Britney en a marre que ses proches et ses amis proches lui fassent du mal, la chanteuse a déclaré que ses proches l’avaient profondément blessée. TRISTE!

Britney a profité de son Instagram pour partager une photo d’une machine à écrire qu’elle avait perdue, et en a profité pour dire ce qu’elle ressent pour sa famille et ses proches qui l’ont toujours déçue.

Mon Dieu, ça m’a brisé le cœur.

« C’est humiliant et c’est comme avec chaque personne que j’ai ouverte immédiatement après qu’elles disent qu’elles partent en voyage pendant deux semaines… OK, j’ai compris… elles ne seront disponibles pour moi que lorsque cela leur conviendra… .eh bien je ne suis disponible pour aucun d’entre eux maintenant !!! Cela ne me dérange pas d’être seul … et j’en ai vraiment marre d’être la compréhensive Mère Teresa … si tu es impoli avec moi alors j’en ai marre … va bien pour toi !!! Je sais que la tutelle est sur le point de se terminer mais je veux toujours justice !!! Je mesure 5’4″ (1,62m) et j’ai toujours fait la plus grande personne de toute ma vie… savez-vous à quel point c’est difficile ??? Pd… @camilacabello j’ai aussi trouvé mon petit bureau !!!!! »