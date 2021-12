British Car Leasing Company crée un rendu 3D « Apple Car » basé sur des brevets

La société britannique de location de véhicules Vanarama a tenté d’imaginer à quoi pourrait ressembler la première voiture Apple, en s’inspirant des iPhones, MacBook et autres produits Apple, et en les combinant avec de vrais brevets Apple pour créer un concept de rendu 3D qui peut être exploré à l’intérieur et à l’extérieur.



Étant donné qu’Apple reste discret sur ses projets de voiture électrique autonome, le concept est bien sûr entièrement spéculatif, mais Vanarama dit avoir basé le modèle SUV coupé sur de « véritables brevets déposés par Apple ».



Les rendus de Vanarama présentent plusieurs caractéristiques basées sur des brevets Apple, telles que la façon dont les sièges pivotent complètement pour transformer l’intérieur en une configuration de salon, et la conception sans pilier offrant une facilité d’accès.

D’autres domaines inspirés par les brevets d’Apple incluent les portes des voitures, qui « offrent une plus grande flexibilité pour le mouvement et le chargement des passagers, avec des fenêtres évidées qui augmentent la hauteur libre lors de l’embarquement ».



Les touches intérieures également basées sur des brevets Apple incluent Siri intégré dans la colonne de direction (basé sur un brevet pour un assistant automatisé intelligent), et un tableau de bord et un écran de navigation transparents et entièrement personnalisables.

Les ornements stylistiques sont quant à eux inspirés des produits Apple, tels que les poignées de porte rétractables qui ressemblent aux boutons de l’iPhone et la grille en forme de maille inspirée des évents circulaires du Mac Pro, avec le logo lumineux des générations précédentes de MacBook. La finition blanche givrée est « une palette de couleurs populaire depuis le lancement de l’iPhone‌ 4 en 2010 ».



Les brevets ne garantissent pas qu’Apple construira une Apple Car‌, mais ils fournissent la preuve que l’entreprise fait des recherches sur le développement de véhicules, et de nombreux rapports suggèrent qu’Apple s’engage sur la voie des voitures en gros.

Le mois dernier, Bloomberg a annoncé qu’Apple reprenait ses travaux sur une voiture conçue par Apple et visait à créer un véhicule entièrement autonome. On dit qu’Apple veut concevoir une voiture sans volant ni pédales, et avec un intérieur conçu pour une conduite sans intervention. Cela dit, Apple discute toujours de l’inclusion d’un volant, qui pourrait être nécessaire pour que les gens puissent prendre le relais en cas d’urgence.



Bloomberg a également signalé qu’Apple avait envisagé un design similaire au véhicule Lifestyle de Canoo, dans lequel les passagers s’assoient le long des côtés du véhicule, face à face.

Apple viserait à lancer sa voiture autonome dans quatre ans, ce qui ferait ses débuts vers 2025. La capacité d’Apple à atteindre cet objectif dépendra de la capacité d’Apple à développer un système de conduite autonome complet. Pour plus de détails, consultez notre tour d’horizon dédié aux voitures Apple.