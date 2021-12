Brisez les cœurs avec style avec la nouvelle collection Casetify d’Olivia Rodrigo

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Rompez avec eux par SMS, mais rendez-le chic !

Aujourd’hui, Olivia RodrigoLa collaboration de Casetify avec Casetify a été annoncée, et c’est tout sauf acide ! La collection Hardened Hearts, qui sortira le 19/12, comprend cinq modèles de coques de téléphone et une sangle de téléphone en métal inspirée du style personnel de l’interprète de « Drivers License ». Maintenant, vous pouvez définir des limites et bloquer leur numéro avec une jolie coque de téléphone !

« C’était vraiment cool de pouvoir aider à créer cette collection avec CASETiFY qui reflète ma vision et maintient la durabilité au premier plan de chaque conception », a révélé l’artiste « Deja Vu ».