British Land s’engage dans le prochain projet immobilier à Londres

La société FTSE 100 ira de l’avant avec la deuxième phase de son développement Aldgate Place, qui lui permettra de construire 159 appartements locatifs, 19 000 pieds carrés de bureaux, ainsi que des espaces commerciaux et de loisirs à proximité de la gare d’Aldgate East.

La première phase achevée entre 2016-17 et comprenait un hôtel et des appartements.

La dernière décision d’aller de l’avant intervient malgré de nombreux commentaires sur la demande des espaces de travail et des maisons à Londres, car de plus en plus d’entreprises choisissent d’avoir du personnel dans les bureaux moins de jours par semaine et offrent un travail flexible.

British Land devrait commencer les derniers travaux sur Aldgate Place, qui sera un développement net zéro carbone, au troisième trimestre.

La société, dirigée par Simon Carter, a déclaré que le projet porte le total des engagements de développement à plus d’un million de pieds carrés depuis novembre 2020.