Brisez les règles de la chronologie de Legend of Zelda afin que nous puissions vivre de nouvelles aventures passionnantes.

J’ai une confession à faire : je n’ai jamais joué à la série The Legend of Zelda quand j’étais enfant. C’est étrange parce que j’ai joué à de nombreux jeux Nintendo en grandissant, y compris Mario, Pokémon, Metroid et Super Smash Brothers. Peut-être que j’ai été effrayé par l’imagerie traumatisante de Majora’s Mask, ou j’étais trop absorbé par Super Metroid et Metroid Prime à l’époque pour donner une chance à Zelda. Ce n’est que lorsque j’ai joué aux Hyrule Warriors originaux sur la Nintendo Wii U que j’ai finalement décidé d’essayer la série Zelda.

Après avoir joué à plusieurs jeux, je peux certainement voir pourquoi cette série a captivé les joueurs et quel impact cela a laissé sur l’industrie du jeu vidéo. Cependant, il y a quelque chose à propos de la franchise Zelda qui me frotte dans le mauvais sens : la chronologie. Cette chronologie a établi des règles et des traditions qui ont découragé les développeurs de Zelda de créer des jeux risquant de bouleverser le statu quo, provoquant la colère des fans. C’est la raison pour laquelle nous avons si peu de retombées sur Zelda par rapport à Mario ou Pokémon.

C’est dommage car cette franchise a de nombreux concepts et cultures inexplorés qui pourraient créer de nouveaux jeux passionnants si les développeurs décidaient de prendre plus de risques et de ne pas se sentir contraints par la chronologie. Je vais donc proposer une liste de moyens de sortir de la norme tout en conservant l’iconographie de la franchise. Attention, cet article sera rempli de spoilers.

Laissez Ganondorf se libérer de Demise

Dans Skyward Sword, il a été révélé que la création de Ganon était le résultat d’un ancien démon connu sous le nom de Demise. Lorsque les plans de Demise pour conquérir le monde ont été déjoués par Link et Zelda, il leur a jeté une malédiction avec son dernier souffle. Sa haine pour Zelda et Link prend la forme physique du monstre cochon, Ganon, et par la suite, sa forme Gerudo, Ganondorf, pour détruire leurs descendants pour l’éternité.

Cette révélation invalide toute caractérisation que Ganondorf ait jamais eue dans les jeux, en particulier le développement du personnage bien accueilli de Ganondorf dans Legend of Zelda: Wind Waker, où il a montré des signes d’humanité. Maintenant, il n’est plus qu’un cochon diabolique unidimensionnel et le sera toujours, grâce à Demise.

Donc ce que je propose est une histoire où une future incarnation de Ganondorf découvre la vérité sur ses origines. Ganondorf serait furieux de savoir que toutes ses décisions dans ses vies passées, présentes et futures ont déjà été décidées pour lui par un ancien démon plutôt que par sa propre volonté. Il se lance donc dans un voyage, ignorant Zelda et Link pour le moment, pour trouver un moyen de se libérer de Demise et devenir son propre homme.

Laisser Ganondorf se séparer de Demise lui permettrait de retrouver le développement de personnage pour lequel les fans de Zelda l’aimaient en premier lieu. De plus, cette idée pourrait être la prémisse d’un nouveau jeu Zelda sur Nintendo Switch, où Ganondorf pourrait être le personnage jouable principal. En tant que personne qui aimait jouer en tant que Bowser dans Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story, j’adorerais jouer à un jeu traditionnel de Zelda où vous pourriez jouer en tant que Ganondorf. Imaginez comment ce serait briser des puzzles et démolir des boss en utilisant les pouvoirs magiques et le jeu d’épée de Ganondorf !

Jouez comme quelqu’un d’autre que Link

L’une des choses que j’aimais à propos d’Hyrule Warriors: Age of Calamity jouait enfin comme l’un des nombreux personnages secondaires de la série Zelda. Charger à travers des hordes de Moblins comme Midna, Darunia, Ruto, Sheik, Impa et Zelda était génial. Mais dans la série principale de Zelda, vous ne jouez qu’en tant que Link, et il est grand temps que nous ayons un jeu qui donne aux autres personnages la vedette.

