Briser: Robert Lewandowski du Bayern Munich a égalé le record de 40 buts de Gerd Muller en Bundesliga!

Maintenant que le Bayern Munich de Hansi Flick a remporté le titre, les Allemands se sont surtout concentrés sur la question de savoir si Robert Lewandowski atteindra l’incroyable record de 40 buts de Gerd Muller en Bundesliga. Maintenant, nous avons la confirmation: aujourd’hui, lors du match Bayern contre Fribourg, le Polonais a égalé cet illustre record! Il a marqué un penalty à la 26e minute pour l’égaler.

Le fait que Lewandowski ait pu atteindre ce record incassable est stupéfiant et reflète fidèlement la façon dont il a été le meilleur joueur du monde ces dernières saisons. L’attaquant du Bayern a été totalement irréel dans ses exploits de but pendant des années, mais a même semblé le reprendre ces deux dernières saisons.

La chose la plus frappante à propos de cette saison, c’est que Lewandowski a même été plus impliqué que jamais dans le jeu général du Bayern, constamment situé au milieu de terrain et sur les ailes. De plus, Lewandowski a atteint le record malgré avoir passé plusieurs matchs avec blessure. Il ne fait aucun doute que Lewandowski aurait déjà le record à lui tout seul s’il était en forme pendant ces matchs.