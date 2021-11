Britney est libre met fin à sa tutelle. Il est rapporté que lors de l’audience d’aujourd’hui, le 12 novembre, le juge a mis fin à la tutelle du chanteur, avec effet immédiat.

TMZ a donné les détails de l’audience, mais la nouvelle est que Britney est enfin totalement libre, elle peut prendre ses propres décisions et dépenser son argent comme bon lui semble.

L’audience a commencé avec l’avocat de Britney citant la pop star comme « Je veux juste retrouver ma vie ». La juge Brenda Penny est allée avec tous les avocats et assistants présents et en ligne, et personne ne s’est opposé à quoi que ce soit. Ni l’un ni l’autre n’a eu de problème avec la fin de la tutelle.

Les deux tutelles, personnelles et successorales de Brit sont complètement résiliées, sans exception.

Britney n’était pas présente à l’audience.

Mise à jour…