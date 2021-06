British Luxury Lobby accueille la trêve Airbus-Boeing et met fin aux tarifs de 25 % – WWD

LONDRES – Le lobby britannique du luxe Walpole a applaudi une nouvelle trêve de cinq ans entre le Royaume-Uni et les États-Unis dans le différend de longue date Airbus-Boeing qui a vu des droits de douane allant jusqu’à 25 % imposés sur les exportations telles que les costumes Savile Row, les tricots en cachemire et le whisky écossais.

Jeudi, les deux pays ont déclaré qu’ils prévoyaient de travailler ensemble sur la résolution de la bataille de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions gouvernementales aux constructeurs d’avions Airbus en Europe et Boeing aux États-Unis. Le différend dure depuis 17 ans.

Depuis 2019, les produits de luxe britanniques sont pris entre les feux du différend, qui a coûté aux producteurs de cachemire, de couture haut de gamme et de linge de lit ici des centaines de millions de livres. Walpole et d’autres lobbies de l’industrie ont longtemps soutenu que le luxe britannique n’aurait jamais dû être un « dommage collatéral » dans une guerre commerciale sur les pièces d’avion.

Comme indiqué en décembre, le Royaume-Uni avait tenté de désamorcer le différend en suspendant les tarifs de rétorsion imposés par les pays européens aux États-Unis. Cette décision a incité les États-Unis à accepter une suspension des tarifs de quatre mois tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni négociaient un accord à plus long terme. arrangement.

Plus tôt cette semaine, le représentant américain au Commerce a confirmé qu’il avait conclu un accord similaire avec l’Union européenne et qu’il travaillerait avec le bloc sur des solutions au différend de longue date.

“C’est une nouvelle fantastique pour les membres de Walpole et témoigne de la ténacité de Liz Truss (secrétaire d’État britannique au Commerce international) dans la médiation au nom des marques britanniques qui soutiennent tant d’emplois à travers le Royaume-Uni”, a déclaré Helen Brocklebank, chef directeur général de Walpole.

« Nous attendons maintenant avec impatience de parvenir à un règlement négocié entraînant la suppression permanente de ces tarifs punitifs, qui n’auraient jamais dû être infligés au secteur du luxe, et la suppression de la menace de tarifs de 25 % en représailles des États-Unis sur taxes sur les services numériques.

Le Royaume-Uni travaille avec le G7, le G20 et l’OCDE sur un cadre fiscal standardisé pour les géants du numérique comme Amazon, Google et Facebook qui devrait être finalisé d’ici la fin 2021.

Dans une déclaration conjointe américano-britannique publiée le 17 juin, les deux pays ont déclaré qu’ils “travailleraient ensemble” pour surmonter tout désaccord dans le secteur (des gros aéronefs civils) et pour contrer les pratiques non commerciales”. Les pays ont déclaré que leur accord est un modèle “pour assurer une concurrence loyale et relever les défis posés par les économies sans marché”, comme la Chine.

Le communiqué indique que les deux pays établiront un groupe de travail sur les gros aéronefs civils, qui sera dirigé par le ministre respectif du commerce de chaque partie.

Les ministres du commerce se consulteront au moins une fois par an, tandis que le groupe de travail se réunira sur demande, ou au moins tous les six mois. Les deux pays ont également déclaré qu’ils prévoyaient de partager des informations concernant les problèmes de cybersécurité et la manière de relever les défis de la concurrence non marchande dans le secteur des gros avions civils.