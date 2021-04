Bristol Uni prévoit de supprimer la distanciation sociale pour septembre ⋆ .

Bristol Uni prévoit de supprimer la distanciation sociale sur le campus pour 2021/22, a appris The Bristol Tab.

Des documents divulgués à The Bristol Tab montrent que Bristol Uni prévoit «une prestation éducative plus normale en 2021/22», bien que des mesures d’atténuation soient en place «pour limiter les interactions et réduire le risque d’infection».

L’université affirme également qu’il y aura «moins de [teaching] heures que pré-pandémie »car l’université devra« fixer des limites pour les espaces d’enseignement sur la base d’une approche de réduction des risques, en supposant l’absence de distanciation sociale ».

En raison de ces limites, «certains enseignements en personne peuvent devoir être dispensés en ligne».

Les examens de janvier et de l’été 2022 seront toujours en ligne, avec des exceptions pour certains sujets pratiques, le cas échéant.

Cela dit, les plans disent très clairement: «Nous nous attendons à ce que les étudiants soient basés à Bristol pour leurs études».

L’université a également des plans en place pour déplacer l’enseignement en ligne en cas de «nouvelles restrictions ou épidémies», ce qui laisse l’image de la prochaine année universitaire assez similaire à celle-ci.

Lors de la conférence de presse de mardi soir, Boris Johnson a déclaré qu’il y aurait une troisième vague de coronavirus «à un moment donné cette année», ce qui signifie que bien que ce soit le plan actuel, la situation pourrait changer en fonction des restrictions en place. L’université a déclaré dans un communiqué: «nous ne sommes pas en mesure de fournir des éclaircissements absolus à ce stade».

Cependant, selon le document de planification de l’université: «L’opinion d’expert du SAG de Bristol [Scientific Advisory Group] est que le programme de vaccination et d’autres mesures d’atténuation en 2021 entraîneront une réduction significative de l’incidence du virus d’ici septembre. »

Il ajoute: «L’Université doit rester en phase avec le reste de la société, et par conséquent, nous prévoyons sur l’hypothèse de l’absence de distanciation sociale sur le campus, avec des mesures d’atténuation alternatives en place.»

Un sondage mené auprès de 613 étudiants de Bristol hier soir et ce matin révèle que 38% s’attendent à ce que l’enseignement reste en ligne à partir de septembre, et 62% s’attendent à un enseignement en personne comme d’habitude.

Plus tôt cette semaine, l’université a annoncé le report de toutes les cérémonies de remise des diplômes au printemps 2022 en raison de «l’incertitude concernant les événements en salle à grande échelle», malgré la fin prévue des restrictions de Covid le 21 juin.

Dans le cadre de la planification de Bristol, l’université a exploré cinq scénarios différents pour l’enseignement en 2021/22, allant de l’option «A», qui est actuellement en place pour la plupart des étudiants qui reçoivent un enseignement en ligne, à l’option «E», qui est revenir complètement à la normale.

Le conseil d’administration de Bristol, composé du vice-chancelier, des pro-vice-chanceliers et des doyens des facultés, a accepté le scénario «D», qui est l’option avec le moins de restrictions, mais avec quelques atténuations toujours en place. Celles-ci incluent les couvertures faciales obligatoires si cela est toujours une exigence de santé publique, un nettoyage amélioré, des stations de désinfection et une ventilation.

Les gestionnaires espèrent conserver les éléments de l’apprentissage mixte qui ont bien fonctionné, y compris la flexibilité des conférences en ligne asynchrones, tout en revenant à l’enseignement en personne pour les éléments de cours pratiques et les séminaires.

Les élèves ont noté dans les sondages et les groupes de discussion que certaines unités ont de lourdes charges de travail asynchrones, que les documents décrivent comme «inégales et ingérables».

L’université recommande maintenant un minimum de six heures d’enseignement en direct par semaine, les documents indiquant que «les étudiants s’attendent à ce que la majorité de ces cours se fasse en personne».

Il y aura également un plafond recommandé pour l’apprentissage asynchrone de 12 heures par semaine pour l’ensemble du programme, ou de quatre heures par semaine, par unité.

Cependant, l’université prévoit de maintenir des conférences en ligne en direct, car le personnel a noté que la fréquentation des conférences en ligne est généralement plus élevée que celle des conférences en personne.

L’université apportera également des améliorations à Blackboard et a noté des problèmes avec Zoom, Microsoft Teams et Blackboard Collaborate qui ont causé des difficultés d’enseignement cette année.

Il est clair que l’université est beaucoup plus préparée qu’elle ne l’était au début de cette année universitaire, et la réduction des restrictions en 2021/22 est une excellente nouvelle pour les étudiants. Mais il est difficile de savoir combien de temps cela durera.

Un porte-parole de l’Université de Bristol a déclaré: «Comme toutes les universités, nous avons commencé le processus de réflexion sur ce à quoi pourrait ressembler la prochaine année universitaire.

«Cependant, étant donné les incertitudes persistantes entourant la pandémie, nous ne sommes pas en mesure de fournir des éclaircissements absolus à ce stade.

«Nous avons largement consulté le personnel et les représentants des étudiants pour comprendre les aspects les plus précieux de l’apprentissage mixte – à la fois en personne et en ligne. Notre planification est éclairée par cette consultation et par les travaux du Groupe consultatif scientifique (SAG) de l’Université de Bristol, qui concilie les priorités éducatives et la sécurité.

«Le document contient des suggestions et des propositions alors que nous cherchons à offrir à nos étudiants la meilleure expérience éducative. Nous utilisons les points de contrôle du gouvernement des 17 mai et 21 juin pour aligner nos hypothèses et nous assurer que nos plans sont en phase avec les conditions externes liées à Covid, de sorte que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme lus ou diffusés comme le dernier mot sur les plans de l’année prochaine.

«Nous tiendrons tous les membres de notre communauté au courant des derniers développements au fur et à mesure que nous les aurons.»

