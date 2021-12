Britannia Good Day dévoile sa nouvelle identité

Le relooking s’inspire des sourires riches et variés de l’Inde, a déclaré la marque dans un communiqué

La marque de biscuits Britannia Good Day a dévoilé lundi sa nouvelle identité. Dans le cadre de la nouvelle identité, le nouveau design du biscuit Good Day arborera différents types de sourires. Le relooking s’inspire des sourires riches et variés de l’Inde, a déclaré la marque dans un communiqué. Alors que la marque a déployé un plan média à haut décibel pour annoncer sa nouvelle identité, la communication sera canalisée par le biais de la presse écrite, de la télévision, des médias sociaux et de l’extérieur. De plus, une expérience de réalité augmentée a été conçue pour impliquer profondément les consommateurs dans la campagne.

« N’est-il pas intéressant que dans nos interactions quotidiennes, le souhait d’adieu aux gens soit toujours un « bonjour », peu importe comment se déroule notre propre journée ? Cette vision universelle inspire le travail que nous effectuons le Good Day. L’idée centrale de Good Day a toujours été de répandre le bonheur. Aujourd’hui, la marque a subi sa plus grande métamorphose à ce jour, pour refléter les sourires divers de l’Inde », a déclaré Varun Berry, directeur général de Britannia Industries Limited.

Britannia lancera de nouveaux packs dans les quatre variantes de Good Day : beurre, noix de cajou, amandes de cajou et Pista Badam. Chaque paquet de Good Day à travers le pays portera plusieurs sourires dans le cadre de la conception du biscuit, a déclaré Berry. « C’est le plus grand hommage que nous puissions rendre aux beaux sourires de la grande et fidèle clientèle de Good Day, qui a assuré le succès continu de la marque en Inde urbaine et rurale », a-t-il ajouté.

Lancé en 1987, Britannia Good Day fait partie du vaste portefeuille de produits de Britannia Industries. Britannia produit d’autres marques telles que Tiger, NutriChoice, Milk Bikis, Marie Gold, Little Hearts, entre autres. L’entreprise, également présente dans de nombreuses autres catégories alimentaires, car ses produits s’étendent au-delà des biscuits et comprennent des produits laitiers, des gâteaux, des biscottes et des pains.

