British Independent Film Awards 2021 : Riz Ahmed récompensé pour sa contribution

Meilleur film indépendant britannique – Après l’amour

Meilleur réalisateur – Aleem Khan, Après l’amour

Meilleure actrice – Joanna Scanlan, Après l’amour

Meilleur acteur -Adeel Akhtar, Ali et Ava

La meilleure actrice dans un second rôle – Vinette Robinson, Point d’ébullition

Meilleur acteur dans un second rôle – Talid Ariss, Après l’amour

Performances révolutionnaires – Nell Barlow, chérie

Le prix Douglas Hickox (Meilleur premier réalisateur) – Aleem Khan, After Love

Meilleur scénario – Aleem Khan, Après l’amour

Producteur révolutionnaire – Michelle Antoniades, chérie

Meilleur premier scénariste – Cathy Brady, Feu de forêt

Le Prix Découverte Raindance – Poly styrène : I Am A Cliché, Paul Sng, Celeste Bell, Zoë Howe, Rebecca Mark-Lawson, Matthew Silverman, Daria Nitsche

Meilleur court métrage britannique – Femme

Meilleur film indépendant international – Fuir

Meilleur casting – Carolyn Mcleod, Point d’ébullition

Meilleure photographie – Matthew Lewis, Point d’ébullition

Meilleure conception de costumes – Grace Snell, Le Souvenir Partie II

Meilleure musique – Connie Farr, Harry Escott, Ali et Ava

Meilleurs effets – Steven Bray, Mike Knights, Dashcam

Meilleur montage – Helle Le Fèvre, Le Souvenir Partie II

Meilleur maquillage et coiffure – Vickie Lang, Kristyan Mallett, Donald Mcinnes, La vie électrique de Louis Wain

Meilleur design de production – Stéphane Collonge, Le Souvenir Partie II

Meilleur son – James Drake, Rob Entwistle, Kiff McManus Point d’ébullition

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();