BRIT School brille sur Via Floyd, McCartney fait des couvertures à ‘BRIT Is Born’

Les étudiants de dernière année en musique de la BRIT School du sud de Londres ont donné la semaine dernière deux concerts BRIT Is Born dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l’école.

Les soirées, mercredi dernier et jeudi (15/16), ont présenté des chansons d’anciens élèves qui ont forgé des carrières extrêmement réussies, dont Adele, Amy Winehouse, et Jessie J. La seconde moitié était basée sur des recréations de musique par Pink Floyd, Paul Mccartney, Robert Plante, Jimmy Page, et d’autres, du concert all-star 1990 Silver Clef Award Winners à Knebworth qui a aidé à fournir le financement initial de l’école.

Une commémoration joyeuse

L’événement était une commémoration joyeuse de la École BRITde ses propres réalisations depuis sa fondation en 1991, et de l’impact qu’elle a eu sur la vie et la carrière des 10 000 étudiants qui franchissent ses portes. Il rappelle également le moment où l’industrie du disque britannique a pris la décision audacieuse et imaginative de soutenir la fondation d’une école d’art gratuite à Croydon. L’institution a continué à nourrir de jeunes artistes dans tous les domaines des arts, non seulement dans la musique, mais aussi dans les arts visuels, la production, le théâtre, le cinéma, le numérique, la danse, le théâtre musical et la pratique des arts communautaires. Toutes ces disciplines sont désormais remplies d’anciens du BRIT, qu’ils soient des vedettes de la scène ou des animateurs tout aussi talentueux et créatifs.

Parmi les autres artistes musicaux qui ont étudié à BRIT, citons black midi, Kae Tempest, FKA Twigs, Imogen Heap, Loyle Carner, Dan Gillespie-Sells et Richard Jones de The Feeling, Kate Nash, Katie Melua, Jade Bird, Rex Orange County, Leona Lewis, Ella Eyre, feu Lynden David Hall, Dane Bowers, Shingai Shoniwa of Noisettes, Tania Foster, Polly Scattergood, Jamie Woon, Joel Pott of Athlete, Octavian, Freya Ridings, Luke Pritchard of The Kooks, et bien d’autres.

Parmi les stars de la scène, du cinéma et de la télévision qui ont développé leurs compétences à la BRIT School figurent Tom Holland, Robert Emms, Blake Harrison, Cush Jumbo, Eric Kofi-Abrefa, Emily Head, Nathan Stewart-Jarrett, Joivan Wade, Ashley Madekwe, et Kellie Shirley. Parmi les autres anciens élèves figurent le paralympien Will Bayley, les auteurs/poètes Laura Dockrill et Laura Angela Collins, les présentateurs de radio Gemma Cairney et Rickie Haywood Williams et le journaliste Jamie Moreland.

Célébrer Amy, Adele et plus

Pour ouvrir le spectacle, les étudiants de dernière année ont proposé des remaniements dynamiques de morceaux liés à BRIT tels que « Back To Black » de Winehouse, « Hometown Glory » d’Adele, « Hide and Seek » de Heap, « The Beigeness » de Tempest, « Loose Ends » de Carner. « Cellophane » de FKA Twigs, « Domino » de Jessie J et « Western » de Black midi.

La seconde moitié a été illuminée par des versions contemporaines de classiques du rock telles qu’elles ont été jouées en juin 1990 devant 120 000 spectateurs en direct, et des millions d’autres à la télévision dans le monde, lors de l’événement de Knebworth Park, bien avant la naissance de l’un des étudiants. L’extraordinaire line-up de ce jour comprenait également Détroit, Elton John, Genèse, Phil Collins, Eric Clapton, Cliff Richard et les ombres, et Status Quo.

« Live and Let Die » de McCartney a été refait avec une section complète de cuivres et de cuivres dans une performance de 21 pièces ; « Immigrant Song », prononcé ce jour-là par Plant et Jimmy Page réunis, a également été présenté avec Des larmes pour les peurs‘ « Tout le monde veut diriger le monde. » L’ensemble était axé sur la musique de Pink Floyd, avec des classiques de cet ensemble de 1990 tels que «Shine On You Crazy Diamond», «Wish You Were Here» et «Comfortably Numb», recréés avec un grand flair musical et visuel.

Comme l’a noté le directeur de la musique de la BRIT School, Conor Doherty : « La création de la BRIT School il y a 30 ans signifiait qu’un enseignement artistique professionnel spécialisé était devenu accessible à ceux qui faisaient preuve de capacités et de dévouement importants et, surtout, sans frais. La longue liste des anciens élèves de la BRIT School qui ont fait leur vie dans les arts témoigne de la prévoyance d’un certain nombre de visionnaires à la fin des années quatre-vingt. Ce spectacle [celebrated] de la musique des anciens élèves de la BRIT School, des artistes britanniques en général et bien sûr de la musique du concert original de Knebworth en 1990.

#BRITTransforms

Les écoles BRIT transforme la campagne, avec les hashtags #BRITTransforms et #AlwaysBRIT, s’appuie sur son héritage avec une collecte de fonds pour collecter 10 millions de livres sterling qui continueront de transformer la vie de jeunes artistes grâce à l’opportunité unique d’une éducation artistique gratuite. Il est soutenu par Mastercard en tant que partenaire Diamond, Hipgnosis Songs Fund et Live Nation (partenaires Platinum) et PRS for Music and The Other Songs (partenaires Gold).

Le directeur Stuart Worden a déclaré : « Nous réussissons parce que l’école est gratuite. C’est la chose la plus importante à propos de la BRIT School. Personne ne paie pour venir ici et quand l’éducation artistique est gratuite, tout devient possible. Avec votre soutien, l’avenir des jeunes et des industries culturelles est optimiste et plein d’espoir.