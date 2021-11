Britney a accusé sa mère d’être la coupable de son calvaire. La chanteuse a publiquement accusé sa mère d’être le cerveau derrière sa tutelle… LE VILLAIN DE SON HISTOIRE. OMG!

Britney l’a lâché dans une publication Instagram (qu’elle a ensuite supprimée) disant que son père avait peut-être commencé sa tutelle … mais ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est sa mère qui lui a donné l’idée.

IL POSSÈDE! Pendant de nombreuses années, on a dit que c’était la mère de Britney qui avait eu l’idée de mettre Britney sous tutelle, mais mrs. il a laissé Jamie en tant que responsable afin de ne pas avoir l’air mal aux yeux de sa fille. Britney dans son message accuse également Lou Taylor – qui était son manager.

Britney a déclaré dans son message (via Yahoo!)

«Maintenant, je souris et je me suis rendu compte que cela faisait longtemps que je ne l’avais pas fait. À ce moment-là, ma mère s’inquiète de dire « tu agis bizarrement, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » « Je m’appelle Britney Spears, je suis ravie ! » « Mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans, mais ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est ma mère qui lui a donné l’idée. Je ne récupérerai jamais ces années, elle a secrètement ruiné ma vie et oui, je le ferai. Faites-le lui remarquer maintenant. Lou Taylor pour ça », phrase.

De nombreux fans le savaient et l’avaient signalé, mais aux yeux du public, la mère et la fille s’entendaient très bien.

« À tel point que Lynne et Britney ont écrit deux livres ensemble, l’un intitulé » Heart to Heart « et l’autre était » Brave New Girl « , plus Lynne a écrit un livre » Through the Storm » qui parlait de la façon dont la célébrité avait affecté sa famille . « « Au niveau médiatique et judiciaire, Lynne a toujours aidé sa fille et, en fait, a joué un rôle important dans la suppression de la tutelle de son ex-mari. Cet été, elle a fait savoir au tribunal que sa fille avait déjà la pleine capacité de s’occuper d’elle-même. »

Mais Britney a clairement indiqué dans son message que cette préoccupation est FAUX, et que (sa mère) a secrètement ruiné sa vie et « sait ce qu’elle a fait ». Que son père Jamie n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle. IL POSSÈDE!

Eh bien, il s’avère que maintenant Mama Spears, je veux dire, Lynn Spears veut que la succession de Britney paie ses honoraires d’avocat, elle se décrit dans la demande comme une « mère très inquiète ». Curieux, hein ? Cela est sorti le lendemain du jour où Britney l’a accusée d’être le véritable cerveau derrière ses 13 ans de tutelle.

Dailymail a les documents de Lynne, il y a plusieurs accusations parmi elles, « Britney a été déplacée involontairement de sa maison, n’a pas été autorisée à se rendre en Louisiane pour le Noël de la famille Spears et ce que Lynn appelle » comme un séjour prolongé dans un centre médical contre la volonté de Britney. «

La mère de Britney évoque également « les restrictions quotidiennes » et le « contrôle microscopique » qu’elle a exercé sur la vie de la chanteuse.

Lynne affirme que Britney a reçu une « allocation hebdomadaire inexplicable et regrettable », empêchée de conduire sa propre voiture, et avait « des interdictions de visite à son domicile, y compris son petit ami et même les amis de ses enfants ».

En argumentant sur les raisons pour lesquelles la succession de Britney devrait payer la facture, Lynne a affirmé dans sa pétition que sa fille avait « avec enthousiasme » de s’impliquer dans l’affaire de tutelle en tant que partie prenante dans le but de « aider à mettre fin au cauchemar (de Britney) et la crise qu’elle traversait.

C’est marrant que Britney dise le contraire dans son post. « Prenez votre attitude de » I HAD NO IDEA ce qui se passait « et f*ck (avec le signal du doigt 3 fois !!!)

Bahahahahahaha honnêtement, j’ai toujours pensé que celle qui avait tout divulgué à la presse était la mère de Britney et que la guerre était une question d’argent (comme d’habitude!) Mais maintenant tout a basculé. Britney a posté :

« L’animal le plus dangereux au monde est une femme souriante et silencieuse. »

Ainsi, Britney a accusé sa mère d’être la coupable de son calvaire.