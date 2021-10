British Airways lance une nouvelle campagne « Le meilleur cadeau »

La campagne rappelle aux téléspectateurs qu’il n’y a pas de meilleur moment pour rentrer à la maison que Diwali.

British Airways a publié une nouvelle campagne « Le meilleur cadeau » destinée aux voyageurs de dernière minute pour tirer le meilleur parti de la saison des fêtes de cette année. Alors que le verrouillage mondial a interrompu les voyages internationaux dans de nombreux pays, de nombreuses personnes ont été séparées de leur famille pendant près de deux ans. La campagne rappelle aux téléspectateurs qu’il n’y a pas de meilleur moment pour rentrer à la maison que Diwali.

« Nous souhaitons un très joyeux Diwali à tous nos clients en Inde et à l’étranger qui célèbrent le festival. Beaucoup de nos clients ont été séparés de leur famille et de leurs amis à l’étranger pendant très longtemps. Nous avons annoncé des offres intéressantes pour tous ceux qui souhaitent planifier un voyage à Diwali, tout en profitant au maximum de ces offres exceptionnelles. La politique de réservation flexible de British Airways rassure également nos clients si leurs plans changent », a déclaré Moran Birger, responsable des ventes pour l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique chez British Airways.

Conceptualisée par Ogilvy Gurgaon, la campagne de la marque vise à s’appuyer sur la tradition séculaire de Diwali en matière de cadeaux et sur le défi de trouver le bon cadeau pour chaque personne. Cela laisse aux téléspectateurs le message déchirant que le seul cadeau qui ne peut jamais se tromper est une visite surprise d’un être cher.

Le nouveau film montre un jeune Indien, vivant à l’étranger, à la recherche de cadeaux Diwali à envoyer à sa famille. Chaque idée de cadeau est rejetée parce qu’elle est trop chère, trop démodée ou tout simplement trop inutile. Un accident avec des paillettes, conservées pour emballer des cadeaux, lui fait comprendre qu’il n’y a pas de meilleur cadeau qu’un voyage à la maison pour fêter Diwali avec ceux qui lui manquent le plus.

« À chaque Diwali, nous trouvons une grande joie à offrir quelque chose à nos proches ! D’un autre côté, nous trouvons aussi très exaspérant d’essayer de trouver le cadeau parfait pour chacun d’eux. Notre nouveau film aborde ces deux idées avec un beau message – que le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à ce Diwali, c’est vous », a souligné Ritu Sharda, CCO, Ogilvy India (North).

