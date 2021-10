Brit Hume: des démocrates «sans scrupules» démolissent des statues pour maintenir le racisme à flot pour la monnaie politique

L’analyste politique principal de Fox News, Brit Hume, a critiqué les initiatives des démocrates visant à démolir des statues historiques et a déclaré que c’était un moyen de maintenir le racisme à flot et de maintenir une emprise sur l’Amérique lors de la « Fox News Primetime » de mardi.

« Démolir une statue ou la déplacer hors de vue ou tout ce qu’ils veulent faire ne va pas changer la vie d’un enfant à Harlem ou à New York ou ailleurs. Ce sont des gestes vides conçus pour attiser les flammes du désaccord racial dans ce pays, et il s’agit quand vous y réfléchissez de … l’effondrement de la responsabilité individuelle, qui a fait partie intégrante de la croissance et de la prospérité de l’Amérique. »

Hume a souligné comment les démocrates enhardissent les criminels tout en piétinant les hommes et les femmes des forces de l’ordre.

« Et maintenant, nous voyons des gens dans une situation où les criminels ne sont pas vraiment à blâmer, c’est la police et les crimes restent impunis et arrêtés. Vous avez, vous savez, des gens qui sortent des magasins Walgreens de San Francisco avec des tonnes de matériel et le vendent dans la rue et tout cela impuni. La responsabilité personnelle n’est pas à l’ordre du jour.

Des démocrates tels que le maire Bill de Blasio et Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, et al., ont de plus en plus poussé à « financer la police ». D’anciens officiers se sont prononcés sur le mouvement, y compris la couverture médiatique des forces de l’ordre, et ont déclaré qu’il causait des pénuries et des retraites anticipées dans les villes des États-Unis.

« Je suis tout à fait d’accord pour dire que si un officier fait quelque chose de mal, par tous les moyens, cet officier doit être tenu pour responsable … Mais nous trouvons juste beaucoup trop de cas où les officiers font vraiment ce pour quoi ils sont payés et ils sont scrutés, et c’est quelque chose qui est amplifié par les médias de gauche », a déclaré le Dr Darrin Porcher, un vétéran de la police de New York.

Hume a poursuivi en ajoutant que les démocrates essayaient d’exploiter le racisme comme devise politique malgré le fait que « les Américains ne croient pas au racisme » et se sont « levés » pour le supprimer.

« La vérité est que ce que font ces politiciens, ils exploitent vraiment la décence, la décence du peuple américain, qui a répondu à la situation dans ce pays où le racisme était beaucoup trop répandu et a persisté longtemps après l’esclavage des esclaves. ont été libérés. Et l’Amérique, en tant que nation, a pris note de cela et a apporté des changements majeurs, qui ont ouvert des portes d’opportunités dans tout le pays et dans toute la société », a-t-il déclaré.

Il a conclu que le racisme « est devenu une source de pouvoir pour des politiciens sans scrupules qui ont exploité … Ils gardent une source de pouvoir pour eux-mêmes en vie ».