Par exemple, nous pourrions faire de Zelda le principal protagoniste jouable de sa franchise homonyme pour une fois (et non, les horribles jeux Zelda CD-i ne comptent pas). Prenez une page de Super Princess Peach et faites capturer Link par Ganondorf, et c’est à Zelda de sauver la situation. Le gameplay résultant de ce changement pourrait voir Zelda utiliser ses grandes prouesses magiques pour vaincre les boss et résoudre des énigmes d’une manière que Link ne pourrait pas. Peut-être pourrions-nous même voir Zelda revêtir à nouveau son identité de cheik d’Ocarina of Time pour une plate-forme acrobatique et un combat semblable à la façon dont elle se bat dans la série Super Smash Brothers.

Une autre idée de nouvelles pistes principales possibles serait de nous laisser jouer comme les autres races d’Hyrule. Je sais que Link a utilisé des masques dans Majora’s Mask pour se transformer en un Goron, un Zora et un Deku Scrub. Mais je suggère que nous jouions comme une personne complètement différente née de ces races, du début à la fin.

De cette façon, nous pourrions découvrir et en apprendre davantage sur les différentes cultures d’Hyrule en tant que personne qui a grandi de l’intérieur plutôt qu’un étranger. De plus, cela ouvrirait de nouvelles possibilités de jeu que vous n’obtiendriez jamais en tant qu’Hylian ordinaire et élargirait le jeu que nous avions dans Majora’s Mask. Je paierais tellement d’argent pour jouer les Gorons dans le prochain titre.

Plus de héros silencieux

L’une des plus grandes opportunités manquées de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été de ne pas laisser Link parler. Il est étrange que l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch, loué pour avoir enfin laissé les personnages de Zelda parler, ait étrangement gardé la bouche de Link fermée. Ce qui aggrave encore cette déception, c’est que Link peut parler mais choisit de ne pas le faire parce que c’est sa façon de faire face à la pression qui lui est imposée. Comme confirmé par les entrées du journal de Zelda, vous en trouverez tout au long du jeu.

Les conversations que Link a avec les Champions et Zelda sont maladroites, comme s’ils pratiquaient un monologue devant un mur de briques.

Cette décision créative semblait incompatible avec le reste de l’histoire du jeu et a laissé Link comme une ardoise vierge sans émotion, ce qu’il est généralement dans la plupart des jeux. Sans compter que cela rendait les conversations de Link avec les Champions et Zelda maladroites et contre nature, comme s’ils pratiquaient un monologue devant un mur de briques. C’était également un problème dans Skyward Sword, où Link parlait ouvertement aux personnages, mais nous n’entendons ni ne lisons ce qu’il dit.

Link étant un protagoniste silencieux est un mécanisme archaïque de l’époque où le doublage n’était pas possible dans les jeux vidéo. Cependant, il y avait quelques exceptions, comme dans Ocarina of Time, où vous aviez la possibilité de dialoguer pour refuser l’appel à l’aide d’un personnage, juste pour voir sa réaction amusante et indignée. Mais à une époque où les personnages de Mario et même Samus Aran de Metroid ont enfin commencé à parler, il est temps que Link se prononce.

Si Link était autorisé à parler correctement dans les jeux, il aurait enfin une personnalité pleinement développée et permettrait au public de mieux s’identifier à lui et de comprendre pourquoi tant de personnages lui font confiance. Mais si vous souhaitez que Link reste un porte-parole pour le joueur, vous pouvez lui donner une version étendue des options de dialogue d’Ocarina of Time et de Skyward Sword, similaires à celles vues dans Mass Effect de Bioware.

De cette façon, vous pouvez toujours vous projeter en tant que leader principal pendant que Link a toujours sa voix. Vous pouvez dépeindre Link comme le héros goody-goody comme toujours, ou vous pouvez faire agir Link comme un crétin pour une fois et dire à Zelda de “Excusez-moi, princesse!” comme dans le dessin animé Legend of Zelda du samedi matin des années 1980.

