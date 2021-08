Brisez la bêta NDA de Battlefield 2042, soyez banni du jeu complet

Image : EA

Un aperçu technique est actuellement en cours pour le prochain jeu de tir EA Battlefield 2042. Pour faire partie de cet aperçu, les joueurs devaient signer un NDA indiquant qu’ils ne partageraient aucun détail ou vidéo du test. Mais comme vous pouvez vous y attendre, certaines personnes ne prennent pas la NDA au sérieux. EA dit qu’il s’agit d’une erreur et avertit que les joueurs qui enfreignent cet accord pourraient se voir interdire de jouer à 2042 lors de sa sortie plus tard cette année.

Comme rapporté par Eurogamer, peu de temps après la mise en ligne de l’aperçu technique plus tôt cette semaine pour certains joueurs sur PC, les gens ont commencé à télécharger et à diffuser des images de cette version du début de 2042. EA a commencé à retirer ces vidéos du Web aussi vite qu’il le pouvait, mais étant donné qu’il s’agit d’Internet, il est fondamentalement impossible de nettoyer le net du jeu de tir encore en développement d’EA.

Cela nous amène à hier, quand EA a fermement rappelé aux testeurs de jeu le NDA qu’ils ont signé et les a avertis de ce qui pourrait arriver s’ils continuaient à le briser.

Adam Freeman, responsable de la communauté en chef chez EA Studios Europe, a partagé une série de tweets et de mises à jour sur Twitter à propos de l’aperçu en cours du BF2042. Il a expliqué qu’EA a déjà obtenu un tas de données utiles, a partagé des nouvelles selon lesquelles la partie PS5 du test a été annulée ce week-end et d’autres informations. Mais Freeman a terminé son fil avec une série d’avertissements.

“Les codes pour Xbox ont commencé à être déployés”, a tweeté Freeman “Et si vous envisagez de les partager avec un ami, ne le faites pas – ils ne fonctionneront pas. Vous ne voulez pas non plus partager les informations de votre compte avec des gens, cela va mal finir pour vous. Super mal.

Il a poursuivi, rappelant aux personnes qui ont accès à cet aperçu sont sous un NDA strict qui interdit toute vidéo, capture d’écran et streaming. Il a également expliqué que la rupture de cette NDA pourrait entraîner des grèves contre les chaînes. Il a terminé le fil avec un avertissement selon lequel le non-respect des règles pourrait avoir des conséquences à long terme.

“Enfreignez les règles, attendez-vous à perdre l’accès à la fois au test de jeu technique, aux futurs tests EA et potentiellement à l’accès à 2042 lui-même lors de sa sortie”, a déclaré Freeman. « Nous avons déjà retiré de nombreuses personnes du Playtest au cours des dernières 48 heures, et elles ne pourront pas jouer ce week-end. »

Cela semble un peu dur par rapport à la façon dont Microsoft et 343 ont géré l’aperçu technique de Halo Infinite le mois dernier. Les joueurs qui ont participé à ce test ont été librement autorisés à diffuser des images du jeu et à partager des informations à ce sujet. Nous avons même écrit à ce sujet sur ce même site à quelques reprises. Cependant, il semble qu’EA et Dice ne gardent pas les choses aussi ouvertes avec leurs tests. Cela pourrait aussi être plus une tactique de peur qu’un vrai plan. Kotaku a contacté EA à propos de ces avertissements.

Quoi qu’il en soit, si vous testez actuellement Battlefield 2042 ce week-end et que vous souhaitez jouer au jeu complet lors de son lancement le 22 octobre 2021, j’éviterais de le diffuser.