelle pour les jeunes enfants qui pourraient se retrouver victimes d’intimidation, comme I Hate My Curly Hair de Divya Anand , ou Mirror, Mirror d’Andaleeb Wajid pour un public plus âgé ou Unfair de Rasil Ahuja.

Pourquoi de telles histoires aujourd’hui avec un message fort sont importantes pour le développement d’un enfant est une question que les écrivains doivent garder à l’esprit lorsqu’ils écrivent. Jane De Suza, auteur de Flyaway Boy publié par Puffin Books, dans lequel le garçon ne correspond pas à la formule du parfait petit enfant et disparaît lorsqu’il est contraint à des stéréotypes, partage que les livres parlent au subconscient d’un lecteur et ont le pouvoir de créer des jeunes qui remettent en question les stéréotypes et regardent les vraies personnes derrière eux.

Beaucoup de messages ?

D’une part, divers personnages d’orientations sexuelles différentes et de situations réelles normalisent les livres d’histoires et les bandes dessinées, mais d’autre part, l’un se dit, est-ce trop à prendre et trop de messages poussés dans la gorge des jeunes enfants rendront-ils tout ennuyeux ? et moralisateur ? Jusqu’à il y a environ une décennie ou deux, les bandes dessinées et les livres d’histoires étaient parfois lus avec des leçons de vie importantes et surtout pour le simple plaisir de lire une bonne histoire.

Debasmita Dasgupta, créatrice du roman graphique Nadya, n’est pas d’accord avec le fait que les enfants se sentiront accablés par de tels messages. « Quand je crée une histoire, je suis mon premier public. Si je n’aime pas qu’on m’enseigne ou qu’on m’accable de messages, j’ai l’impression que mes lecteurs (dans ce cas les enfants) ressentiront la même chose », dit-elle.

Comment les lecteurs perçoivent les messages est le travail de l’écrivain. Preeti Vyas, président et chef de la direction d’Amar Chitra Katha, pense que c’est l’art de raconter des histoires. « La plupart des livres d’histoires que nous lisons dans notre enfance pour le ‘simple plaisir’ avaient un message ou une pensée caché parmi les mots. C’est en fait le pouvoir d’une bonne narration – la capacité de communiquer et de partager des messages et des leçons importants d’une manière simple et non intimidante. C’est l’art d’une bonne écriture de faire en sorte que chaque histoire se tienne debout, soit engageante et divertissante dans son intrigue et sa livraison. »

Karthika Gopalakrishnan, responsable de la lecture à la Neev Academy, un institut universitaire pour enfants dont le siège est à Bengaluru, appuie Preeti : assimiler un sujet difficile, sans qu’il soit nécessaire de l’épeler.