Présentez des méchants plus originaux

Aussi cool que soit Ganondorf, il peut être fastidieux de le voir être le méchant principal dans presque tous les matchs. La plupart des méchants de la série qui ne sont pas Ganondorf sont soit ses serviteurs comme Ghirahim et Zant, soit un vaisseau pour Ganon comme Agahnim. Il y a très peu de méchants sans lien avec Ganondorf, comme le doppelgänger Dark Link de Link, qui a souvent été le plus grand défi de Link depuis qu’il combattait un miroir sombre de lui-même. Il y a aussi le méchant sorcier Minish Vaati, dont la curiosité pour le cœur des hommes maléfiques a conduit à un désir insatiable de pouvoir.

Il y a très peu de méchants sans aucun lien avec Ganondorf.

L’exemple le plus célèbre d’un méchant de Zelda sans allégeance à Ganondorf est Majora de Majora’s Mask. Ce psychopathe dérangé a transformé des innocents en objets, il a torturé et humilié Young Link, et il a tenté de détruire Termina Bay en y faisant s’écraser la lune, juste pour le plaisir.

L’un de mes méchants préférés de Zelda est le sous-estimé Cia de Hyrule Warriors. C’était une sorcière qui a fait l’appel d’offres de Ganondorf pour mettre la main sur Link, dont elle était follement amoureuse. Lorsqu’elle se rend compte que Ganondorf ne faisait que l’utiliser, elle l’a emprisonné et a décidé de s’en prendre à Link elle-même.

J’ai été vraiment choqué quand cela s’est produit parce que d’autres méchants dans sa position auraient supplié Ganondorf de lui faire grâce. Elle a balayé le rôle principal du méchant sous les pieds de Ganondorf, ce qu’aucun méchant de toute la franchise Zelda n’a jamais fait avant ou depuis. Je la respectais pour cela, même si son accomplissement était de courte durée et non canon.

Nous avons besoin de plus de méchants qui volent le tonnerre de Ganondorf ou les font se battre dans des guerres de territoire cool avec nos héros pris au milieu. Ces méchants originaux pourraient défier nos héros d’une manière jamais vue auparavant et les forcer à se tourner vers des alliés improbables pour obtenir de l’aide, comme Ganondorf dans un jeu Zelda principal pour la première fois. Nous pourrions voir une nouvelle dynamique de personnage entre le trio alors qu’ils travaillent ensemble (et Ganondorf tenant son envie de poignarder Link et Zelda) pour vaincre un ennemi commun.

Explorez plus en dehors d’Hyrule

Bien que pas aussi important que les autres idées de cette liste, j’aimerais voir plus de jeux Zelda où nous explorons le monde en dehors du royaume d’Hyrule. La plupart des jeux se produisent soit dans Hyrule, soit dans une version alternative d’Hyrule, soit dans une version ruinée.

Si nous nous aventurions davantage au-delà d’Hyrule, nous pourrions découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux et de nouveaux méchants à combattre.

Nous avons rarement l’occasion de visiter des endroits en dehors des frontières du royaume, comme Termina Bay de Majora’s Mask. Cette région avait toutes sortes de lieux uniques remplis de personnages intéressants qui vous offraient des quêtes secondaires amusantes et étranges, comme utiliser vos masques pour former un groupe d’une personne ou défendre un ranch contre une invasion extraterrestre.

Koholint Island de Link’s Awakening est un autre bon exemple d’un endroit intéressant qui n’est pas situé à Hyrule. J’ai de bons souvenirs d’avoir passé du temps avec la petite communauté de Mabe Village, de les aider à résoudre leurs problèmes, d’avoir eu des conversations avec Marin et de jouer à certains de leurs mini-jeux. Cela m’a motivé à les défendre contre les vagues interminables de créatures cauchemardesques qui affligent l’île.

Si nous nous aventurions davantage au-delà d’Hyrule, nous pourrions découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux à explorer et de nouveaux méchants à combattre. Peut-être pourrions-nous même rencontrer des aspects de l’histoire d’Hyrule qui ont été perdus dans le temps ou des vestiges de la civilisation qui habitait Skyloft. Et d’après le peu que nous avons vu de Breath of the Wild 2, il semble que ce souhait sera bientôt exaucé.

