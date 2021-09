Britannia offrira un financement de démarrage, une formation et davantage aux femmes entrepreneures en herbe et aux femmes au foyer pour le démarrage

Britannia offrirait des conférences de mentorat en ligne pour jusqu’à 10 000 meilleurs participants d’experts de l’industrie sur la création et la mise à l’échelle d’entreprises. (Image : britanniamystartup.com)

Britannia Industries a annoncé mercredi la troisième saison de son concours de startups pour les femmes entrepreneurs en herbe, en particulier les femmes au foyer. Un maximum de 10 gagnants seront récompensés avec Rs 10 lakhs chacun. Britannia a également collaboré avec Google pour fournir à tous les participants un accès à un programme de formation aux entreprises numériques contenant plusieurs leçons pour aider les candidats à acquérir les compétences nécessaires pour gérer et développer leur entreprise. Les leçons seraient disponibles en anglais, hindi, télougou, kannada, tamoul et bengali. Britannia offrirait des conférences de mentorat en ligne pour jusqu’à 10 000 meilleurs participants d’experts de l’industrie sur la création et la mise à l’échelle d’entreprises.

« Il y a de plus en plus de femmes qui veulent se lancer. Nous voulions donc nous assurer que nous pouvions faire quelque chose à ce sujet et comment nous voulions tirer parti de la technologie. 77 % des femmes que nous avons contactées ont déclaré que la technologie était un outil clé pour briser les barrières de la façon d’être entrepreneur », a déclaré Vinay Subramanyam, vice-président de Britannia Industries lors du lancement du concours.

Les idées soumises par les candidats seront évaluées sur la base de critères définis et post-évaluation, une liste de candidats présélectionnés sera publiée dans les 60 jours suivant la date de fin du concours. Les inscriptions au concours sont déjà en cours jusqu’au 5 novembre 2021. « L’une des choses qui étaient très importantes dans le cadre de cette collaboration avec Google était de s’assurer que les ressources de compétences numériques soient accessibles à chaque participant. En plus du capital d’amorçage, nous essayons de voir comment nous pouvons rendre accessibles un contenu et un savoir-faire pertinents qui peuvent aider les femmes à réaliser leur rêve entrepreneurial », a ajouté Subramanyam.

La première saison en 2019 avait reçu plus d’un million d’entrées tandis que la deuxième saison a reçu plus de 1,5 million d’entrées. Avant de lancer la troisième saison, Britannia avait lancé une enquête auprès d’un échantillon de 1 818 femmes au foyer dans 13 villes plus tôt cette année pour comprendre comment les obstacles et les moteurs pour les femmes de démarrer avaient évolué au cours des trois dernières années. L’enquête a révélé que 62 pour cent des femmes aspiraient à créer leur propre entreprise, mais le manque de temps en raison des responsabilités familiales était un obstacle pour 73 pour cent des répondants. Pour 53 pour cent, le manque d’orientation était le défi et pour 50 pour cent, le problème était l’insuffisance des fonds.

« Il y avait ce désir de commencer quelque chose de mon côté, mais peut-être que le plus gros défi était qu’il y avait très peu d’indications sur la façon de tout démarrer. L’autre élément important était l’accès au financement. Je n’avais pas d’autre choix que de vendre tous mes actifs pour démarrer l’entreprise. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’exemples de femmes entrepreneures et il y a donc une ouverture culturelle pour les femmes d’affaires qui n’existait pas dans le passé. Cependant, il y a un long chemin à parcourir et je ne suis pas sûr que si la prochaine décennie est suffisante pour que les femmes (entrepreneurs) soient assez grandes », a déclaré Shubhra Chadda, cofondatrice de Chumbak Designs lors d’un webinaire organisé par Britannia avant le lancement du concours.

