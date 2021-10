Britcoin : un booster pour l’économie britannique ?

Rédigé par : Konstantin Anissimov, directeur exécutif de CEX.IO

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) sont devenues le centre d’intérêt de nombreux gouvernements, car leur intégration peut changer fondamentalement les écosystèmes de paiement existants dans le monde entier.

Les CBDC sont gérées par les banques fédérales respectives et jusqu’à présent, seuls cinq pays ont déployé leurs versions de ces monnaies numériques, tandis que quatorze autres mènent des programmes pilotes.

En avril 2021, Rishi Sunak, le chancelier de l’Échiquier a annoncé le lancement d’un groupe de travail entre la banque centrale du Royaume-Uni et le Trésor pour explorer les avantages, les aspects pratiques et les risques du déploiement d’une CBDC. Alors que la CBDC a été surnommée « Britcoin » par le public, il est peu probable que le nom soit valable si le Royaume-Uni lance effectivement une CBDC.

Pour lancer avec succès le Britcoin, de nouvelles politiques financières gouvernementales, des réglementations et des technologies de soutien devraient être développées – loin d’être facile. Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre n’est pas un fervent partisan de Bitcoin car il pense que le jeton crypto n’a aucune valeur réelle.

Les CBDC, quant à elles, présentent plusieurs avantages potentiels qui pourraient révolutionner le système de paiement non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. C’est pourquoi 81 pays envisagent aujourd’hui la possibilité de lancer une CBDC. Pour le moment, la Banque d’Angleterre n’émet pas de monnaie numérique, uniquement des billets de banque.

Le lancement d’une livre numérique avec une réserve de valeur stable permettra au public d’effectuer des transactions en utilisant une forme numérique de la livre sterling. À l’heure actuelle, lorsque vous payez avec une carte ou une plate-forme de traitement des paiements comme Google Pay ou Amazon Pay, vous envoyez essentiellement de l’argent d’un compte bancaire à un autre.

TLes avantages potentiels d’une CBDC au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni n’est pas le premier pays à tenter la recherche et le développement d’une CBDC, mais ce n’est pas quelque chose de facile à réaliser, et de nombreux pays avancent prudemment sur cette question, en particulier ceux d’Europe. Le Royaume-Uni a ici un avantage en raison de sa plus grande souplesse dans sa législation.

Le lancement de Britcoin pourrait avoir plusieurs avantages pour le public. Le groupe de travail explore actuellement toutes les possibilités. Ils doivent déterminer tous les impacts de l’introduction d’une CBDC et sa popularité potentielle, afin d’éviter une situation semblable à celle d’El Salvador.

Le premier avantage qui vient à l’esprit est la réduction des coûts pour les entreprises, notamment les transactions par carte de crédit. Étant donné qu’une livre numérique est écrite en code, vous pouvez attacher des conditions à un paiement sous la forme d’un contrat intelligent. Vous pouvez envoyer de l’argent à votre enfant à condition que l’argent ne puisse pas être dépensé en chocolat.

De même, une transaction pourrait être programmée pour s’exécuter lorsqu’une certaine condition est remplie, par exemple, lorsqu’une vente est effectuée. L’automatisation des paiements, la réduction des frais de transaction, les paiements programmables, la rapidité d’exécution des paiements et une solution pour les personnes non bancarisées sont quelques-uns des avantages potentiels de l’incorporation d’une CBDC au Royaume-Uni.

Bien qu’il soit difficile pour les législateurs de déterminer la popularité potentielle d’une CBDC lors de son introduction, les nombreux avantages qu’elle pourrait apporter la rendront probablement bien acceptée.

La CBDC renforcera la place du Royaume-Uni sur la scène financière mondiale

L’utilisation d’une CBDC permettrait au Royaume-Uni de réduire les risques de crimes financiers, ainsi que d’améliorer la vitesse et les coûts de règlement des transactions. Elle ouvrirait également de nombreuses possibilités pour dynamiser la gestion macroéconomique du pays. Cela dit, maintenir une distance respectable tout en surveillant les activités financières du public semble une bonne idée.

L’introduction de toute nouvelle forme de technologie a ses avantages et ses inconvénients, et l’atteinte à la vie privée est quelque chose dont personne ne veut. À l’heure actuelle, la Chine est en passe de devenir un leader mondial potentiel de la technologie CBDC et est très en avance dans la course mondiale pour déterminer l’avenir de l’argent.

Les États-Unis sont loin derrière et en tant que leader mondial de la finance traditionnelle, le pays pourrait être loin derrière dans la course à l’économie numérique si la Chine continue à faire des pas de géant. Il est clair que les pays asiatiques vont demander conseil à la Chine. Le Royaume-Uni est susceptible d’être un leader en Europe avec la Suède.

Plusieurs pays sont actuellement en avance sur le Royaume-Uni dans leur quête de mise en œuvre des CBDC, mais il est probable que les pays européens se tourneront vers le Royaume-Uni pour obtenir des conseils et une infrastructure financière. Étant donné que les États-Unis et la Chine sont classés respectivement premier et deuxième en termes de PIB, les États-Unis sont plus susceptibles de collaborer avec le Royaume-Uni.

Cela dit, je pense que le Royaume-Uni va ralentir et surveiller les impacts des CBDC à l’échelle mondiale avant de prendre des mesures pour mettre en œuvre une CBDC. La Chine fait de grands pas vers la mise en œuvre de sa technologie CBDC à grande échelle et le Royaume-Uni pourrait emboîter le pas si la Chine réussit.

Conclusion

Pour conclure, il est clair pour tout le monde maintenant que les monnaies numériques sont là pour rester. Londres est l’un des centres financiers les plus prospères au monde, c’est pourquoi la Banque d’Angleterre et le Trésor britannique sont bien placés pour faire un pas vers l’adoption du Britcoin.

Si elle est effectuée correctement, cette décision contribuera à la prospérité du pays, faisant potentiellement du Royaume-Uni un leader mondial de la CBDC seulement derrière la Chine. L’importance de la technologie CBDC est visible pour tous, mais seuls ceux qui prennent des mesures actives en vue de sa mise en œuvre seront considérés comme des leaders mondiaux de l’infrastructure financière dans un proche avenir.

Le Royaume-Uni a les outils pour le faire fonctionner – tout ce dont il a besoin maintenant, c’est une application approfondie et le soutien du public.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash