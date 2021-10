La compagnie aérienne a fait le pas dans le but de célébrer « la diversité et l’inclusion ». L’entreprise affirme que la nouvelle décision a été intégrée afin de respecter des normes sociales plus larges et de faire en sorte que les enfants se sentent inclus. Un porte-parole de BA a déclaré : « Nous célébrons la diversité et l’inclusion.

« Nous nous engageons à faire en sorte que tous nos clients se sentent les bienvenus lorsqu’ils voyagent avec nous. »

S’adressant au fondateur du Sunday Telegraph de l’agence de publicité WPP, Sir Martin Sorrell a déclaré: « Que ce soit chanceux ou malheureux, c’est un signe des temps. »

D’autres grandes compagnies aériennes ont déjà adopté un langage non sexiste.

Cela comprend Lufthansa, EasyJet et Air Canada.

En septembre, Air Malta a déclaré qu’elle abandonnerait également l’utilisation de « dames et messieurs » en faveur d’un langage plus inclusif.

Le président exécutif d’Air Malta, David G. Curmi, a déclaré : « Pour une compagnie aérienne avec une clientèle multiculturelle, l’inclusion est une valeur très importante.

« Nous voulons également exprimer ce changement d’attitude dans notre langue. »

Une personne de genre neutre ne se décrit pas elle-même ou son genre comme s’inscrivant dans les catégories d’homme ou de femme.

Il existe maintenant une gamme de termes utilisés pour désigner les personnes neutres en matière de genre, telles que non binaire et genderqueer.

Cependant, le langage du genre et de l’identité qui est acceptable maintenant peut changer à l’avenir.

Les démocraties occidentales ont été enfermées dans des guerres culturelles sur les pronoms de genre ces dernières années.

Les questions d’égalité et d’acceptation des personnes transgenres et non binaires sont devenues une cause majeure de discorde.