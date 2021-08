BritBox : le service de streaming à guichet unique pour la télévision britannique en Australie

Il existe de nombreuses options pour le streaming TV en Australie ces jours-ci, de Netflix à Disney Plus, Binge, Apple TV Plus et Amazon Prime Video, pour n’en nommer que quelques-uns – et ce ne sont que les plus populaires. Mais si vous avez envie d’une bonne vieille télévision britannique, BritBox peut être tout ce dont vous avez besoin.

Certes, vous pouvez obtenir des émissions et des films britanniques sur la télévision gratuite en Australie, en particulier sur ABC, mais vous ne pourrez pas revoir vos favoris ou regarder les dernières productions en rafale car elles sont généralement disponibles pour un nombre limité temps seulement sur iview.

Et c’est là qu’intervient BritBox. C’est un portail en ligne pour les coffrets de télévision britanniques et la programmation originale, apportant toutes sortes de contenus télévisés modernes et traditionnels des plus grands diffuseurs du Royaume-Uni – BBC et ITV.

Certes, ce n’est pas tout à fait un tueur Netflix, mais ce n’est pas censé l’être. Au lieu de cela, cela pourrait certainement devenir un perturbateur potentiel qui rassemble des décennies de télévision britannique bien-aimée comme Fawlty Towers, Sherlock Holmes, Black Adder et plus encore.

D’abord envisagée comme un moyen d’exporter la télévision britannique classique aux États-Unis et au Canada, BritBox est disponible en Australie depuis 2020. Elle est arrivée avec une bibliothèque limitée, mais elle s’est maintenant étendue pour inclure tous les épisodes de Doctor Who à ce jour et tous les David Attenborough. vous pouvez gérer. En fait, si vous êtes un fan de la procédure policière Line of Duty – qui est disponible sur Netflix jusqu’à la saison 5 – alors BritBox a un accès exclusif à la dernière saison en Australie.

Certes, BritBox est un service de streaming de niche, mais si vous êtes un fan de tout ce qui est britannique, alors c’est votre guichet unique pour le meilleur de la BBC et d’ITV.

Qu’est-ce que BritBox ?

Imaginée par deux diffuseurs britanniques, ITV et la BBC, BritBox est un service de streaming en ligne, sans publicité et par abonnement, conçu pour exporter la programmation britannique au-delà des côtes du Royaume-Uni.

Ce n’est un secret pour personne que les habitudes de visionnage ont changé en ligne, avec la montée en puissance de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et autres qui rongent le nombre de téléspectateurs pour les diffuseurs traditionnels. Et tandis que plusieurs chaînes gratuites en Australie diffusent des productions britanniques, elles sont soit interrompues par la publicité, soit disponibles en streaming pendant une durée limitée uniquement.

S’adressant à BBC News, l’ancien cadre de la BBC, Ashley Highfield, a suggéré que BritBox n’était pas “quelque chose qui va prendre le relais de Netflix. Cela va probablement se côtoyer”.

BritBox est similaire à Acorn TV, un autre service de streaming disponible en Australie qui rassemble les productions britanniques Down Under, bien que celles-ci soient limitées aux émissions d’AMC Networks (qui possèdent Shudder et Sundance).

(Crédit image : BritBox)

Mon pays obtient-il BritBox ?

Au moment de la rédaction, BritBox n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

BritBox a été lancée aux États-Unis en 2017 et est arrivée au Canada l’année suivante. Il a finalement trouvé son chemin vers le bas en novembre 2020. Fait intéressant, BritBox n’était disponible au Royaume-Uni qu’en novembre 2019, probablement à cause de services de rattrapage comme BBC iPlayer et ITV Hub.

BritBox devrait faire ses débuts en Afrique du Sud le 6 août 2021, et nous prévoyons qu’il sera déployé dans d’autres territoires à l’avenir, très probablement pour limiter la dépendance de la BBC à l’égard de Netflix et des services de streaming concurrents pour présenter son contenu à l’échelle mondiale.

(Crédit image : BBC)

Combien coûte BritBox ?

En Australie, un abonnement mensuel à BritBox vous coûtera 8,99 AU $ p/m, ou vous pouvez économiser un peu en optant pour l’abonnement annuel qui coûte 89,99 AU $.

C’est moins cher qu’un abonnement Netflix, Binge ou Disney Plus standard, mais un peu plus cher que l’abonnement mensuel de 6,99 AU $ pour Amazon Prime (qui vous donne accès à Prime Video avec de nombreux autres avantages), tout en étant un dollar de plus qu’un abonnement Apple TV Plus.

BritBox propose-t-il un essai gratuit ?

Oui, il y a une période d’essai gratuite de sept jours pour essayer le service de streaming.

Cela peut sembler peu, mais gardez à l’esprit que Netflix et Disney Plus ont supprimé leurs essais gratuits pour les nouveaux clients.

L’essai de BritBox vous donne un accès complet à la bibliothèque et vous ne serez facturé que si vous choisissez de rester au-delà des sept jours.

(Crédit image : BBC)

Comment accéder à BritBox ?

Il existe plusieurs façons de rattraper vos programmes britanniques préférés sur BritBox. Vous pouvez regarder sur un navigateur Web comme Chrome, Safari ou Edge en vous rendant sur www.britbox.com/au.

Toute personne utilisant un téléviseur intelligent Samsung ou LG devrait également pouvoir trouver l’application BritBox sur sa télé. Il est également disponible sur Apple TV de 4e génération ou plus récente, sur Telstra TV et Fetch TV, ainsi que sur le dernier Google Chromecast avec Google TV via le Play Store.

Il existe également des applications mobiles dédiées pour Android et iOS, et si vous avez un Chromecast branché sur un téléviseur qui n’a pas l’application (ou un panneau plus ancien), vous pouvez même diffuser depuis un appareil de poche ou un ordinateur portable vers le plus grand filtrer.

(Crédit d’image: BBC)

Quelles émissions sont réellement sur BritBox ?

BritBox combine le meilleur de la programmation de la BBC et d’ITV, y compris des émissions de comédie, des émissions de cuisine, des pièces d’époque et plus encore.

Le véritable attrait est le contenu hérité du service, avec des milliers d’heures de télévision de programmes britanniques tels que Gavin & Stacey, Miss Marple, Fawlty Towers, The Office, Midsomer Murders, Doctor Who et Absolutely Fabulous. BritBox propose également des centaines d’épisodes de Doctor Who datant des années 60, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas rassasiés par les dernières saisons.

Et étant donné que la plupart des programmes de Sir David Attenborough sont produits par la BBC, ils sont tous sur BritBox. Ainsi, vous pouvez vous gaver de tous les docos nature que vous pouvez avec les tons suaves de Sir David pour vous apaiser.

Bien sûr, la saison 6 de l’émission à succès Line of Duty est exclusivement disponible sur BritBox en Australie, mais il existe une pléthore d’autres procédures policières parmi lesquelles choisir, notamment DCI Banks, Endeavour, Inspector Morse, Spooks et bien plus encore.

Ensuite, il y a ces drames d’époque qui sont la quintessence de la télévision britannique. Des histoires de Jane Austin (Northanger Abbey, Mansfield Park) à Charles Dickens (Oliver Twist, David Copperfield), Poldark à Cranford – tout y est.

Vous trouverez également beaucoup de rires avec Jimmy Carr et son panel sur 8 Out Of 10 Cats et sur Would I Lie To You ?, aux côtés de séries comiques classiques comme Yes Minister, Black Books, Black Adder et plus encore.

Cependant, si vous êtes fans de feuilletons britanniques tels que Coronation Street, Eastenders, Holby City et Casualty, vous les manquerez car ils ne sont pas disponibles sur BritBox. Vous devrez vous tourner vers Foxtel pour cela.

Malgré cela, il y a des émissions de cuisine, des documentaires (beaucoup sur les Royals), même The Great British Sewing Bee… il y en a beaucoup dans la bibliothèque BritBox que vous pouvez parcourir avant même de vous inscrire au service.

(Crédit image : BBC)

Dois-je m’inscrire à BritBox ?

Si vous voulez avoir un bon aperçu de la programmation britannique emblématique au fil des ans, BritBox est un service d’abonnement relativement bon marché avec de quoi vous occuper. Il n’a pas la variété de Netflix ou d’Amazon Prime Video, mais vous n’obtiendrez une concentration similaire de joyaux britanniques nulle part ailleurs.

